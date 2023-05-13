Кульбит от самокатчика

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Иногда самокатчики на дорогах представляют большую угрозу даже для себя, а не только для водителей...
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Метки: Москва самокат электросамокат
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Ну или хотя-бы самокат! Плохой охотник однако!