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"Она безразмерная!": продавцы "Пятёрочки" ужаснулись количеству наворованного милой на вид женщиной

"Она безразмерная!": продавцы "Пятёрочки" ужаснулись количеству наворованного милой на вид женщиной

Автор:
07 марта 2023 19:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   воровство   кража   магазин   продавец   пятерочка   украла   
8710
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Если посетитель магазина выглядит как бомж и пахнет как бомж, совсем не обязательно, что он окажется воришкой. Среди тех, кто пытается пронести товар, не заплатив, встречаются и неплохо одетые люди, которые не выглядят нуждающимися. Зато воруют при этом в каких-то гигантских масштабах!

Женщину поймали с поличным и заставили выложить в корзину кучу товаров, которые она прятала под короткой шубкой. Продавцы, которых, наверное, уже ничем не удивить, изумлялись, сколько всего успела напихать за пазуху скромная и стеснительная воровка.


Мадам пообещала всё оплатить, лишь бы продавцы не вызывали полицию. Впрочем, после того, как сотрудники магазина увидели количество украденного, они пообещали, что воровка не уйдет без протокола. Это не кусок хлеба украть голодному!

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Метки: видео   воровство   кража   магазин   продавец   пятерочка   украла   
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65  комментариев
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139
Вася Пупкин 15 часов назад
Раньше мама даст 5 рублей,пойдëшь в магазин и приносишь 2 полные сумки. А сейчас понаставили этих ваших камер....
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1k
Аарон Чупа 57 минут назад
Убил бы.
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2k
vijilante 2 часа назад
Пару-тройку лет назад была инфа про какого-то пацана лет двадцати который спёр в московском магазине шоколадный батончик типа Сникерса.
Возбудили дело за грабеж - открытое, явное похищение чужого имущества. И не важно что стоимость украденного ничтожна - он только что отсидел (неделю как вышел) по аналогичной статье.
Не знаю чем там дело кончилось,но вполне допускаю что закрыли его - у нас и за ведро картошки могут три года дать,а случаев когда сажали "за беляш" - миллион.
А тут просто тетка больная , это обычная клептомания.
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29k
Aqueronte 2 часа назад
Таких тварей сажать надо плюс штрафы огромные. Мерзота, ненавижу воров.
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3k
Past 3 часа назад
Ну и что ей будет? В 90% пятерочек просто выгонят и все. А обойти за день она сможет как минимум штук 10. А если реально деньги есть и оплатит то никто вызывать никого не будет. В результате условно 10 пятерочек, пять поймали, пять не поймали. Как минимум можно тысяч 20-25 поднять, за 2-5 минут позора.
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6k
Duckk 4 часа назад
Горшочек, не вари!
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3k
Мочи свиней! 8 часов назад
И что в ней милого? Бочкотелая безфигурная жаба. Автору, видимо, не встречались милые.
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485
ZeroCross.ru 9 часов назад
административка отличается от уголовки суммой - так что лучше иметь в голове арифмометр, чем не иметь в ней вообще ничего
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22k
Сталкер 10 часов назад
Фигассе...
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52k
smakido 11 часов назад
Похоже, что тетя клептоманка.
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550
Дмитрий Фиксик 11 часов назад
Едут мужик с дочерью по пустыне на верблюдах и видят вдалеке разбойников. Отец испугался за свои сокровища, но дочь ему говорит:
- Не бойся, я спрячу сокровища, и разбойники их не найдут.
- Куда же ты их спрячешь?
- У меня есть одно место. И на самом деле, когда разбойники подошли, они не нашли сокровища, а забрали только верблюдов. И отец говорит дочери:
- Эх, была бы жива твоя мать, и верблюдов бы спасли
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475
MidMaster 11 часов назад
Баба просто Робин Гуд. Она избавляет общество от химозы, заполонившей полки наших магазинов.
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9k
Павел 12 часов назад
Херасебе какая хозяйственная.
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2k
Фрэнд 12 часов назад
Яб этим тварям, показательно, всё с3,14zженное, прям в упаковке в очко затусовывал.
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15k
K7OO 12 часов назад
А что ей сделают? Да нифига, поунижают словесно и отпустят. Вот если бы ее на выходе после кассы вытряхнули, тогда был бы состав. А пока она в торговом зале, кражу не предъявишь, куда бы она всю эту хрень ни запихала.
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6k
HUBLOT 12 часов назад
Посмотреть бы дизайн её одежды, наверняка изнутри куча карманов пришита.
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5k
vasilykopkov 13 часов назад
Диетологи такие:
- Новая диета - худеем на 10 КГ за две минуты!!!
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5k
Tuskub 13 часов назад
Таких людей надо психологам проверят на предмет изменений личности. Обратил внимание, что часто "магазинными ворами" являются люди хорошего достатка. Тут как и при установке магнитов на счетчики - чаще всего на это идут довольно-таки обеспеченные люди. Обмануть на пару сотен при покупке магнитов за несколько тысяч - это что-то с головой.
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8k
Артём 13 часов назад
Только сегодня зашёл в КБ около дома, а там как раз вора поймали. Оказалось этот кадр таскал каждый раз по одной баночке дешманского пива. Одну покупает, вторую в карман. Таким образом уже палет вытаскал. Заметили случайно по записям.
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5k
perekrestok 13 часов назад
Гарри Поттер и Дары смерт. Там у Гермионы была сумка с заклятием незримого уменьшения. Она туда столько поместила что этой бабке и не снилось! так что бабка в Хогвартсе была двоечницей!
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9k
Фомич 13 часов назад
Охренеть...корзина с горкой! Да ей в цирке выступать с таким номером.
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