В столичном ТЦ поймали научного сотрудника, подглядывавшего за женщинами в примерочных

33-летний мужчина не просто подглядывал, но и тайно снимал на камеру переодевавшихся женщин. Наверное, в научных целях (но это не точно).
Сотрудники магазина в ТЦ "Авиапарк" поймали мужчину, который ошивался у примерочных с вполне конкретной целью. Гражданин хороший ожидал, когда кабинку займет симпатичная девушка и тайно снимал на телефон процесс её переодевания.
В его телефоне нашли целую коллекцию фото и видео, сделанных в примерочных. Мужчина говорит, что после использовал их по назначению - он признался, что снимки ему были нужны для самоудовлетворения.
Телеграм-канал SHOT сообщает, что задержанный - научный сотрудник одного из московских НИИ, а в соцсетях уверены, что мужик просто проводил научный эксперимент.
Сейчас в деле научного сотрудника разбирается полиция.
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