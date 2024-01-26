Взрывная волна подбросила в воздух китайца

Результат работы китайского Кулибина был запечатлён камерой, установленной возле его дома. Мощный взрыв разрушил жилище и отправил 50-летнего китайца в непродолжительный полёт, закончившийся для него переломом руки.

Прибывший чуть позже родственник владельца разрушенной постройки помог неудачливому инженеру покинуть крышу соседнего дома и отправил его в больницу, откуда его выписали в тот же день.

По информации местных СМИ, помимо виновника происшествия, незначительные травмы получили несколько его соседей.