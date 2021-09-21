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Дебоширка в Сочи вышибла стеклянную дверь магазина, рассердившись на замечание продавца

Дебоширка в Сочи вышибла стеклянную дверь магазина, рассердившись на замечание продавца (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2021 09:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Сочи   видео   магазин   покупатель   продавец   спиртное   туристы   
1367
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Туристка рассчитывала купить спиртное, заявившись в магазин в 21.58. Продавцы заметили, что покупательнице нужно поторопиться. Такой заботы дама не оценила.

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Метки: Сочи   видео   магазин   покупатель   продавец   спиртное   туристы   
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28  комментариев
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24k
Vazari Час назад
Думаю, после плевка, можно было смело бить ее в лицо, в качестве самообороны, от заражения спидом и другими срамными болезнями.
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1k
Lovels Travel Минуту назад
Одним словом: шмара.
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23k
SerGProS 2 минуты назад
Ей :"двоечку" на пол и за щеку
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17k
Dr.CrAzY 23 минуты назад
ёпнутое существо...

стрелять на месте - ибо это не исправимо...
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984
Ustas Tirex Полчаса назад
Тот случай,когда оплеуха была бы во благо.
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4k
rutt Полчаса назад
Хулиганка
наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок
Стоило оно того)
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2k
A Полчаса назад
А в инстаграм, небось, вся такая прилежная и добрая на фоточках
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4k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Да ее видно муж не е@бет,вот она и бесится
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81
Nane First NameLast Полчаса назад
Ну и в чём была проблема продать ей бухло сейчас, а чек пробить утром после открытия кассы. Или продаваны твёрдо уверены, что они доживут до сл. сезона благодаря трезвым отдыхающим?
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81
Nane First NameLast Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
А ты Пиз@дец какой правильный. Тебя от самого себя не тошнит?

Кстати, кому бухло не продают после хх:00. Можно без шума и плевков подойти к охраннику и и тихонечко предложить такой вариант. А если ему еще и на чай останется, то мало кто сможет отказаться помочь алкоголику.
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81
Nane First NameLast Vazari 11 минут назад
Если руки настолько кривые, что не могут аккуратно снять акцизку, то ОЙ. Человека интересует не штрих код, а то что внутри бутылки. Он же не акцзку покупать пришёл
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81
Nane First NameLast Сергей Ковалев 8 минут назад
А в огороде бузина, а в Киеве дядько.

Вообще не понял что к чему...
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36k
Лесли 🥰 37 минут назад
У меня муж блатной! Что??!))))))) интересно после этого как поступит муж)))))
Охранник не бьет девушек...а жаль. Это вообще не человек, а образина быдловатая! Жаль, очень жаль, что ей членоприемник не начистили!
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198
⛔ Александр ⛔ 56 минут назад
Дать ей год исправительных работ (в этом же магазине уборщицей)
со штрафом 500.000 рублей!
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64k
Viktor 56 минут назад
Я думаю, одной пи...., звездюлины в торец хватило бы!
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90
desperado 56 минут назад
какой штраф, опомнитесь! таких сажать надо на пару лет чтоб сама задумалась и другим не повадно было.
пьяное быдло! привыкла что всё ей можно.
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2k
Sergius SPb 58 минут назад
Бл.дь, пьяную суку громящую магазин утихомирить не могут,ходят снимают.....
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16k
Serg2001 59 минут назад
Не психолога, а нарколога... )
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5k
Pashuta Час назад
У шмары писец голос уже, как у прокуренной привокзальной синявки... видно что жизнь хорошо потрепала.... А через пару тройку лет так вообще скатится на бояру с аптеки.
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836
Mowgley Час назад
Синька зло
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39k
dima423 Час назад
а че они ее не задержали то?)) я б с удовольствием задержал бы... связал бы ей руки-ноги ее же одеждой (пришлось бы раздеть), ну и само собой снимать надо процесс задержания)) ...вот бы видос классный получился
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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