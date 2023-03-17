Бандиты напали на полицейских и вскоре пожалели об этом

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Встреча с полицейскими в неблагополучном районе закончилась для бандитов не лучшим образом.
Преступники атаковали стражей правопорядка и получили пару лишних дырок на теле.
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