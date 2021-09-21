Дебоширка в Сочи вышибла стеклянную дверь магазина, рассердившись на замечание продавца

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Туристка рассчитывала купить спиртное, заявившись в магазин в 21.58. Продавцы заметили, что покупательнице нужно поторопиться. Такой заботы дама не оценила.
Разъяренная туристка в Сочи ударами ноги выбила стеклянную дверь сетевого магазина. Заявившись туда практически ночью, дама в халате вознамерилась закупиться алкогольными напитками. На советы продавца поторопиться женщина отреагировала агрессивно, а вернувшись через несколько минут и вовсе разбуянилась.
Выкрикивая угрозы и оскорбления, мадам стала пинать дверь магазина. В результате отвалилась стеклянная створка, после чего покупательница еще и плюнула в продавца. Часть конфликта попала на видео. Как сообщают в СМИ, персонал магазина вызвал полицию, и теперь буйной туристке придется оплачивать штраф. Также известно, что инцидент произошел на одной из улиц ПГТ Красная поляна Адлерского района города Сочи.
Осторожно! В видео содержится ненормативная лексика!
А еще говорят, что отдых помогает успокоиться и смотреть на мир более позитивно! Этой туристке в Сочи помимо морских прогулок, явно не помешает посещение специалиста-психолога.
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стрелять на месте - ибо это не исправимо...
наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок
Стоило оно того)
Кстати, кому бухло не продают после хх:00. Можно без шума и плевков подойти к охраннику и и тихонечко предложить такой вариант. А если ему еще и на чай останется, то мало кто сможет отказаться помочь алкоголику.
Один охрану блатует бухла продать, второй пьяным за руль садится, а третий людей стреляет!!!
Вообще не понял что к чему...
Охранник не бьет девушек...а жаль. Это вообще не человек, а образина быдловатая! Жаль, очень жаль, что ей членоприемник не начистили!
со штрафом 500.000 рублей!
пьяное быдло! привыкла что всё ей можно.