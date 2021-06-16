Сотрудник сервисной службы в Москве выяснил, где находится угнанный электросамокат, нашел его и попытался забрать у цыганки. Женщина была возмущена: она же просто взяла его, чтобы ребенок покатался! "Что тебе, жалко что-ли?"

Попытка объяснить, что чужое брать нельзя, была безуспешной - это же для ребенка!