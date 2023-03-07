"Она безразмерная!": продавцы "Пятёрочки" ужаснулись количеству наворованного милой на вид женщиной

Если посетитель магазина выглядит как бомж и пахнет как бомж, совсем не обязательно, что он окажется воришкой. Среди тех, кто пытается пронести товар, не заплатив, встречаются и неплохо одетые люди, которые не выглядят нуждающимися. Зато воруют при этом в каких-то гигантских масштабах!
Женщину поймали с поличным и заставили выложить в корзину кучу товаров, которые она прятала под короткой шубкой. Продавцы, которых, наверное, уже ничем не удивить, изумлялись, сколько всего успела напихать за пазуху скромная и стеснительная воровка.
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Мадам пообещала всё оплатить, лишь бы продавцы не вызывали полицию. Впрочем, после того, как сотрудники магазина увидели количество украденного, они пообещали, что воровка не уйдет без протокола. Это не кусок хлеба украть голодному!
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Возбудили дело за грабеж - открытое, явное похищение чужого имущества. И не важно что стоимость украденного ничтожна - он только что отсидел (неделю как вышел) по аналогичной статье.
Не знаю чем там дело кончилось,но вполне допускаю что закрыли его - у нас и за ведро картошки могут три года дать,а случаев когда сажали "за беляш" - миллион.
А тут просто тетка больная , это обычная клептомания.
Не мои ж фантазии.
- Не бойся, я спрячу сокровища, и разбойники их не найдут.
- Куда же ты их спрячешь?
- У меня есть одно место. И на самом деле, когда разбойники подошли, они не нашли сокровища, а забрали только верблюдов. И отец говорит дочери:
- Эх, была бы жива твоя мать, и верблюдов бы спасли
- Новая диета - худеем на 10 КГ за две минуты!!!
Ты в интернете обратил внимание? Самое забавное что я просто обсуждаю эту тему а ты меня обвиняешь в воровстве постоянно. У тебя шиза на этой почве?