Нападение мужчины на американских полицейских попало на видео

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«Бонни и Клайд» из Аризоны: полицейская погоня закончилась почти как в голливудском фильме

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Бандиты напали на полицейских и вскоре пожалели об этом

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