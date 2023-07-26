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Спасательный плот, который не раскрывали тридцать лет&nbsp;

Спасательный плот, который не раскрывали тридцать лет 

Автор:
26 июля 2023 11:09
Метки: Видео   в мире   интересно   находка   плот   спасательный плот   
1812
1
1

Мужчины надувают старый спасательный плот, который лежал без дела более тридцати лет.

На видео, предположительно, авиационный аварийно-спасательный плот СП-12

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   находка   плот   спасательный плот   
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11  комментариев
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8k
Пуриц Жорж 22 минуты назад
Я даже через экран запах почувствовал
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3k
Alex 11 минут назад
Это ж спасательная техника )
Ссылка youtu.be
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235
dm.star2011 15 минут назад
напомнили с плотом своим!

Ссылка www.youtube.com
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2k
qwer 17 минут назад
Ссылка youtu.be
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1k
Максим Макашев Полчаса назад
Сделано в СССР
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9k
Garpia121 41 минуту назад
Хорошая штука.
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227
Фома 42 минуты назад
На таком же в 80е плавали, только шестиместном, сп 6. Накачивали в ручную
. От Старой Рузы до Звенигорода, по Москве реке.
., там ещё набор был, для ловли рыбы.
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10k
Борис Карабанов 52 минуты назад
У меня лодка резиновая двухместная - 70 лет с гаком. Живая, плавает. Прорезиненная ткань, а не голый пластик.
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5k
Babangdida 53 минуты назад
Надуться - надуется. Но будет ли держать давление?
Я несколько лет назад надувал 50-и летнюю советскую резиновую лодку, которая пролежала свёрнутая в мешке последние 40 лет. Надулась нормально. Однако после 24-х часов сдулась так, что можно было пополам согнуть. Обливание мыльной водой не выявило мест явного испускания, видимо просто резина уже не держит давление.
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302
Funny Час назад
Могли же делать раньше
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