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Самокатчик покалечил пенсионерку и скрылся в центре Москвы

Самокатчик покалечил пенсионерку и скрылся в центре Москвы (2 фото + 1 видео)

Автор:
05 ноября 2021 18:02
Сообщество : Аварии
Метки: Манежная полощадь   Москва   видео   дтп   наезд   самокат   
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Нерадивого гонщика уже разыскивает полиция.

Сегодня днём на Манежной площади в Москве молодой человек на электросамокате сбил 77-летнюю старушку и сбежал с места происшествия. Пенсионерка получила серьёзные травмы - перелом ключицы и черепно-мозговую травму.



Инцидент произошёл рядом с памятником маршалу Жукову. На кадрах с камеры наблюдения видно, что у идиота самокатчика, несмотря на большую скорость, было и время и место для манёвра. Но в надежде проскочить, тот решил не сворачивать и на полной скорости врезался в женщину. Недоросль, не справившись о состоянии пострадавшей женщины, которая от столкновения навзничь упала на брусчатку, поспешил скрыться с места.

Сотрудники Росгвардии оказали женщине доврачебную помощь и вызвали "скорую". Самокатчика уже разыскивают, и очевидно, далеко он не уйдёт.

Буквально сегодня в МВД подсчитали количество ДТП с участием электросамокатов - за год их количество выросло на 51,27%. За 9 месяцев 2021 года ведомство зарегистрировало 416 аварий с участием средств индивидуальной мобильности. В результате ДТП с самокатами погибло 10 человек и 438 получили травмы различной степени тяжести.


Ранее стало известно, что МВД и Минтранс собираются внести изменения в правила дорожного движения с учётом средств индивидуальной мобильности (СИМ), в числе которых электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и моноколеса. В частности было предложено ограничить их скорость до 25 км/ч. Однако статус СИМ в России все ещё не определён, и правил, соответственно, для них пока не существует.

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Метки: Манежная полощадь   Москва   видео   дтп   наезд   самокат   
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Mr White Man Час назад
Ехали медведи на велосипеде, а за ними чёрт на самокате, взяв его в прокате !

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17k
Vital Idol Полчаса назад
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5k
Борис Карабанов 55 минут назад
Ужесточить оборот самокатов. А лучше заретить совсем, чтобы не нарушали культурный слой. Интересно, а в процентном отношении от общего числа ДТП это сколько? Больше, чем с велосипедами или меньш
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1k
Диагноз 59 минут назад
Ну вот. Рядом читал пост про то, что кавказцы или азиаты напали на мужчину с ребенком. На самокате интересно кто был? Гандон перед тобой или человек определяется не только национальностью. А помощь пенсионерке оказывает полиция, а не борцы с режимом... Кому верить???
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1k
Bar Час назад
Ввести водительское удостоверение, и пускать за управление минимум с 18 лет. Есть мотор? Есть колеса? хуле тупим?
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11k
Alex Час назад
Кругом столько людей и ни кто не попытался задержать урода.
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117
Twik Андрей 40 минут назад
Гражданский арест. Постановление Верховного Суда от 27 сентября 2012 года.
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