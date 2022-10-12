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Сообщество Жизнь в США 886 постов • 244 подписчика подписаться
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Дерзкая американка попыталась угнать полицейскую машину

Дерзкая американка попыталась угнать полицейскую машину

Автор:
12 октября 2022 14:57
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Автомобиль   США   авто   видео   женщина   полицейские   полиция   угон   
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В США женщина воспользовалась неосторожностью полицейских и попыталась угнать их автомобиль. Дамочка неожиданно села в транспортное средство стражей правопорядка и решила уехать.
Женщина несколько раз выставила полицейских дураками.

Источник:

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Метки: Автомобиль   США   авто   видео   женщина   полицейские   полиция   угон   
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6  комментариев
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49k
dima423 52 минуты назад
ну все пистец, закроют лет на 20 теперь дуру))
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11k
кот базилий 21 минуту назад
Мне показалось миньет в начале....показалось
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8k
Shtoppi Полчаса назад
Теперь несколько десятков лет будет работать за еду и "мелочь", в какой-нибудь частной тюрьме, коих в пиндосии больше чем государственных.
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9k
Mowgley Z ⚔ 41 минуту назад
Адекватных среди героев этого кино я не увидел.
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139
Sata33 44 минуты назад
А они точно полицейские ?
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68
Damvrot Hohlam 45 минут назад
а что не пристрелили ?
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