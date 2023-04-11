Ольга Бузова рассказала, что планирует выступить на Каннском кинофестивале со своим клипом

Певица Ольга Бузова раскрыла свои планы на будущее. По её словам, новый клип увидит весь мир, ведь она намерена отправить его на Каннский кинофестиваль. Представляем, как будут удивлены другие знаменитости!
Журналистам Бузова рассказала, что снимает такой клип, который достоин Каннского кинофестиваля
Я презентую свой новый клип на Каннском кинофестивале, я снимаю не клип, я люблю себя и люблю своих поклонников, поэтому снимаю кино, каждая моя песня — это кино.
О чём именно будет клип, пока не известно. Бузова отметила, что поклонники будут очень сильно удивлены. С этим поспорить уж точно сложно!
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Они переживают энергетический кризис, у них цветёт гомосятина всех направлений, там засилие эмигрантов…
И тут к ним ещё и оно!?…
Боже сохрани Европу