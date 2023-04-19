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Нападение мужчины на американских полицейских попало на видео

Нападение мужчины на американских полицейских попало на видео

Автор:
19 апреля 2023 09:18
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   в мире   видео   нападение   полицейские   полиция   
1364
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Прохожий без всякой причины атаковал полицейских, проводивших рейд по магазинам, которые нелегально торгуют марихуаной. Инцидент произошёл в Нью-Йорке.

Мужчина разбил о голову женщины-офицера стеклянную бутылку и набросился на другого стража правопорядка.


Злоумышленник был задержан. Ранее мужчина уже был арестован 11 раз.

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Метки: США   в мире   видео   нападение   полицейские   полиция   
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13  комментариев
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4k
Chuna Час назад
Порадовала реакция женщины-офицера. Главное быстрее убежать от угрозы. Нахрен таких берут в полицию.
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10k
ScorpionDS Минуту назад
На ровном месте залетел на пожизненное ...
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18k
AzuveR 42 минуты назад
Странно, почему его не грохнули. Обычно копы такого в пендостане не прощают.
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2k
anatolis 45 минут назад
Это он внимание отвлекал.
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12k
Axel 47 минут назад
Ну это же классика). Он просто тоже не поверил, что эти черные, настоящие копы.

"Думаю, никто в Марселе не поверит, что есть черный полицейский."
(с) Такси 3, 2003 год
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972
Шурман Час назад
Я вот их не понимаю , как можно быть таким жирным , в Брюсселе их бы уволили сразу . У нас менты все как на подбор , все подтянутые и стройные , само что может быть хуже на мента наехать , стрелять не будут но отгребешь по полной программе , особенно если это федеральный мент , там я вообще не понимаю как подбор происходит , типа ты быдло и выглядишь как быдло качек то все , борода если есть то вообще шикарно . Недавно с Кентом ехали по делам и нас подрезали твари на мерсе , ну слово за слово а они сразу свои красные повязки как СС бригада и мордой в капот .
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1k
Антон Час назад
Чего-то странно, они же вроде сразу [мат]...ут и не церемонятся если нападают?
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4k
Pechenegiatakuyt Час назад
Наверняка он сначала спросил как дела и улыбнулся..
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53k
dima423 2 часа назад
я понял для чего они жирных негритосок берут в полицию - для приманки))
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