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Как ускорить жену во время шопинга

Как ускорить жену во время шопинга (1 видео)

Автор:
15 апреля 2022 13:25
Сообщество : Юмор
Метки: Ватермарк   Юмор   видео   магазин   покупки   прикол   торговый центр   тц   

Мужчина продемонстрировал один из способов ускорить утомительный процесс хождения с женой по магазинам. Кто-нибудь рискнёт повторить?

Forestdude

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Метки: Ватермарк   Юмор   видео   магазин   покупки   прикол   торговый центр   тц   
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7  комментариев
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Бритва Час назад
несмотря на то, что весь такой гибкий и ловкий, мужик рискует остаться без секса.
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−1
Игорь 4 минуты назад
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5246 1410 5004 9712

Заранее большое человеческое спасибо....
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147
Константин 16 минут назад
довёз женщину до магазина, оставил, по звонку забрал!
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603
whytez Полчаса назад
Зачем вообще с бабой в магазин ходить? Оленизм высшей степени.
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