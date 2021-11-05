Самокатчик покалечил пенсионерку и скрылся в центре Москвы

Нерадивого гонщика уже разыскивает полиция.
Сегодня днём на Манежной площади в Москве молодой человек на электросамокате сбил 77-летнюю старушку и сбежал с места происшествия. Пенсионерка получила серьёзные травмы - перелом ключицы и черепно-мозговую травму.
Инцидент произошёл рядом с памятником маршалу Жукову. На кадрах с камеры наблюдения видно, что у
идиота самокатчика, несмотря на большую скорость, было и время и место для манёвра. Но в надежде проскочить, тот решил не сворачивать и на полной скорости врезался в женщину. Недоросль, не справившись о состоянии пострадавшей женщины, которая от столкновения навзничь упала на брусчатку, поспешил скрыться с места.
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Сотрудники Росгвардии оказали женщине доврачебную помощь и вызвали "скорую". Самокатчика уже разыскивают, и очевидно, далеко он не уйдёт.
Буквально сегодня в МВД подсчитали количество ДТП с участием электросамокатов - за год их количество выросло на 51,27%. За 9 месяцев 2021 года ведомство зарегистрировало 416 аварий с участием средств индивидуальной мобильности. В результате ДТП с самокатами погибло 10 человек и 438 получили травмы различной степени тяжести.
Ранее стало известно, что МВД и Минтранс собираются внести изменения в правила дорожного движения с учётом средств индивидуальной мобильности (СИМ), в числе которых электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и моноколеса. В частности было предложено ограничить их скорость до 25 км/ч. Однако статус СИМ в России все ещё не определён, и правил, соответственно, для них пока не существует.
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