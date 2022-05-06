Жителя Перми чуть не убил купленный электросамокат

Артём Дружков, 31 год. Детство давно прошло, но он всё равно решил попробовать себя в роли «самокатчика». Присоединиться к лихачам, которые гоняют по тротуарам мешают людям, а иногда и наносят им серьёзные травмы.

В общем, купил он самокат. Взял не новый, а подержанный - у своего товарища. А тот приобрёл его в магазине «Гиропермь». Счастливый владелец затащил «девайс» в съёмную квартиру и поставил на зарядку. Но что-то пошло не так: сначала самокат заискрил и задымился, а потом жахнул и подпалил всё жилище.