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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1159 постов • 49 подписчиков подписаться
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Взрывная волна подбросила в воздух китайца

Взрывная волна подбросила в воздух китайца

Автор:
26 января 2024 08:15
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Китай   ЧП   в мире   взрыв   взрывная волна   люди   
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Житель небольшого населённого пункта, решил ускорить процесс приготовления пищи и произвёл техническое обслуживание метантенка, устройства для анаэробного брожения жидких органических отходов для получения метана.

Результат работы китайского Кулибина был запечатлён камерой, установленной возле его дома. Мощный взрыв разрушил жилище и отправил 50-летнего китайца в непродолжительный полёт, закончившийся для него переломом руки.

Прибывший чуть позже родственник владельца разрушенной постройки помог неудачливому инженеру покинуть крышу соседнего дома и отправил его в больницу, откуда его выписали в тот же день.

По информации местных СМИ, помимо виновника происшествия, незначительные травмы получили несколько его соседей.

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Метки: Видео   Китай   ЧП   в мире   взрыв   взрывная волна   люди   
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13  комментариев
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907k
А.Берестенко Час назад
"Таких не берут в космонавты!"(с)
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1k
MrAnderson 4 минуты назад

Ссылка www.youtube.com
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8k
Vladimir 8 минут назад
Из чего они там делают китайцев? "Прыжок" на уровне второго-третьего этажа, и всего лишь сломал руку!
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5k
Горожанин 18 минут назад
"... и отправил 50-летнего китайца в непродолжительный полёт"
------------
Ни фига себе - непродолжительный полёт! А какой же тогда продолжительный?
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35k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Хорошо,что у Ивлеевой не сработало,когда она пыталась пердак подпалить.Могло бы студию разнести.
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33
Al Di Полчаса назад
Хотел с планеты сбежать, не фартануло.)
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1k
Ян 50 минут назад
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20k
Василий 58 минут назад
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20k
Василий 59 минут назад
Рожденный ползать летает редко...
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7k
Alex Час назад
"Поехали!"
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6k
pinbalist Час назад
"- Я его на бочку с порохом посадил - пущщай полетает"(С)
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