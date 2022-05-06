Жителя Перми чуть не убил купленный электросамокат

Теперь он хочет судиться с магазином, продавшем ему «девайс», и требует компенсацию в 300 тысяч рублей.
Артём Дружков, 31 год. Детство давно прошло, но он всё равно решил попробовать себя в роли «самокатчика». Присоединиться к лихачам, которые гоняют по тротуарам мешают людям, а иногда и наносят им серьёзные травмы.
В общем, купил он самокат. Взял не новый, а подержанный - у своего товарища. А тот приобрёл его в магазине «Гиропермь». Счастливый владелец затащил «девайс» в съёмную квартиру и поставил на зарядку. Но что-то пошло не так: сначала самокат заискрил и задымился, а потом жахнул и подпалил всё жилище.
Ущерб нанесённый квартире оценили в 273 тысяч рублей, а испорченные вещи незадачливого самокатчика стоили всего 31 тысячу. Теперь он хочет взыскать эти деньги с магазина «Гиропермь», хотя в инструкции к самокату ясно сказано, что держать его дома нельзя.
Но объяснения парня просто шикарны - он говорит, что его товарищу при продаже не дали инструкцию. А если её не было - откуда же он знает, что самокат нельзя затаскивать в дом?
Так что собирается судиться. Возможно, в качестве компенсации ему ещё и выдадут премию Дарвина.
Источник:
АНТИФИШКИ
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