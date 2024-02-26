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Удалённая работа в шахте⁠⁠ в Китае

Удалённая работа в шахте⁠⁠ в Китае

Автор:
26 февраля 2024 12:25
Метки: Видео   Китай   в мире   интересно   рабочие   шахта   
1805
1
1

Китайские рабочие дистанционно управляют техникой на глубине 600 метров, сидя в тёплом и светлом офисе.

И почти никакого риска для жизни.

Источник:

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Метки: Видео   Китай   в мире   интересно   рабочие   шахта   
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13  комментариев
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2k
Карл Карл 3 часа назад
в последнее время посты очень информативные.
пара фото + пара предложений.
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3k
Сергей Викторович 23 минуты назад
Неплохая месть шахтеров айтишникам. Если раньше шахтеры спускались на глубину и рисковали жизнью, то теперь - чтобы установить, наладить или починить систему дистанционного управления - теперь айтишник полезет на глубину :)
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21k
Luc72 2 часа назад
Был какой то рассказ, фантастический, с элементами пренебрежения скорости света

Типа человек управлял добывающей руду на Марсе машиной. По вечерам "отключался" от управления, ужинал с семьей, гулял с дочкой по берегу океана... Утром просыпался уже в "казарме" на Марсе с сотнями таких же и опять работал до вечера. Зато у него был шикарный дом, красавица-жена...
В итоге оказалось, что он "отключался", когда просыпался утром на работу, а дом, жена, океан... - это продукт стимуляции мозга...
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9k
vasilykopkov 2 часа назад
Но кто-то должен её туда доставить и обслуживать.
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0
ak 2 часа назад
отлично. В этом направлении надо развивать науку!
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59k
turyst 3 часа назад
Вроде не самоходная штука, переставлять нужно.
Да и отбитый камень должен кто-то собирать.
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128k
Аааа 3 часа назад
Короче, можно весь день играть, как фармишь уголь
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78k
Viktor 3 часа назад
"И почти никакого риска для жизни" - меня настораживает слово "почти"!
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