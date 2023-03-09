Витас отдыхает: Бузова на сцене поразила зрителей голосом

Ольга Бузова уже давно известна как певица. Она подарила миру много песен, открыв в себе талант поп-исполнительницы. Но на этот раз Бузова опять смогла удивить и зрителей и судей. Перепев хит "Ультрафиолет", Бузова завыла, словно Витас.
Очень необычное выступление увидели зрители на музыкальном шоу "Конфетка". Артистка спела на сцене песню "Ультрафиолет" и "взяла" (ну пыталась) такие ноты, которые были визитной карточкой Витаса в 2000-х годах. В красном комбинезоне исполнительница поразила судей, которые разразились аплодисментами.
Вот только поклонники не разделили восторга судей. Они решили, что сравнивать Витаса с Бузовой нельзя и всему виной фонограмма и правильная аранжировка.
"Под фанеру и собака запоет"
"Да уж. Кошмар на улице вязов"
"Музыка и Бузова несовместимы"
Источник:
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Это комплимент или оскорбление?
Ну такое.
Ну, это её выбор.
А кто вообще назвал Бузову певицей?
Сама Бузова?