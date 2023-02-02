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В Ростове-на Дону в торговый центр пришёл уволенный сотрудник и открыл огонь

В Ростове-на Дону в торговый центр пришёл уволенный сотрудник и открыл огонь

Автор:
02 февраля 2023 17:16
Сообщество : Криминал
Метки: Автомат   золотой вавилон   нарушитель   перехват   ростов-на-дону   силовики   сотрудник   стрельба   торговый центр   тц   
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Мужчина стоит на учёте в психдиспансере. Сейчас его разыскивают по всему городу.

Около полудня в ростовский ТЦ «Золотой Вавилон» зашёл мужчина. Сначала он бросил страйкбольную гранату, затем достал автомат и начал палить в разные стороны. После этого скрылся на Ниссан «Икс-Трейл».

Позже машину нашли, но преступник успел скрыться. Сейчас в городе введён план «Перехват» и «Сирена».

Личность мужика установили - это Владимир Уткин. Раньше он работал в этом ТЦ, потом его уволили. Также выяснили, что он стоит на учёте в диспансере. Силовики прочёсывают город и ищут нарушителя.

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Метки: Автомат   золотой вавилон   нарушитель   перехват   ростов-на-дону   силовики   сотрудник   стрельба   торговый центр   тц   
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16  комментариев
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10k
Shtoppi 2 часа назад
Раз про наличие жертв ничего не сказано, рискну предположить что автомат у него был как и граната - страйкбольный?
P.S. А вообще как-то рано этот пндшник чудить начал.
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1k
Алексей 54 минуты назад
Поди охранника уволили и он доказал, что без него в торговом центре будет небезопасно.
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7k
Slowly 58 минут назад
Что ни новость про шутеров - так все в дурке на учёте. Им специально оружие выдают?
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376
fda Час назад
Уволили после учёта в диспансере? При устройстве на работу разве не требуется справка? А как же медкомиссия на права? Доступ к базам медицинских данных ГИБДД-шниками объявленный, не знаю, реализовано это или нет.
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6k
rutt Час назад
Весна близко)
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August

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