Парад Победы завершился на Красной площади в Москве

Пост специально для тех, кто все пропустил.
Сегодня вся страна отмечает 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. И как всегда по традиции самый главный парад прошел на Красной площади. Давайте посмотрим, как это было.
Старт Параду дали кремлёвские куранты. На Красную площадь вынесли российский триколор и советское знамя Победы.
Министр обороны Сергей Шойгу поприветствовал военнослужащих и поздравил с Днём Победы.
Краткие выдержки из речи В.В. Путина:
— Приветствую всех, кто сейчас сражается за Россию на ратном поле.
— Нет сейчас важнее дела, чем боевая работа участников СВО.
— За вами ваши семьи, дети, друзья, они ждут вас. Вы чувствуете их безграничную любовь. Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев, все готовы помочь, молятся о вас.
Торжественным маршем прошли парадные расчёты.
А так шла механизированная колонна военной техники. Зрители увидели многоцелевой бронеавтомобиль «Тигр-М» и новейший «ВПК-Урал», ракетный комплекс «Искандер-М», система противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и ракетный комплекс стратегического назначения «Ярс». И какой же парад без советского танка Т-34.
Воздушная часть парада была отменена.
На празднике присутствовали президенты России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Беларуси и Туркменистана.
После завершения официальной части мероприятия Путин и лидеры стран СНГ возложили цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.
Ким Чен Ын поздравил жителей России с Днём Победы.
«Я уверен, что стойкий и справедливый российский народ под вашим руководством и впредь будет достигать победы на пути обеспечения суверенитета, достоинства страны и стабильности в регионе, сокрушая любые вызовы и угрозы со стороны враждебных сил».
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Онлайн выставка "С Победой в сердце" представляют!
у нас.у моделистов,тоже,не большой Парад Победы 9 мая!
И так,"ХОББИ-ЦЕНТР" представляет!
Парад, смирно! К торжественному маршу, на одного линейного дистанции, по-модельно, равнение на экран, первая рота (диванные войска) свободны, остальным смотреть МАСШТАБНЫЙ ПАРАД МАСШТАБНЫХ МОДЕЛЕЙ!
Премьера слайд-шоу по итогам online выставки "Без срока давности"
#моделизмнашевсе