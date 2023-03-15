Не стоит сопротивляться полицейским во время задержания

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Короткий разговор американских полицейских с буйной женщиной. Дамочка сопротивлялась во время задержания и была усмирена.
Сопротивление во время задержания может быть опасно для вашего здоровья.
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Метки: США в мире видео задержание полицейский полиция
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