"Лишь психически больной человек не имеет чувства страха. У меня его нет": новое высказывание Кличко

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Мэр Киева — великий мыслитель, как мы знаем. Своими высказываниями он прославился на весь мир!
Гордон решил спросить у Кличко, испытывал ли он страх во время начала СВО. Кличко заявил, что только лишь психический больной человек не имеет страха. У Кличко его не было.
"Лишь психически больной человек не имеет чувства страха", — ответил Кличко.
И затем уточнил: "У меня страха не было"
Короткий ролик, который объясняет всё.
Источник:
АНТИФИШКИ
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страха не было, это вовсе не значит что нет вообще чувства страха, возможно в какой-то конкретный момент страха у него не было.
Звезда пленительного счастья,
И на обломках пут/ леризма
Напишут наши имена!
При этом Кличко не считаю придурком, как нам его изображают. Может запутаться в словах, но человека можно понять. У него в голове мысли формируются сразу на трёх языках - русском, немецком и украинском (причём, думаю, в таком же порядке). Тут бы многие затупили.
Это по типу как:
- нет таких людей которые не едят
- я не хотел есть
И правда смЭшно! В этом вся суть хохлобандеровца кличко, проживавшего и тренировавшегося в Германии, а до этого бывшим простым быком-бойцом ("торпедой" на слэнге) одной организованной преступной группировки в куеве в начале 90-х... Ха-ха-ха...
Поперли Педалика защищать