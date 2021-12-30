Ставропольский «Рембо» подумал, что парень своровал и собирается сбежать. Потом выяснилось: мальчишка просто пришел в магазин за покупками по просьбе мамы.
Есть нормальные люди, а есть… не совсем. Очередное доказательство - из Ставрополя, там в охранниках «Пятерочки», видимо, числится как раз персонаж из второй категории.
Вот он, красавец. Доблестно несет службу и ловит «нарушителей и воров».
Под его горячую руку попался подросток, тот зашел в магазин со списком покупок от мамы. Но мнительному «стражу» почудилось, что подросток что-то присвоил и точно не хочет это оплачивать. И в нем проснулся воин.
Он потащил парня в служебное помещение, кинул на пол. Собрался устроить импровизированное дознание, рядом стоящие работники магазина его ничуть не смутили.
Чего уж там, его не смутили даже покупатели, которые снимали инцидент и требовали отпустить подростка. Через минуту выяснилось, что мальчишка ничего не крал и не собирался.
Это просто домашний паренек, который не сильно умеет за себя постоять. Он даже в полицию не обратился. А надо бы.
Но запись все-таки показали руководству магазина и теперь они проводят «служебную проверку». Может хоть премии лишат.
Если посмотреть на это с другой стороны, то подростки (и не только они) действительно могут воровать. А эти недостачу потом легко повесят на сотрудников магазина. Возможно, такое как раз и произошло с охранником, вот он и озверел.
Но верится в это с трудом. Скорее всего, он просто отбитый.
Источник:
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Как было; В ставропольской Пятерочке охранник взял поридж (оригинал из Телеграмм) за шею и кинул на пол, заподозрив в воровстве...
Как стало; Охранник из «Пятерочки» избил подростка и кинул его на пол.
При том,что в видеоряде именно "за шею и кинул"
Великолепно. Читатель уже настроен на нужное восприятие.
При том,в невиновность подростка верят все, а охранник мудак.
Но,ведь и разбирательств еще не было.
P.S. А, точно, извини пожалуйста. Полиция же, да... Правильно говорить «полицейский».
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Не соглашусь с вами ..В провинции от безнадеги и низкой оплате очень много едут в Москву и работают охранниками с высшим образованием и большим опытом работы (двое друзей плюнули уехали ) Я бы и сам поехал ,вот только здоровье не позволяет ,да и риск большой кидают часто ..
Ну а этот возможно ,получил от начальства за воровство и недостачу ..Вот и повел так себя Сейчас молодежь наглая в своих правах Иногда специально провоцируют для хайпа
Пятерочка - это франшиза. На дофига процентов он или совладелец , или их родственник