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Охранник из «Пятерочки» избил подростка и кинул его на пол

Охранник из «Пятерочки» избил подростка и кинул его на пол (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2021 17:05
Сообщество : Жить в России
Метки: воровство   магазин   охранник   подросток   покупатель   пятерочка   
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Ставропольский «Рембо» подумал, что парень своровал и собирается сбежать. Потом выяснилось: мальчишка просто пришел в магазин за покупками по просьбе мамы.

Есть нормальные люди, а есть… не совсем. Очередное доказательство - из Ставрополя, там в охранниках «Пятерочки», видимо, числится как раз персонаж из второй категории.

Вот он, красавец. Доблестно несет службу и ловит «нарушителей и воров».

Под его горячую руку попался подросток, тот зашел в магазин со списком покупок от мамы. Но мнительному «стражу» почудилось, что подросток что-то присвоил и точно не хочет это оплачивать. И в нем проснулся воин.

Он потащил парня в служебное помещение, кинул на пол. Собрался устроить импровизированное дознание, рядом стоящие работники магазина его ничуть не смутили.

Чего уж там, его не смутили даже покупатели, которые снимали инцидент и требовали отпустить подростка. Через минуту выяснилось, что мальчишка ничего не крал и не собирался.

Это просто домашний паренек, который не сильно умеет за себя постоять. Он даже в полицию не обратился. А надо бы.

Но запись все-таки показали руководству магазина и теперь они проводят «служебную проверку». Может хоть премии лишат.

Если посмотреть на это с другой стороны, то подростки (и не только они) действительно могут воровать. А эти недостачу потом легко повесят на сотрудников магазина. Возможно, такое как раз и произошло с охранником, вот он и озверел.

Но верится в это с трудом. Скорее всего, он просто отбитый.

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Метки: воровство   магазин   охранник   подросток   покупатель   пятерочка   
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5k
Delovaya Kolbasa Час назад
Если на это посмотреть с другой стороны, то охранники с такой физиономией, действительно, в большинстве своем отморозки.
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19k
BiZ 12 минут назад
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71
КАКАнгел Полчаса назад
Мы видим концовку и даже не торговый зал. а именно на выходе с касс происходят конфликты такого рода и в 99% случаев ограничиваются доказательством что факта кражи не было или идет оплата непробитого товара , тут явно конфликт продолжается и школотрону есть что скрывать , пока мы видим как толпа подростков пробует отбить своего подельника у сотрудников магазина. Была ли вызвана полиция ?? был ли факт кражи ?
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71
КАКАнгел 43 минуты назад
Дыма без огня не бывает а современные дети горазды на всякие мерзости. так что надо бы проверить, а не вешать ярлыки.
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9k
кот базилий 43 минуты назад
Дикое поведение дикой собаки, здесь не "внутренне расследование" пятерочки, а уголовное дело от полиции должно быть. Надеюсь так и будет.
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6k
Али Ди 48 минут назад
Я так понимаю список покупок это железное алиби, всегда носи с собой список покупок.
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2k
Sergius SPb 50 минут назад
Как надо делать новости.

Как было; В ставропольской Пятерочке охранник взял поридж (оригинал из Телеграмм) за шею и кинул на пол, заподозрив в воровстве...

Как стало; Охранник из «Пятерочки» избил подростка и кинул его на пол.

При том,что в видеоряде именно "за шею и кинул"
Великолепно. Читатель уже настроен на нужное восприятие.
При том,в невиновность подростка верят все, а охранник мудак.
Но,ведь и разбирательств еще не было.
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1k
Миша 51 минуту назад
Добрые люди, если уж «чудится», то поспособствуйте ему с трудоустройством. Ну там на выходе из администрации города Ставрополя постоять... Зачем ему эта «Пятерочка».
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5k
Mixalych Час назад
Студентом работал в охране. Имел служебное огнестрельное оружие ибо фирма была серьезная. Инструктаж проводили полицейские. Давно это было, но помню отчетливо: применение силы и спецсредств по отношению к несовершенолетним и беременным запрещено. Если со стороны беременной или несовершенолетнего есть угроза для жизни окружающих, можно стрелять на поражение. Парадокс, но факт. Пристрелить если что можно, бить, крутить руки, распылять газ и бить электрошокером нельзя.
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11k
gnyS i Час назад
Без родителей даже сотрудники полиции не допрашивают не совершеннолетних, тут мужик может и уголовку получить.
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96
Roman Час назад
Чмошник!
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4k
Виктор Штурмаревич Час назад
Почему собака без намордника и не на цепи?Хозяевам штраф влупить,а пса кастрировать,чтобы на людей не бросался.
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25
Санёк))) Час назад
Следственный комитет уже смотрит))) вот если бы родители подали бы в суд на этот магазин (сеть) и отсудили бы пару лямчиков, тогда все охранники 100500 раз подумали, прежде, чем кого либо подозревать в краже...
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12k
Kucher Час назад
С какой стороны ни смотри, кто идёт в охранники? Люди, которые ничего не умеют, ничему не хотят учиться и не хотят особо работать. Ну нельзя же "работу" охранника всерьёз считать работой. Вот туда и набирают всяких маргиналов.
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34k
Опаньки Час назад
@Может хоть премии лишат@
Пятерочка - это франшиза. На дофига процентов он или совладелец , или их родственник
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4k
Димыч Час назад
"Он потащил парня в служебное помещение, кинул на пол. Собрался устроить импровизированное дознание, рядом стоящие работники магазина его ничуть не смутили..." Если это - правда, то за такое, по закону, можно надолго и всерьёз уехать. С одной стороны. С другой, у меня вызывают сомнения видео, снятые группой подростков и эти видео - только с концовкой конфликта. Пусть следствие разбирается.
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23k
Ваня 2 часа назад
баран не имеющий, ну вы поняли...
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