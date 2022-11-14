Четвероногий защитник отбил атаку агрессивного пса

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Шестилетний мальчик играл перед домом со своим четвероногим другом, когда заметил стремительно приближающегося соседского пса. Животное сбежало от своего хозяина и решило напасть на ребёнка. К счастью, ему помешал питомец мальчика.
Годовалый пёс по кличке Танк не дал своего юного хозяина в обиду. Он преградил дорогу агрессору и отогнал его от мальчика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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