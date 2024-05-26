В Китае прошел праздник Хуалянь

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Местные жители и туристы намазывали лица друг друга черной краской в знак пожелания счастья.
Участники мажут лица друг друга золой в знак крепкого здоровья и счастья. Эта многовековая традиция, как считается, изгоняет зло и приносит удачу. Китайцы верят, что черный цвет отгоняет злых духов и приносит удачу. Весь город с вымазанными сажей лицами»
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