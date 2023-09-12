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"В ремонте и шпагат пригодится!": Волочкова доказала свою полезность

"В ремонте и шпагат пригодится!": Волочкова доказала свою полезность

Автор:
12 сентября 2023 16:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Прикол   Юмор   волочкова   интересное   ремонт   фото   шоу бизнес   шпагат   
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Анастасия решила помочь работнику сцены и применила свою суперспособность.

Анастасия Волочкова на своей странице в запрещённой сети показала, как помогает убирать сцену после выступления. Сначала балерина с веником подмела блёстки и мелкий мусор, а потом присоединилась к мужчине, который строительным скотчем скреплял защитное покрытие сцены. Сначала Анастасия помогала руками, а потом в дело пошёл шпагат.

Как оказалось, у шпагата куча применений. Например, он отлично подходит для наклейки скотча. Подписчики Анастасии Волочковой посмеялись над роликом, похвалив балерину за находчивость.

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Метки: Прикол   Юмор   волочкова   интересное   ремонт   фото   шоу бизнес   шпагат   
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7  комментариев
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519
Человек Разумный Час назад
А если ее тянуть за руки, то она отлично еще будет выполнять роль швабры :)
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1k
Vergüenza Ajena Полчаса назад
ТП
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92k
sapér Vodička Полчаса назад
Ну,Вы поняли !
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14k
Типа граф 53 минуты назад
Она в туалет тоже на шпагате ходит ?!
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
14k
30k
Serg2001 Час назад
Вот это вот настойчивое давно надоевшее пихание своего шпагата куда надо и куда не надо выдает в персонаже отсутствие чувства меры, такта и вообще низкий уровень интеллекта... Горшочек, не вари!...)
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12k
НИКТО Час назад
Да с таким-то "ботом" и Волочковой не надо
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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