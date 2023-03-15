FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 930 постов • 250 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жизнь в США
Не стоит сопротивляться полицейским во время задержания

Не стоит сопротивляться полицейским во время задержания

Автор:
15 марта 2023 08:17
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   в мире   видео   задержание   полицейский   полиция   
782
1
1

Короткий разговор американских полицейских с буйной женщиной. Дамочка сопротивлялась во время задержания и была усмирена.

Сопротивление во время задержания может быть опасно для вашего здоровья.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: США   в мире   видео   задержание   полицейский   полиция   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
pinbalist 51 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алексей 2 минуты назад
Да эти белые копы посмели?!!! Они должны были ей ноги целовать!!! И другие части её великого чёрного тела!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
460
Руслан 4 минуты назад
Довыделывалась обезьяна!
КОП красавчик!!! Эти нигеры в край окуели!..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Егерь 5 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Axel 7 минут назад
Спасибо! Хоть что-то хорошее и доброе с утра увидел. А то все новости читаю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
629
Я здесь транзитом 8 минут назад
Просто праздник какой-то!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
dima423 8 минут назад
она его укусить хотела, при этом похоже у нее бешенство... так что можно вообще стрелять было)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alex 15 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73k
Доктор Джонс 38 минут назад
Йоу! Зашибись!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Copycat 49 минут назад
дамочка попутала) забыла что по чем и закономерно получила
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
pilgrimnl 50 минут назад
русалки не женщины, бить можно, а то они кусаются
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
alexis 53 минуты назад
Зубная фея)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
460
Руслан alexis 4 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

762808



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Брюсселе нашли мужика со «стальным стержнем»
В Брюсселе нашли мужика со «стальным стержнем»
В Костроме 80-летний пенсионер перехитрил телефонных мошенников и получил награду от полиции
В Костроме 80-летний пенсионер перехитрил телефонных мошенников и получил награду от...
Набирающие популярность в сообществах
Acura NSX найденный на дне реки успешно продали
Acura NSX найденный на дне реки успешно продали
Фотографии Renault Sandero Stepway, который не успел выйти в России
Фотографии Renault Sandero Stepway, который не успел выйти в России
19 лет у власти: редкие факты о человеке, который уже так долго правит страной
19 лет у власти: редкие факты о человеке, который уже так долго правит страной
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Забавный Дэнни Трехо

Лучшие демотиваторы
Когда жена сказала,что маски из огурцов омолаживают и освежают всё тело

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#машина#Прикол#животные#в мире#знаменитости#забавно#познавательно#голливуд#Приколы
#фото#интересно#дтп#авто аварии#люди#картинки#США#смех#новости#Ynews
#интересное#автомобили#аварии#факты#шоу бизнес#Мемы#автомир#драка#оскар#подборка
Doom запустили на кубике конструктора LEGO (видео) Doom запустили на кубике конструктора LEGO (видео) Угонщик решил спрятаться от полицейских за припаркованным автомобилем Угонщик решил спрятаться от полицейских за припаркованным автомобилем Женщина пожалела, что попыталась укусить полицейского Женщина пожалела, что попыталась укусить полицейского Перцовая тренировка будущих полицейских Перцовая тренировка будущих полицейских Погоня за неуловимым паркурщиком Погоня за неуловимым паркурщиком Белка атаковала сотрудника полиции, арестовавшего её хозяина Белка атаковала сотрудника полиции, арестовавшего её хозяина

На что жалуетесь?

Вернуться