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Кульбит от самокатчика

Кульбит от самокатчика

Автор:
13 мая 2023 11:27
Метки: Москва   самокат   электросамокат   
1184
1
1
Иногда самокатчики на дорогах представляют большую угрозу даже для себя, а не только для водителей...

Источник:

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Метки: Москва   самокат   электросамокат   
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4  комментария
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7k
Дмитрий Час назад
Вот это новость!!! А??!! Достойна первых полос всех новостных лент!!! .....Какую уже только х...ю не выкладывают.....
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21
Dom 14 19 минут назад
хачи-трюкачи)
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31k
koleos72 21 минуту назад
Лошина! Надо было переехать, пока возможность была!

Ну или хотя-бы самокат! Плохой охотник однако!
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13k
Александр 50 минут назад
Слава богам, что в моём детстве интернетов не было. Иначе всё было бы завалено роликами с моими падениями с велосипеда... Надеюсь это падение с самоката не взорвёт интернет.
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