Дерзкая американка попыталась угнать полицейскую машину

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В США женщина воспользовалась неосторожностью полицейских и попыталась угнать их автомобиль. Дамочка неожиданно села в транспортное средство стражей правопорядка и решила уехать.
Женщина несколько раз выставила полицейских дураками.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Автомобиль США авто видео женщина полицейские полиция угон
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