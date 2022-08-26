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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6632 поста • 746 подписчиков подписаться
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"Лишь психически больной человек не имеет чувства страха. У меня его нет": новое высказывание Кличко

"Лишь психически больной человек не имеет чувства страха. У меня его нет": новое высказывание Кличко

Автор:
26 августа 2022 11:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Юмор   видео   высказывание   интересное   кличко   прикол   фото   шоу бизнес   
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Мэр Киева — великий мыслитель, как мы знаем. Своими высказываниями он прославился на весь мир!

Гордон решил спросить у Кличко, испытывал ли он страх во время начала СВО. Кличко заявил, что только лишь психический больной человек не имеет страха. У Кличко его не было.

"Лишь психически больной человек не имеет чувства страха", — ответил Кличко.

И затем уточнил: "У меня страха не было"

Короткий ролик, который объясняет всё.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   видео   высказывание   интересное   кличко   прикол   фото   шоу бизнес   
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52  комментария
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19k
ЦСКА 3 часа назад
Ну и нахрена этот порожняк нужен!? Зачем этот дешевый монтаж? Нахрена уподоблятся рагульским фэйкодрочерам!? И так все зают что Виталька тупой!
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3k
Владимир 7 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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108k
Москвичка Полчаса назад
Два дебила это сила...
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252
Хачик Полчаса назад
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347
Sergio 36 минут назад
бесстрашные))))) как слышат свист ракеты, сразу пару кирпичей откладывают в штаны))))
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16k
Пронька Грезной 54 минуты назад
Грубо. И настолько халтурно сделано, что даже не смешно.
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156
Cool_Romic 57 минут назад
Смешно конечно, но видно что склейка
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2k
мозгOFF Час назад
Вот уж подходит, как никогда)
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8k
Лещ Час назад
Я конечно понимаю, что Виталька не дюже умен, но тут откровенная фигня. Фразы вырваны из разных контекстов, ни чего зашкварного он не сказал.
страха не было, это вовсе не значит что нет вообще чувства страха, возможно в какой-то конкретный момент страха у него не было.
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−11
middlegreen Час назад
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
И на обломках пут/ леризма
Напишут наши имена!
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14k
Голос Вселенной Час назад
Не трогать Витальку! Сколько теплых и смешных высказываний и моментов он нам подарил и еще подарит...
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1k
ya_pavel 2 часа назад
Киевляне вообще часто выбирают мэров "по приколу". Вспомните был такой товарищ - Леонид Черновецкий. Вот он-то был ещё смешнее Кличко.
При этом Кличко не считаю придурком, как нам его изображают. Может запутаться в словах, но человека можно понять. У него в голове мысли формируются сразу на трёх языках - русском, немецком и украинском (причём, думаю, в таком же порядке). Тут бы многие затупили.
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13k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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6k
Administrator 2 часа назад
За уши притянули
Это по типу как:
- нет таких людей которые не едят
- я не хотел есть
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98
MAX 2 часа назад
Ну так само собой. Он за себя всегда говорит верно
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2k
Pioner76 2 часа назад
Ето верхушка цепочки дебилизма (не путаь с пищевой) украйны. Ну а что ниже их мы знаем.
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−157
Enter 2 часа назад
Яндекс отгородился от всей этой грязной политоты и слил вонючие активы в ВК. Фишкам бы тоже пора слить этих троих авторов (клягзу, августа и вайтсрата), чтобы они свою Украину где нить в отдельной резервации обсуждали, а не на развлекательном сайте.
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42k
Per aspĕra ad astra 2 часа назад
Ха-ха-ха, этого випедалика педалят все кому не лень.
И правда смЭшно! В этом вся суть хохлобандеровца кличко, проживавшего и тренировавшегося в Германии, а до этого бывшим простым быком-бойцом ("торпедой" на слэнге) одной организованной преступной группировки в куеве в начале 90-х... Ха-ха-ха...
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4k
GROMOZEKA 2 часа назад
Я смотрю хохлов полные комменты.
Поперли Педалика защищать
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−190
Сигизмунд Лазаревич 3 часа назад
да что гандон, что педалька... хохлы одним словом.
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1k
Вадим Курбатов 3 часа назад
По-моему между первой и второй фразой локация поменялась и о чем говорили в промежутке осталось за кадром. У Кличко голова, конечно, отбитая, но не у всех же она такая. Посыл ясен, но крайне плохо реализован.
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