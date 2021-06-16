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Цыганка украла в Москве самокат, но не знала, что его можно отследить по GPS-трекеру

Цыганка украла в Москве самокат, но не знала, что его можно отследить по GPS-трекеру (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 июня 2021 07:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: gps-трекер   Москва   видео   воровство   кража   угон транспорта   цыгане   электросамокат   
3009
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1
Попытка общения с воровкой и ее ребенком попала на видео.

Источник:

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Метки: gps-трекер   Москва   видео   воровство   кража   угон транспорта   цыгане   электросамокат   
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25  комментариев
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47
vijilante 2 часа назад
Животные,постоянно детьми прекрываются.
А "мужики" - бабами.
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411
antonnesterov 4 минуты назад
Её эти ваши гипиэсы шмипиэсы не интересуют
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1k
Виктор 47 минут назад
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20
Павел 48 минут назад
Убили цыганку, так вышло...
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1k
Руслан Новак 51 минуту назад
Вот он насмешил. Пытался циганке рассказать что нельзя воровать!!!
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156k
☭Cheкаво☭ Час назад
Родственники?))
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0
Геворг Амбарцумян Час назад
нужно было просто подойти, влепить пощёчину забрать самокат и уехать, она бы ничего не говорила, она бы всё поняла
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17k
Robin Hood Час назад
Не буду оригинальным
наверное
Ссылка coub.com
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15k
Денис Час назад
Ахахахаха... Чувак говорит "нельзя чужое брать" ЦЫГАНКЕ :)
Он реально кот Леопольд по ходу, в розовых очках живёт :)

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1
Felix Час назад
То есть взять полицию вызвать не судьба?
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4k
Денис Колосов Час назад
Я толерантен, мне вообще насрать на национальность человека.. Но это не касается цыган... Ты можешь быть уверен 200%, ничего хорошего общение с ними тебе не принесет, если с тобой идут на контакт, значит гдето хотят наипать..
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6
ВРАГ НАРОДА 2 часа назад
Ненавижу ,блядь, цыган...
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2k
Spanki 2 часа назад
Даже незнаю что в мире является большим злом, цыгане, или электро-самокаты
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33k
Антон 2 часа назад
В мире животных!
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3k
Brataxe 2 часа назад
Вся суть цыганья.
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14k
Alex ASK 2 часа назад
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156k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Лучше цыганам внедрять GPS-трекер.......в зуб
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388
сеньор Леонсио 2 часа назад
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3k
Димка Смола/67 2 часа назад
Я бы вообще у них детей бы забирал !!! Это не дети для них а источник доходи или прикрытие ну ни как ни ребенок. Даже в дет доме мне кажется шансов больше стать человеком чем в таборе.
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106
комнатный сибиряк 2 часа назад
Я думаю объяснять цыганке, что воровать нельзя - бесполезное занятие, они только тем и живут , кражами, торговлей наркотой да обманом
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46k
noName 2 часа назад
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