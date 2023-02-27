FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7293 поста • 837 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
На Бали избили и обокрали на $284 тыс. российского инвест-блогера Бойцова

На Бали избили и обокрали на $284 тыс. российского инвест-блогера Бойцова

Автор:
27 февраля 2023 08:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Юрий Бойцов   бали   видео   кража   криптовалюта   полиция   шоу бизнес   
1847
4
2

Правда, тайская полиция заявляет, что ограбленный - тот еще жук, и к нему нужно присмотреться повнимательнее.

Российский криптоблогер за пару часов лишился крупной суммы денег во время отдыха на Бали. По его словам, на виллу, где он отдыхал со своей девушкой, проникла группа неизвестных мужчин, среди которых был индонезиец в форме полицейского, а также два человека с кавказской внешностью. Они потребовали от Бойцова деньги, за то, что тот кого-то «кинул». Когда блогер отказался выдать нужную сумму, его якобы ударили несколько раз по голове и заставили разблокировать телефон, после чего вывели со счетов деньги в биткоинах.


Для подтверждения переводов им даже пришлось фотографировать паспорт Бойцова, чтобы пройти верификацию.


Ограбленный сообщил обо всём в полицию, и одного из нападавших даже задержали в аэропорту, однако, как утверждает Бойцов, быстро отпустили. И сейчас тайские правоохранители считают мошенником самого блогера и грозятся отправить его за решётку.


Что касается личности самого Бойцова, то индонезийские полицейские в чём-то правы. В соцсетях он позиционирует себя как интернет-бизнесмен, который научит, как зарабатывать в Сети. Однако, по отзывам, это очередной инфоцыган, который собирает с доверчивых пользователей деньги за якобы эффективные обучающие курсы. На деле зарабатывает только Бойцов, ведь до сих пор в соцсетях полно наивных пользователей, считающих, что удачливый бизнесмен будет рад поделиться способами непыльного заработка за малую мзду. А раз так, то подобные инвест-блогеры не переведутся еще очень долго.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Ynews   Юрий Бойцов   бали   видео   кража   криптовалюта   полиция   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
Dobry vojak Svejk Час назад
Грабитель ограбил кидалу? Как то наплевать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Икра ежа 6 минут назад
Камеры наблюдения всегда так снимают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
122
Obrval 9 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Владимир 9 минут назад
вор у вора дубинку украл
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Alex 17 минут назад
А правда что кому-то не насрать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Leonid 20 минут назад
Так то на первый взгляд доверия не внушает, лицо как то само просится фейсом об тэйбл
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
perekrestok 20 минут назад
По поводу курсов "Как стать богатым" и "Как стать умным" есть прекрасный анекдот.
Поймал мужик золотую рыбку. Рыбка говорит ему: "Отпусти меня обратно в море. Взамен исполню любое твое желание".
Мужик думает:"Деньги потрачу, красивая жена о т меня сбежит, дом может разрушиться". И говорит рыбке :"Сделай меня умным!"
Рыбка отвечает: "Запросто!" и прыгает обратно в море.
Мужик почесал голову и говорит:"Вот дурак то я был!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15
Дело Полчаса назад
Старый, советских времен, анекдот вспоминается, скорее, выдержки из него: "как пришли, так и ушли", "бог дал, бог забрал".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Zемляк Полчаса назад
Усвоили его урок и быстро заработали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
наи в Бали дурочка..на 4 кулачка))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
364
Javier 37 минут назад
Тайская полиция?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Оксид Бетона 38 минут назад
Бали, тайская полиция...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Джон Уик 38 минут назад
Сам себя ограбил чтобы с налогами не приставали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
homerchik 44 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
russger 44 минуты назад
Ну и сам долбодятел, у меня лимит на перевод в 1000 евро (и с банкомата больше штуки не смогу снять). Если надо будет за что-то больше заплатить, надо в банк идти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Колька Валеркин сын 51 минуту назад
Хотел написать, что дело Остапа Бендера живо, но потом понял, что это уровень тех, что на картинке. Зарыть в землю, посолить и крекс, пекс, фекс. Чет никого не жалко в данной ситуации, ну и возник вопрос: А были ли грабители?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
122
Obrval Колька Валеркин сын 50 минут назад
Я чёт тоже про жирненького буратину подумал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
122
Obrval 52 минуты назад
Там мы кидаем. Тут на кидают.
И иногда по лицу попадают.
Мы за деньгами охотимся жадно.
Есть риск конечно. Ну, да и ладно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Андрей Иванов 58 минут назад
Ну морда у него точно кирпича просит. Я бы тоже при случае избил.

Ну и какой он российский. Просто у него есть российский паспорт, это другое
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

114478



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Канадского тролля-трудовика обвинили в притворстве
Канадского тролля-трудовика обвинили в притворстве
Русские хакеры взломали украинское ТВ и включили гимн СССР
Русские хакеры взломали украинское ТВ и включили гимн СССР
Набирающие популярность в сообществах
Рамзан Кадыров придумал новое звание «Герой Чеченской Республики»
Рамзан Кадыров придумал новое звание «Герой Чеченской Республики»
Забавы Толстого Льва Николаевича
Забавы Толстого Льва Николаевича
К 23 февраля свой новый альбом представил певец Андрей Кудин
К 23 февраля свой новый альбом представил певец Андрей Кудин
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Этот мир не обречён

Лучшие демотиваторы
CHEBURASHIC PARK

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#кино#Приколы#Россия#новости#красота
#факты#история#люди#СССР#роль#Фотографии
#Юмор#в мире#картинки#США#Еда#подборка
10 подарков для мужчин с технической составляющей 10 подарков для мужчин с технической составляющей В Калининграде задержали подростков, совершивших диверсию на железной дороге В Калининграде задержали подростков, совершивших диверсию на железной дороге Хо-хо-хо! Полицейские в Перу переоделись в Санта-Клаусов и накрыли банду наркоторговцев Хо-хо-хо! Полицейские в Перу переоделись в Санта-Клаусов и накрыли банду наркоторговцев Полиция Нью-Йорка задержала грабительницу в доме Роберта Де Ниро Полиция Нью-Йорка задержала грабительницу в доме Роберта Де Ниро На чердаке сибирской психбольницы обнаружили две майнинговые фермы На чердаке сибирской психбольницы обнаружили две майнинговые фермы Бастрыкин поручил завести уголовное дело на актёра Смольянинова, пожелавшего воевать за ВСУ Бастрыкин поручил завести уголовное дело на актёра Смольянинова, пожелавшего воевать за ВСУ

На что жалуетесь?

Вернуться