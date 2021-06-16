3009
2
1
Попытка общения с воровкой и ее ребенком попала на видео.
Электросамокаты - очень популярный транспорт в городах. Его можно купить, взять напрокат или украсть. Последним занимаются граждане, не подозревающие, что отследить ворованную технику можно по GPS-трекеру.
Сотрудник сервисной службы в Москве выяснил, где находится угнанный электросамокат, нашел его и попытался забрать у цыганки. Женщина была возмущена: она же просто взяла его, чтобы ребенок покатался! "Что тебе, жалко что-ли?"
Попытка объяснить, что чужое брать нельзя, была безуспешной - это же для ребенка!
Попытка объяснить, что чужое брать нельзя, была безуспешной - это же для ребенка!
Источник:
Ссылки по теме:
- В Свердловской области мужики взорвали банкомат Сбербанка в "Пятёрочке" и разбогатели на миллион
- В Москве тиктокерше дали пощечину за съемки видео с иконой
- В московских аэропортах задержали и отменили свыше 20 рейсов
- О трансляции затмения в Московском планетарии и "рогах солнечного дьявола"
- Цыганки средь бела дня ограбили пенсионерок в Челябинске
41
Понравилось41
Новости партнёров
А "мужики" - бабами.
Он реально кот Леопольд по ходу, в розовых очках живёт :)
"Бой шел часа два. Снова выходим к центральной площади и видим перед собой жуткую, ужасную картину. На всех столбах и деревьях висели повешенные немцами цыгане! Мужчины, женщины, дети, старики. За два часа немцы уничтожили всех цыган до единого. Батальоном командовал майор Панин Сергей, мой товарищ... погиб вскоре, в ноябре сорок четвертого, убит прямым попаданием снаряда. Он увидел эту душераздирающую картину и приказал: «Всем на танки! Не стрелять! Давить до последнего!» А за городом были рисовые поля, в каналах вода, но чеки были сухими. Вот по этим чекам танки гонялись за немцами и безжалостно давили изуверов. Только вопли и слышались вместе с хрустом костей. Всех немцев раздавили, в плен не брали никого… Куски мяса на траках и на корме танков…"
https://iremember.ru/memoirs/artilleristi/bruk-grigoriy-lazarevich/https://iremember.ru/memoirs/artilleristi/bruk-grigoriy-lazarevich/