На Бали избили и обокрали на $284 тыс. российского инвест-блогера Бойцова

Что касается личности самого Бойцова, то индонезийские полицейские в чём-то правы. В соцсетях он позиционирует себя как интернет-бизнесмен, который научит, как зарабатывать в Сети. Однако, по отзывам, это очередной инфоцыган, который собирает с доверчивых пользователей деньги за якобы эффективные обучающие курсы. На деле зарабатывает только Бойцов, ведь до сих пор в соцсетях полно наивных пользователей, считающих, что удачливый бизнесмен будет рад поделиться способами непыльного заработка за малую мзду. А раз так, то подобные инвест-блогеры не переведутся еще очень долго.