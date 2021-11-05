Самокатчик покалечил пенсионерку и скрылся в центре Москвы

Сегодня днём на Манежной площади в Москве молодой человек на электросамокате сбил 77-летнюю старушку и сбежал с места происшествия. Пенсионерка получила серьёзные травмы - перелом ключицы и черепно-мозговую травму.





Инцидент произошёл рядом с памятником маршалу Жукову. На кадрах с камеры наблюдения видно, что у идиота самокатчика, несмотря на большую скорость, было и время и место для манёвра. Но в надежде проскочить, тот решил не сворачивать и на полной скорости врезался в женщину. Недоросль, не справившись о состоянии пострадавшей женщины, которая от столкновения навзничь упала на брусчатку, поспешил скрыться с места.