Четвероногий защитник отбил атаку агрессивного пса

Шестилетний мальчик играл перед домом со своим четвероногим другом, когда заметил стремительно приближающегося соседского пса. Животное сбежало от своего хозяина и решило напасть на ребёнка. К счастью, ему помешал питомец мальчика.

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Годовалый пёс по кличке Танк не дал своего юного хозяина в обиду. Он преградил дорогу агрессору и отогнал его от мальчика.