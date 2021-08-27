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Впечатляющий потолок в торговом центре

Впечатляющий потолок в торговом центре (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2021 13:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   видео   потолок   торговый центр   тц   экран   
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Владельцы торгового центра в китайском городе Далянь знают как удивить посетителей. На потолке установлен огромный экран, который показывает разные сюжеты из мира животных и не только.
Не хватает только лежаков для удобства просмотра..

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Метки: Китай   видео   потолок   торговый центр   тц   экран   
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2  комментария
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Евгений Кондратьев Час назад
Иллюзии, иллюзии. кругом иллюзии. Хз слишком много этого говна
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10k
K7OO 23 минуты назад
Рай для карманников.
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