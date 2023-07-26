Спасательный плот, который не раскрывали тридцать лет 

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Мужчины надувают старый спасательный плот, который лежал без дела более тридцати лет.
На видео, предположительно, авиационный аварийно-спасательный плот СП-12
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Я несколько лет назад надувал 50-и летнюю советскую резиновую лодку, которая пролежала свёрнутая в мешке последние 40 лет. Надулась нормально. Однако после 24-х часов сдулась так, что можно было пополам согнуть. Обливание мыльной водой не выявило мест явного испускания, видимо просто резина уже не держит давление.