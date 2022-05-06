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Жителя Перми чуть не убил купленный электросамокат

Жителя Перми чуть не убил купленный электросамокат

Автор:
06 мая 2022 17:24
Сообщество : Жить в России
Метки: девайс   квартира   пермь   пожар   самокат   электросамокат   
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Теперь он хочет судиться с магазином, продавшем ему «девайс», и требует компенсацию в 300 тысяч рублей.

Артём Дружков, 31 год. Детство давно прошло, но он всё равно решил попробовать себя в роли «самокатчика». Присоединиться к лихачам, которые гоняют по тротуарам мешают людям, а иногда и наносят им серьёзные травмы.

В общем, купил он самокат. Взял не новый, а подержанный - у своего товарища. А тот приобрёл его в магазине «Гиропермь». Счастливый владелец затащил «девайс» в съёмную квартиру и поставил на зарядку. Но что-то пошло не так: сначала самокат заискрил и задымился, а потом жахнул и подпалил всё жилище.

Ущерб нанесённый квартире оценили в 273 тысяч рублей, а испорченные вещи незадачливого самокатчика стоили всего 31 тысячу. Теперь он хочет взыскать эти деньги с магазина «Гиропермь», хотя в инструкции к самокату ясно сказано, что держать его дома нельзя.

Но объяснения парня просто шикарны - он говорит, что его товарищу при продаже не дали инструкцию. А если её не было - откуда же он знает, что самокат нельзя затаскивать в дом?

Так что собирается судиться. Возможно, в качестве компенсации ему ещё и выдадут премию Дарвина.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: девайс   квартира   пермь   пожар   самокат   электросамокат   
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16  комментариев
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2k
Григорий Водениктов 10 часов назад
даже самокаты хотят убить самокатчиков

гарантию продуманы прописывали, отказать всем
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33
divanych 5 часов назад
Ежегодно в мире продаются миллионы электросамокатов. И где их по мнению производителя нужно хранить? На улице под дождем и снегом? Так хоть кто-то вообще делает?
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413
Антошка 7 часов назад
Ему видимо не выдали инструкцию по использованию инструкции.
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4k
A 7 часов назад
Естественный отбор дэбилов в действии
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16k
Alex ASK 8 часов назад
О, "новости" годовалой давности в ход пошли
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1k
ФЫВАПРОЛ 10 часов назад
На йух таких товарищей, или надо включить мозг)))
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1k
ФЫВАПРОЛ 10 часов назад
Пипец, а товарищу инструкцию не дали? Тут что-то не вяжется, товарищ сбагрил говно? Писец, взял источник из ануса и предлагает заплатить?
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6k
♚ Мрачный Жнец ♚ 10 часов назад
Как говаривала моя бабушка: нет ума - считай калека.
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2k
RomaXz 10 часов назад
Поэтому не стоит покупать дешёвое барахло с рук :)
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August

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