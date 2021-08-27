Впечатляющий потолок в торговом центре

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Владельцы торгового центра в китайском городе Далянь знают как удивить посетителей. На потолке установлен огромный экран, который показывает разные сюжеты из мира животных и не только.
Не хватает только лежаков для удобства просмотра..
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