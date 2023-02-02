В Ростове-на Дону в торговый центр пришёл уволенный сотрудник и открыл огонь

Позже машину нашли, но преступник успел скрыться. Сейчас в городе введён план «Перехват» и «Сирена».

Личность мужика установили - это Владимир Уткин. Раньше он работал в этом ТЦ, потом его уволили. Также выяснили, что он стоит на учёте в диспансере. Силовики прочёсывают город и ищут нарушителя.