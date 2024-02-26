Удалённая работа в шахте⁠⁠ в Китае

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Китайские рабочие дистанционно управляют техникой на глубине 600 метров, сидя в тёплом и светлом офисе.
И почти никакого риска для жизни.
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пара фото + пара предложений.
Типа человек управлял добывающей руду на Марсе машиной. По вечерам "отключался" от управления, ужинал с семьей, гулял с дочкой по берегу океана... Утром просыпался уже в "казарме" на Марсе с сотнями таких же и опять работал до вечера. Зато у него был шикарный дом, красавица-жена...
В итоге оказалось, что он "отключался", когда просыпался утром на работу, а дом, жена, океан... - это продукт стимуляции мозга...
Да и отбитый камень должен кто-то собирать.