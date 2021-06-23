Нашла коса на камень: на пустой дороге два самокатчика нашли друг друга

2063
2
1
Встретились два одиночества... Но это вовсе не история любви.
Вечером 22 июня на площади Ленина в Астрахани практически не было людей, но это не помешало двум странным самокатчикам столкнуться на дороге с отличным освещением.
Как можно заметить на видео, ни один из них даже не пытался уйти от аварии.
Как можно заметить на видео, ни один из них даже не пытался уйти от аварии.
К мужчинам сразу же подбежали приятели, но те, видимо, получили серьёзные повреждения, поэтому была вызвана скорая помощь и полиция.
Информация о состоянии мужчин уточняется.
Информация о состоянии мужчин уточняется.
Интересно, что количество аварий с участием самокатчиков постоянно растёт, но обычно они наезжают на пешеходов или царапают авто. Во многих городах России уже запретили ездить в тех районах города, где ходит много пешеходов, а также ввели ограничения скорости.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Все, пробили эту фигню": пассажиры сняли на камеру приземление самолета в пыльную бурю
- В США сошёл с рельсов грузовой поезд, перевозивший соляную кислоту
- В Волгограде водитель протаранил автомобиль ДПС, но уверен в своей невиновности
- Эдвард Бил признался, что у него закончились деньги на выплаты пострадавшим
- Репетиция Апокалипсиса: Астрахань накрыла пыльная буря
50
Понравилось50
Новости партнёров
Призываю российскую молодеж выходить на протесты!
Призываю свергнуть Путина и повесить на красной площади по приговору народного трибунала
Призываю вернуть Крым Украине(, потом купим)
призываю жителей Восточной Пруссии провести референдум по поводу возврата в состав Германии
вооружайитесь, люди. безоружен только скот!
не будь скотом!
Пригожин и Кадыров псы-гомосеки. Сын шалавы, убивший первого русского в 16(пленному горло долго кромсал) и детский сутенер. Оба педофилы. Призываю убивать из шестёрок и из самих
ну ка, накажи меня, ФСБ.
Просто без копий
Да и въбались пацаны так удачно что ни один даже не шавелится.
Жесть.
- Что у вас? - На моего верблюда наехала машина. У меня авария - моего верблюда покалечили. Какой-то идиот. Не вешайте трубку. И этот из Сахары. У меня складывается впечатление, что Сахара - оживленное местечко."
-Да!!!
Не надо!!!
-Надо!!!! Банзай!!!!!