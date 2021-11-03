Драчливый пранкер протер спиной пол

1634
1
1
Мужчина решил подшутить над посетителем торгового центра и стал провоцировать его. Легкая пощечина привела пранкера в чуство и заставила показать истинную сущность.
Видео содержит ненормативную лексику.
Источник:
Ссылки по теме:
- Пранк вышел из-под контроля
- Скандалистка попыталась подраться с сотрудниками ресторана
- Полуголый житель Томска избил женщину в лифте
- Давид и Голиаф: парень эффектно успокоил своего противника
- Безотказный способ нарваться на неприятности
50
Понравилось50
Новости партнёров
- пойдём раз на раз выйдем.....
Зачем? ну тебя же уже как ссаную тряпку по полу помутузили раз на раз. Раз на раз ты беспомощная шавка перед серьезным мужчиной.
- куда звонишь? Эй...
Куда. В полицию. Наконец-то она просыпаться начала и депортировать всякую бесполезную шваль из страны. Нужен ли нам вообще недопранкер, который до людей докапывается?