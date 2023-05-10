В столичном ТЦ поймали научного сотрудника, подглядывавшего за женщинами в примерочных

Сотрудники магазина в ТЦ "Авиапарк" поймали мужчину, который ошивался у примерочных с вполне конкретной целью. Гражданин хороший ожидал, когда кабинку займет симпатичная девушка и тайно снимал на телефон процесс её переодевания.





В его телефоне нашли целую коллекцию фото и видео, сделанных в примерочных. Мужчина говорит, что после использовал их по назначению - он признался, что снимки ему были нужны для самоудовлетворения.





