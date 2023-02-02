В Ростове-на Дону в торговый центр пришёл уволенный сотрудник и открыл огонь

Мужчина стоит на учёте в психдиспансере. Сейчас его разыскивают по всему городу.
Около полудня в ростовский ТЦ «Золотой Вавилон» зашёл мужчина. Сначала он бросил страйкбольную гранату, затем достал автомат и начал палить в разные стороны. После этого скрылся на Ниссан «Икс-Трейл».
Источник:
Позже машину нашли, но преступник успел скрыться. Сейчас в городе введён план «Перехват» и «Сирена».
Личность мужика установили - это Владимир Уткин. Раньше он работал в этом ТЦ, потом его уволили. Также выяснили, что он стоит на учёте в диспансере. Силовики прочёсывают город и ищут нарушителя.
Источник:
- Как ускорить жену во время шопинга
- В Ростове-на-Дону парень украл два вибратора из магазина интимных товаров
- Впечатляющий потолок в торговом центре
- Пьяный студент открыл стрельбу в общежитии в Краснодаре
- Драчливый пранкер протер спиной пол
P.S. А вообще как-то рано этот пндшник чудить начал.
и это только то что известно