На Бали избили и обокрали на $284 тыс. российского инвест-блогера Бойцова

Правда, тайская полиция заявляет, что ограбленный - тот еще жук, и к нему нужно присмотреться повнимательнее.
Российский криптоблогер за пару часов лишился крупной суммы денег во время отдыха на Бали. По его словам, на виллу, где он отдыхал со своей девушкой, проникла группа неизвестных мужчин, среди которых был индонезиец в форме полицейского, а также два человека с кавказской внешностью. Они потребовали от Бойцова деньги, за то, что тот кого-то «кинул». Когда блогер отказался выдать нужную сумму, его якобы ударили несколько раз по голове и заставили разблокировать телефон, после чего вывели со счетов деньги в биткоинах.
Разговор с неизвестными попал на видео камеры наблюдения
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Для подтверждения переводов им даже пришлось фотографировать паспорт Бойцова, чтобы пройти верификацию.
Девушка Бойцова рассказывает о произошедшем
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Ограбленный сообщил обо всём в полицию, и одного из нападавших даже задержали в аэропорту, однако, как утверждает Бойцов, быстро отпустили. И сейчас тайские правоохранители считают мошенником самого блогера и грозятся отправить его за решётку.
Что касается личности самого Бойцова, то индонезийские полицейские в чём-то правы. В соцсетях он позиционирует себя как интернет-бизнесмен, который научит, как зарабатывать в Сети. Однако, по отзывам, это очередной инфоцыган, который собирает с доверчивых пользователей деньги за якобы эффективные обучающие курсы. На деле зарабатывает только Бойцов, ведь до сих пор в соцсетях полно наивных пользователей, считающих, что удачливый бизнесмен будет рад поделиться способами непыльного заработка за малую мзду. А раз так, то подобные инвест-блогеры не переведутся еще очень долго.
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Поймал мужик золотую рыбку. Рыбка говорит ему: "Отпусти меня обратно в море. Взамен исполню любое твое желание".
Мужик думает:"Деньги потрачу, красивая жена о т меня сбежит, дом может разрушиться". И говорит рыбке :"Сделай меня умным!"
Рыбка отвечает: "Запросто!" и прыгает обратно в море.
Мужик почесал голову и говорит:"Вот дурак то я был!"
Бойцову до него как до Луны раком.
И иногда по лицу попадают.
Мы за деньгами охотимся жадно.
Есть риск конечно. Ну, да и ладно.
Ну и какой он российский. Просто у него есть российский паспорт, это другое