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Парад Победы завершился на Красной площади в Москве

Парад Победы завершился на Красной площади в Москве

Автор:
09 мая 2023 11:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Красная площадь   Москва   Парад Победы   видео   военные   танки   
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Пост специально для тех, кто все пропустил.

Сегодня вся страна отмечает 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. И как всегда по традиции самый главный парад прошел на Красной площади. Давайте посмотрим, как это было.



Старт Параду дали кремлёвские куранты. На Красную площадь вынесли российский триколор и советское знамя Победы.

Министр обороны Сергей Шойгу поприветствовал военнослужащих и поздравил с Днём Победы.

Краткие выдержки из речи В.В. Путина:

— Приветствую всех, кто сейчас сражается за Россию на ратном поле.

— Нет сейчас важнее дела, чем боевая работа участников СВО.

— За вами ваши семьи, дети, друзья, они ждут вас. Вы чувствуете их безграничную любовь. Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев, все готовы помочь, молятся о вас.

Торжественным маршем прошли парадные расчёты.

А так шла механизированная колонна военной техники. Зрители увидели многоцелевой бронеавтомобиль «Тигр-М» и новейший «ВПК-Урал», ракетный комплекс «Искандер-М», система противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и ракетный комплекс стратегического назначения «Ярс». И какой же парад без советского танка Т-34.


Воздушная часть парада была отменена.

На празднике присутствовали президенты России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Беларуси и Туркменистана.


После завершения официальной части мероприятия Путин и лидеры стран СНГ возложили цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.

Ким Чен Ын поздравил жителей России с Днём Победы.


«Я уверен, что стойкий и справедливый российский народ под вашим руководством и впредь будет достигать победы на пути обеспечения суверенитета, достоинства страны и стабильности в регионе, сокрушая любые вызовы и угрозы со стороны враждебных сил».

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Метки: Красная площадь   Москва   Парад Победы   видео   военные   танки   
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20  комментариев
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Алексей Час назад
кто нить посчитал сколько раз диктор произнес - "специальная военная операция"? С техникой сейгод совсем бедновато... вся выбита или на гвозди пошла?
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14k
Kucher 4 минуты назад
Мавзолей прятать даже Эльцын не додумался.
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Konstantin 22 минуты назад
Хохлам не нравится, хохлам противно... Хорошо!!!
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Владимир Порохин Полчаса назад
Что-то Шойгу какой то приунывший совсем , видимо пропесочили за Пригожина ?
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1k
Николай Полчаса назад
Я смотрел. Скромненько, но всячески одобряю такой формат.
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23k
hebpat 46 минут назад
Очень люблю этот момент фильма
Ссылка www.youtube.com
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3k
Александр 54 минуты назад
Сначала учили французский. Французы @изды получили. Потом учили немецкий.Немцы отхватили. Сейчас английский учим.
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91k
sapér Vodička Час назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Василий Афиногенов Час назад
Донецкий Городской Молодежный Центр (ДГМЦ) и
Онлайн выставка "С Победой в сердце" представляют!

Ссылка vk.com
Ссылка vk.com
Ссылка vk.com
Ссылка vk.com
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14k
Мистер Фикс Час назад
Почему-то не было танков, буков, БТРов..
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2k
Василий Афиногенов Час назад
Всех С Днем Победы!
у нас.у моделистов,тоже,не большой Парад Победы 9 мая!
И так,"ХОББИ-ЦЕНТР" представляет!
Парад, смирно! К торжественному маршу, на одного линейного дистанции, по-модельно, равнение на экран, первая рота (диванные войска) свободны, остальным смотреть МАСШТАБНЫЙ ПАРАД МАСШТАБНЫХ МОДЕЛЕЙ!
Премьера слайд-шоу по итогам online выставки "Без срока давности"
#моделизмнашевсе
Ссылка vk.com
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