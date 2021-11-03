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Драчливый пранкер протер спиной пол

Драчливый пранкер протер спиной пол (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 ноября 2021 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: видео   драка   конфликт   пранкер   прикол   провокация   торговый центр   тц   
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Мужчина решил подшутить над посетителем торгового центра и стал провоцировать его. Легкая пощечина привела пранкера в чуство и заставила показать истинную сущность.
Видео содержит ненормативную лексику.

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Метки: видео   драка   конфликт   пранкер   прикол   провокация   торговый центр   тц   
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10k
Dihydrogen Monoxide 53 минуты назад
обезьяна...
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38k
Александр Полминуты назад
Ну у меня даже слов нет, как это назвать то, жаль здоровяк ни разу не попал нормально по макаке. Таких только в утиль.
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889
Довер Иванович 4 минуты назад
Куда ему лайк поставить? [мат] пранк)
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3k
Chev Chelios 5 минут назад
Подойдет такой е.б.л.а.н ко мне, вот хочется сразу, с первых секунд йопнуть по бороде, но естественно я начну думать о камерах, о том, что мусорнется, что пол кафельный и это чмо можем сдохнуть ударившись затылком при падении. Т.е. отсутствие п.и.з.д.ю.л.е.й и неправильно работающие законы, дали рост огромному количеству вот таких дегенеративных упырей (на п.и.д.о.р.с.к.о.м языке пранкеров). А по идее, всего-то и надо, чтобы его полиция задержала, въепала 15 суток, штраф тысяч так в 100 и нах в свой аул выслала и все, не будет больше пранкеров! Люди начнут ( о боже!) думать.
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9k
Serg 8 минут назад
когда же на этих пранкеров обратят внимание в думе, и придумают статью УК, и будут давать им по года 3 колонии
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134
Илья 9 минут назад
Сын свиньи и шлюхи спустился с гор
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12k
net 10 минут назад
Что у этого малыша с логикой?
- пойдём раз на раз выйдем.....
Зачем? ну тебя же уже как ссаную тряпку по полу помутузили раз на раз. Раз на раз ты беспомощная шавка перед серьезным мужчиной.
- куда звонишь? Эй...
Куда. В полицию. Наконец-то она просыпаться начала и депортировать всякую бесполезную шваль из страны. Нужен ли нам вообще недопранкер, который до людей докапывается?
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36k
Alex 12 минут назад
Дебилойд бороду отрастил, а про мозги забыл
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134
Илья 12 минут назад
На нары носорога
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23k
Ваня 23 минуты назад
надо было двоечку мартышке прописать...
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10k
Sergey 24 минуты назад
Хочется верить что правоохранительный органы заинтересуются деятельностью этой обезьяны. Хорошо если депортируют макаку обратно в аул. Пусть там своим братьям палец в жопу сует.
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1k
Acid Snake Полчаса назад
опущенная черная мартышка
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11k
Голос Вселенной 38 минут назад
Ара, пойдем выйдем с тобой, да... приходи один... мы тоже одни придем...
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5k
SuperTroll 39 минут назад
Надо было здоровяку со всего маху с локтя ушатать макаку, вот это был бы пранк)
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34k
Антон 42 минуты назад
Блогер, пранкер - синоним конченного дебила!
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15k
Alex ASK 47 минут назад
Бородатый гамадрил
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28k
АнтонПолднев 48 минут назад
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10k
Шурум-бурум 50 минут назад
очередной сын б @ яди пристает к людям и провоцирует на конфликт! ибо только б @ яди не воспитывают свое потомство!
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