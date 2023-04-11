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Ольга Бузова рассказала, что планирует выступить на Каннском кинофестивале со своим клипом

Ольга Бузова рассказала, что планирует выступить на Каннском кинофестивале со своим клипом

Автор:
11 апреля 2023 08:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Каннский кинофестиваль   Юмор   бузова   видео   интересное   певица   фото   шоу бизнес   
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Певица Ольга Бузова раскрыла свои планы на будущее. По её словам, новый клип увидит весь мир, ведь она намерена отправить его на Каннский кинофестиваль. Представляем, как будут удивлены другие знаменитости!

Журналистам Бузова рассказала, что снимает такой клип, который достоин Каннского кинофестиваля

Я презентую свой новый клип на Каннском кинофестивале, я снимаю не клип, я люблю себя и люблю своих поклонников, поэтому снимаю кино, каждая моя песня — это кино.

О чём именно будет клип, пока не известно. Бузова отметила, что поклонники будут очень сильно удивлены. С этим поспорить уж точно сложно!

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Метки: Каннский кинофестиваль   Юмор   бузова   видео   интересное   певица   фото   шоу бизнес   
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29  комментариев
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4k
MPEG-8 2 часа назад
Так глядишь и министром культуры станет.
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1k
b_e_l_i_a_l 7 минут назад
На Каннском фестивали начали гонять дешевые фильмы ужасов?
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792
surgy 9 минут назад
Пожалейте европейцев (французов)
Они переживают энергетический кризис, у них цветёт гомосятина всех направлений, там засилие эмигрантов…
И тут к ним ещё и оно!?…
Боже сохрани Европу
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37k
Aleks 14 минут назад
А я планирую на луну слетать. Мы оба планируем.
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6k
perekrestok 24 минуты назад
Молодец Ольга! Просто симпатичная девушка, каких миллионы. Талантов особых нет, фигура ничего но без выдающихся особенностей.Но вот пробивается как то наверх! Никогда не ленится ж0пу оторвать от дивана и двинуться вперед. За это ее уважаю!
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24k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Эх, полна наша страна талантами... Так почему я смотрю пост про сранную Бузову?!
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2k
Saplus Полчаса назад
Кстати, из собственного опыта, канский фестиваль - это не то что по телеку показывают, где всякие тридварасы дарят друг другу призы за свои глубокие шедевры. Это просто выставка, типа Комтэка или Игромира на ВДНХ. Подаешь заявку - тебе выделяют конуру в одном из павильонов, где ты тусуешься со своей ненужной хренью. Зато потом гордо вешаешь на стенку диплом "Участник Канского фестиваля" рядом с "Лауреатом фестиваля в Ханты-Мансийске"
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454
Руслана Тарасова Полчаса назад
У меня простой вопрос - кто у нее есть такой влиятельный, что ее все время толкает на верх? Не обладая ничем выдающимся, кроме сверх амбиций, невозможно влезать во все дырки. Но амбиции , без "волосатой лапы" ничего не стоят.
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18k
Сергей 37 минут назад
А хрен его знает... В Каннах помимо основной программы ещё куча каких-то там "независимых" и "внеконкурсных" показов. Почему бы и клип Бузовой туда не сунуть.
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17k
RDen 38 минут назад
мне плевать на ваше мнение, я сказала - буду петь и пою, нравится вам это или нет!
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53k
dima423 40 минут назад
Ну а че молодец, амбиций вагон)) ...а кто ее обсирает, лучше бы себя так любили, как ее ненавидят, глядишь тоже бы чего то добились))
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16k
Колька Валеркин сын 43 минуты назад
Где-то я уже вот это вот-то слышал, есть одно тело которое знает Шварцнеггер, тоже снимает фильмы голливудского массшатаба, уот так уот.
Ссылка www.youtube.com
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22k
ЦСКА 55 минут назад
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4k
Феликс Дзержинский Час назад
Как кто то говорил, всё что я знаю о современных "звёздах", я знаю против своей воли.
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17k
_Tango_ Час назад
Лицо нетрадиционной певческой ориентации - самый тренд нынче. Должна приз взять
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7k
Компьютер DELL монитором Час назад
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693
ruslan d Час назад
Мне кажется она и Нобелевку получит еще
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19k
alexis 2 часа назад
Кончита Вурст уже нервничает и закуривает.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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