"В ремонте и шпагат пригодится!": Волочкова доказала свою полезность

Анастасия решила помочь работнику сцены и применила свою суперспособность.
Анастасия Волочкова на своей странице в запрещённой сети показала, как помогает убирать сцену после выступления. Сначала балерина с веником подмела блёстки и мелкий мусор, а потом присоединилась к мужчине, который строительным скотчем скреплял защитное покрытие сцены. Сначала Анастасия помогала руками, а потом в дело пошёл шпагат.
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Как оказалось, у шпагата куча применений. Например, он отлично подходит для наклейки скотча. Подписчики Анастасии Волочковой посмеялись над роликом, похвалив балерину за находчивость.
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