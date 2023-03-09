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Витас отдыхает: Бузова на сцене поразила зрителей голосом

Витас отдыхает: Бузова на сцене поразила зрителей голосом

Автор:
09 марта 2023 11:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Прикол   Юмор   бузова   выступление   интересное   фото   шоу бизнес   
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Ольга Бузова уже давно известна как певица. Она подарила миру много песен, открыв в себе талант поп-исполнительницы. Но на этот раз Бузова опять смогла удивить и зрителей и судей. Перепев хит "Ультрафиолет", Бузова завыла, словно Витас.

Очень необычное выступление увидели зрители на музыкальном шоу "Конфетка". Артистка спела на сцене песню "Ультрафиолет" и "взяла" (ну пыталась) такие ноты, которые были визитной карточкой Витаса в 2000-х годах. В красном комбинезоне исполнительница поразила судей, которые разразились аплодисментами.

Вот только поклонники не разделили восторга судей. Они решили, что сравнивать Витаса с Бузовой нельзя и всему виной фонограмма и правильная аранжировка.

"Под фанеру и собака запоет"

"Да уж. Кошмар на улице вязов"

"Музыка и Бузова несовместимы"


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Метки: Ynews   Прикол   Юмор   бузова   выступление   интересное   фото   шоу бизнес   
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30  комментариев
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4k
Димка Смола/67 2 часа назад
Все волки в лесу сдохли )))
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18k
Вася 23 минуты назад
может в туалете орать "зааанятооо!!!"
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9k
Павел 23 минуты назад
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73k
Доктор Джонс Полчаса назад
Голимая фанера...
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42k
turyst Полчаса назад
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42k
turyst Полчаса назад


Ссылка youtu.be
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1k
Виталий 36 минут назад
Вместо сирены на пожарку или скорую, сразу расступаться все будут.
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5k
Leonid 45 минут назад
завыла, словно Витас...
Это комплимент или оскорбление?
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6k
hhwost 45 минут назад
дура-не дура, а десятку в день имею (с)
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13k
Konstantin 56 минут назад
Ходить на концерты, где "артисты" поют под фонограмму - себя не уважать.
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lekha-fil Час назад
Про***тутки в тренде.
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9k
МихА Час назад
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Покемонка балдеет от Бузовой???
Ну, это её выбор.
А кто вообще назвал Бузову певицей?
Сама Бузова?
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332
ruslan d Час назад
Огонь девка , везде успевает
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245
Elise Norge ruslan d 36 минут назад
Вообще-то она безголосая тупая дура...
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332
ruslan d Elise Norge 13 минут назад
Ага , но умудряется зарабатывать на том чего не умеет делать , а это уже талант.
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2k
Lexx Час назад
Дура дурой (а может это у неё имидж такой). Свой бизнес имеет, денег дох#ища. да её если даже с телика попрут, она может жить до гроба припеваючи, нех-я не делая.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
3k
1k
Дмитрий Носов 2 часа назад
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26k
Serg2001 2 часа назад
За нее каскадер пел... )
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45k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
PokemonKa не выкладывайте про всякую дич больше ! позязя !!!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
327744



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