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Нашла коса на камень: на пустой дороге два самокатчика нашли друг друга

Нашла коса на камень: на пустой дороге два самокатчика нашли друг друга (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 июня 2021 19:36
Сообщество : Аварии
Метки: Астрахань   авария   площадь ленина   самокат   самокатчики   электросамокат   
2063
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Встретились два одиночества... Но это вовсе не история любви.

Источник:

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Метки: Астрахань   авария   площадь ленина   самокат   самокатчики   электросамокат   
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36  комментариев
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3k
Brataxe 2 часа назад
Сам использую самокат для поездок на работу и вроде должен посочувствовать, но нет, это видео мне очень нравится и результатом я доволен.
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6k
Doomer 5 минут назад
Заметно же, что дебил, который один, спецом доворачивает, чтобы врезаться и пытается сбить обоих.
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9k
Александр 11 минут назад
Жаль без звука... Прям не хватает звука удара бильярдных шариков...
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−28
Kirill Samuilov 24 минуты назад
Я хз почему в России самокаты на тротуарах, видимо ввиду отсутствия велодорожек. В Европе по велодорожке или специальных улицах где приоритет у велосипедов и обязательно в каске. Но и тут идиотов полно.
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3k
panama Полчаса назад
Отметили праздник))))
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1k
Vaskon Полчаса назад
Они самоликвидировались!
И слава богу!
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−7
Князь Курбский 36 минут назад
Не стыдно быть русским Стыдно когда пенсия €130 считается большой и детям на лечение в гейропе деньги смсками по копейке собирают
Призываю российскую молодеж выходить на протесты!
Призываю свергнуть Путина и повесить на красной площади по приговору народного трибунала
Призываю вернуть Крым Украине(, потом купим)
призываю жителей Восточной Пруссии провести референдум по поводу возврата в состав Германии

вооружайитесь, люди. безоружен только скот!

не будь скотом!

Пригожин и Кадыров псы-гомосеки. Сын шалавы, убивший первого русского в 16(пленному горло долго кромсал) и детский сутенер. Оба педофилы. Призываю убивать из шестёрок и из самих

ну ка, накажи меня, ФСБ.
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779
Александр 45 минут назад
Напомнило старую историю, где то в начале 2000-х, отвозил родню на вокзал к 5 утра. Солнышко, ясно, на дорогах редчайшие автомашины. И на тебе на перекрёстке встретились два одиночества и не смогли уехать без высокой взаимности - ждали ГИБДД
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1k
Hallo FreeSpace 48 минут назад
че такие злые-то все ? На самокат денег не хватает ?
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480
Сергей Ковалев 48 минут назад
А для музыкального сопровождения был бы шикарен недавний хит в исполнении котика и группы музыкантов
Ссылка www.youtube.com
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10k
gnyS i 52 минуты назад
Есть еще 1 категория самокатчиков, которые петляют в лево и право как на доске для серфинга...
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635
анатолий горленко 59 минут назад
Из виртуальности в реалии о одно мгновение.
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384
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Хорошее видео. Правильное. Побольше бы таких.
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16k
KOSTELLO Час назад
Обычный рыцарский поединок.
Просто без копий
Ссылка m.youtube.com
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ Час назад
а можно на бис,уже замучили ,что на тротуаре что на дороге ,самокат и мокряки на моноколесе,тут видел долбоящера га шоссе летел не менее 100
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776
metrolog Час назад
Утром рано, два барана.... и далее по тексту
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7k
Barachek_Obachek Час назад
Замечаю, что большинство самокатчиков и велосипедистов - ездят с проводами в ушах
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40k
Прораб 2 часа назад
Открытые переломы, черепно-мозговые травмы и пр. Крррасота!
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−100
vova old 2 часа назад
песня такая было "просто встретились два одиночества"(С) Я думаю вопрос в другом, нас в школе постоянно учили всяким правилам- кто кому должен уступать мест,о кто должен проходить первый , причём это не всегда вежливость например по технике безопасности входящий человек должен пропустить выходящего ибо не знает что там внутри. много таких всяких вещей, а здесь зачастую идет какой-то сопляк или принцесса по улице который реально весит 3 раза меньше тебя, я уж не говорю про возраст и даже мысли нет чтобы уступить и ещё и возмущается. То есть если выросло поколение которое считает что оно никому не должно уступать дорог,у то значит таких случаев будет больше и больше
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117
vijilante 2 часа назад
Музыкальное сопровождение весьма удачное.
Да и въбались пацаны так удачно что ни один даже не шавелится.
Жесть.
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480
Сергей Ковалев 2 часа назад
Вспомнился фильм "Банзай". Авария верблюда и автомобиля в Сахаре. "- Алло. - Говорит абонент 54569. У меня идиотская авария. На мою машину наскочил верблюд. Сочувствую, сейчас скажу адрес ближайшего сервиса. Еще один наивный, который считает Сахару пустынной."
- Что у вас? - На моего верблюда наехала машина. У меня авария - моего верблюда покалечили. Какой-то идиот. Не вешайте трубку. И этот из Сахары. У меня складывается впечатление, что Сахара - оживленное местечко."
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480
Сергей Ковалев Франц Лефорт 23 минуты назад
Хорошая комедия. Концовка вообще-."Нет!!!!
-Да!!!
Не надо!!!
-Надо!!!! Банзай!!!!!
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480
Сергей Ковалев Франц Лефорт 16 минут назад
О,блин.А это идея. А то современный кинематограф несколько уже поднадоел спецэффектами и очвучкой фильма в стиле"говорят-шепчут,стреляют-можно оглохнуть и кот убегает". Банзай!!!!
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