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Бандиты напали на полицейских и вскоре пожалели об этом

Бандиты напали на полицейских и вскоре пожалели об этом

Автор:
17 марта 2023 09:59
Сообщество : Криминал
Метки: бандиты   видео   криминал   нападение   полицейские   полиция   
1369
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Встреча с полицейскими в неблагополучном районе закончилась для бандитов не лучшим образом.

Преступники атаковали стражей правопорядка и получили пару лишних дырок на теле.

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Метки: бандиты   видео   криминал   нападение   полицейские   полиция   
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8  комментариев
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120
Александр 2 часа назад
Чётко
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1k
Aleksei 37 минут назад
не понял,им просто качественно навалили или в них шмальнули ?
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35k
Опаньки 48 минут назад
иногда смотришь такие видео, видео серии Полис Активити, ощущение, что у людей напрочь отсутствует инстинкт самосохранения - с голыми руками прут на стволы , как будто до этого сохранились
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4k
pinbalist Час назад
-А давай самовыпилимся?
- А давай!
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6k
Станислав Час назад
Чудесно!
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4k
Григорий Час назад
обизяны поверили в себя)))
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