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В столичном ТЦ поймали научного сотрудника, подглядывавшего за женщинами в примерочных

В столичном ТЦ поймали научного сотрудника, подглядывавшего за женщинами в примерочных

Автор:
10 мая 2023 18:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   ТЦ Авиапарк   девушки   извращенец   подглядывал   полиция   примерочная   тайная съемка   
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33-летний мужчина не просто подглядывал, но и тайно снимал на камеру переодевавшихся женщин. Наверное, в научных целях (но это не точно).

Сотрудники магазина в ТЦ "Авиапарк" поймали мужчину, который ошивался у примерочных с вполне конкретной целью. Гражданин хороший ожидал, когда кабинку займет симпатичная девушка и тайно снимал на телефон процесс её переодевания.


В его телефоне нашли целую коллекцию фото и видео, сделанных в примерочных. Мужчина говорит, что после использовал их по назначению - он признался, что снимки ему были нужны для самоудовлетворения.




Телеграм-канал SHOT сообщает, что задержанный - научный сотрудник одного из московских НИИ, а в соцсетях уверены, что мужик просто проводил научный эксперимент.


Сейчас в деле научного сотрудника разбирается полиция.

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Метки: Москва   ТЦ Авиапарк   девушки   извращенец   подглядывал   полиция   примерочная   тайная съемка   
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13  комментариев
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5k
BenderRodriguez 38 минут назад
Гребанные квадратики! )
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2k
Alex 3 минуты назад
Душат науку, ироды
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66k
Варакин Алексей 6 минут назад
Человек за копейки науку поднимает... а тут последнего удовольствия лишил антинародный режим!!
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11k
El Niño Полчаса назад
А порносайты уже не удовлетворяют? Там без смс, регистрации и без квадратиков!
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12k
Joker_MSK Полчаса назад
Все ради науки.
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5k
V2.Smirnov Полчаса назад
А смысл?
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47k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
если бы за мужиками бы подглядывал вот это было бы стрёмнее.
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4k
Александр 52 минуты назад
доктор наук, не меньше.
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11k
Zемляк 57 минут назад
В пиндостане сказал бы, что транснаблюдатель. Думаю, оправдали бы
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18k
Александр 58 минут назад
НИИ мастурбологии
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