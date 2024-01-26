Взрывная волна подбросила в воздух китайца

Житель небольшого населённого пункта, решил ускорить процесс приготовления пищи и произвёл техническое обслуживание метантенка, устройства для анаэробного брожения жидких органических отходов для получения метана.
Результат работы китайского Кулибина был запечатлён камерой, установленной возле его дома. Мощный взрыв разрушил жилище и отправил 50-летнего китайца в непродолжительный полёт, закончившийся для него переломом руки.
Прибывший чуть позже родственник владельца разрушенной постройки помог неудачливому инженеру покинуть крышу соседнего дома и отправил его в больницу, откуда его выписали в тот же день.
По информации местных СМИ, помимо виновника происшествия, незначительные травмы получили несколько его соседей.
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Ни фига себе - непродолжительный полёт! А какой же тогда продолжительный?