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Четвероногий защитник отбил атаку агрессивного пса

Четвероногий защитник отбил атаку агрессивного пса

Автор:
14 ноября 2022 08:58
Сообщество : Животные
Метки: США   в мире   видео   животные   нападение   собака   спасение   
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Шестилетний мальчик играл перед домом со своим четвероногим другом, когда заметил стремительно приближающегося соседского пса. Животное сбежало от своего хозяина и решило напасть на ребёнка. К счастью, ему помешал питомец мальчика.
Годовалый пёс по кличке Танк не дал своего юного хозяина в обиду. Он преградил дорогу агрессору и отогнал его от мальчика.

Источник:

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Метки: США   в мире   видео   животные   нападение   собака   спасение   
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8  комментариев
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4k
Egoro 2 часа назад
Он просто поиграть, да, зоошиза?
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3k
Дмитрий Круглов Полчаса назад
Кажется своя специально положила пацана, чтобы тот не бежал?
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21k
sanchesS80 40 минут назад
Мне кажется псина сразу на овчарку целилась, ребёнок на пути попался.
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6k
Mixalych 48 минут назад
Была у меня в детстве немецкая овчарка по кличке Лорд. Отец очень серьезно им занимался. Гуляли всегда на поводке и в наморднике. Раз в неделю занятия с кинологами. Соревнования, конкурсы и все такое. Так однажды во дворе я оказался в такой ситуации, когда откуда ни возмись на нас кинулась другая дворняга и явно не поиграть. Лорд и в наморднике ее раздавил, что лежал агрессор на спине вверх лапами и орал, скулил и верещал, а вырваться не мог.
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29
Божечки-кошечки Час назад
Своя псина - молодец, так и должна действовать. Псина мужика - неадекват на усыпление, не должны собаки на детей бросаться.
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3k
pinbalist Час назад
Танк - мужик!
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29k
Dobry vojak Svejk Z 2 часа назад
На моего сына, в детстве, собака напала - успели отогнать, но страх у него остался до сих пор. Боится больших псов на уровне подсознания
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