Нападение мужчины на американских полицейских попало на видео

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Прохожий без всякой причины атаковал полицейских, проводивших рейд по магазинам, которые нелегально торгуют марихуаной. Инцидент произошёл в Нью-Йорке.
Мужчина разбил о голову женщины-офицера стеклянную бутылку и набросился на другого стража правопорядка.
Злоумышленник был задержан. Ранее мужчина уже был арестован 11 раз.
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"Думаю, никто в Марселе не поверит, что есть черный полицейский."
(с) Такси 3, 2003 год
Негритосы -- группа коренных народностей, живущих в Южной Азии, близких к пигмеям. Средний рост взрослого мужчины около полутора метров, живут в своих джунглях, ни к кому не лезут. А в ролике мы видим жирную американскую ниггу.