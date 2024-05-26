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В Китае прошел праздник Хуалянь

В Китае прошел праздник Хуалянь

Автор:
26 мая 2024 09:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Китай   в мире   люди   праздник Хуалянь   черная краска   
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Местные жители и туристы намазывали лица друг друга черной краской в знак пожелания счастья.

Участники мажут лица друг друга золой в знак крепкого здоровья и счастья. Эта многовековая традиция, как считается, изгоняет зло и приносит удачу. Китайцы верят, что черный цвет отгоняет злых духов и приносит удачу. Весь город с вымазанными сажей лицами»

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Метки: Видео   Китай   в мире   люди   праздник Хуалянь   черная краска   
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Харон ( Χάρων) 36 минут назад
В каждой избушке свои погремушки.
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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1856 постов (1809 в горячем)

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