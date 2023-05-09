Парад Победы завершился на Красной площади в Москве

Краткие выдержки из речи В.В. Путина:

— Приветствую всех, кто сейчас сражается за Россию на ратном поле.



— Нет сейчас важнее дела, чем боевая работа участников СВО.



— За вами ваши семьи, дети, друзья, они ждут вас. Вы чувствуете их безграничную любовь. Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев, все готовы помочь, молятся о вас.