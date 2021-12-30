Охранник из «Пятерочки» избил подростка и кинул его на пол

Под его горячую руку попался подросток, тот зашел в магазин со списком покупок от мамы. Но мнительному «стражу» почудилось, что подросток что-то присвоил и точно не хочет это оплачивать. И в нем проснулся воин.

Он потащил парня в служебное помещение, кинул на пол. Собрался устроить импровизированное дознание, рядом стоящие работники магазина его ничуть не смутили.

Чего уж там, его не смутили даже покупатели, которые снимали инцидент и требовали отпустить подростка. Через минуту выяснилось, что мальчишка ничего не крал и не собирался.

Это просто домашний паренек, который не сильно умеет за себя постоять. Он даже в полицию не обратился. А надо бы.