«Я же не гей! Я натурал!»: в Москве нарушитель ДТП умолял инспектора не отправлять его в тюрьму

Эта «драма» случилась на северо-востоке столицы. Парня остановили для проверки документов. По ходу беседы инспектор почувствовал характерный запах и предложил пройти медосвидетельствование, но молодой человек отказался.

Позже выяснилось, что его уже лишали прав за отказ дунуть в трубочку. И теперь нарушителю грозит уголовка по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющему судимость».

Вот тут-то и началась драма: