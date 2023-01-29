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«Я же не гей! Я натурал!»: в Москве нарушитель ДТП умолял инспектора не отправлять его в тюрьму

«Я же не гей! Я натурал!»: в Москве нарушитель ДТП умолял инспектора не отправлять его в тюрьму

Автор:
29 января 2023 15:55
Сообщество : Автомир
Метки: Москва   дтп   инспектор   нарушитель   освидетельствование   тюрьма   
1695
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А полицейский изо всех сил старался не засмеяться.

Эта «драма» случилась на северо-востоке столицы. Парня остановили для проверки документов. По ходу беседы инспектор почувствовал характерный запах и предложил пройти медосвидетельствование, но молодой человек отказался.

Позже выяснилось, что его уже лишали прав за отказ дунуть в трубочку. И теперь нарушителю грозит уголовка по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющему судимость».

Вот тут-то и началась драма:


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Метки: Москва   дтп   инспектор   нарушитель   освидетельствование   тюрьма   
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32  комментария
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12k
.Атеист. Час назад
Сел бухой за руль - пид?рас по определению.
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7k
Copycat Минуту назад
мне кажется он под чем то и это не только алкоголь
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17k
Роберт Шекли 13 минут назад
Приехал парень в деревню, зашел в колхозный бар, познакомился с местными, короче сидят, бухают. Вдруг смотрит, один чувак отрубился и его аборигены потащили куда-то.
Он и спрашивает:
А куда его понесли?
Поимеют его сейчас, с женщинами у нас тут туго, такой обычай понимаешь... Да ты пей, не парься...
Дальше пьет... Отрубился... Глаза открывает, а его толпа аборигенов тащит куда-то.
Он орет:
Мужики не надо! Я уже оклемался!
А те ему спокойно так в ответ:
Да успокойся ты, мы тебя обратно уже несем...
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2k
Ertin 17 минут назад
Нарушитель дорожно-транспортного происшествия - это как?
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11k
кот базилий 20 минут назад
Чурка хитрая, сразу сопли, слезы - праааастытэ я нэ буду. Мразь.
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179
Purple_Bear Полчаса назад
Млять! Да это схема! Настоящее наказание для тридварасов. Второй раз бухим за рулём поймали - на месяц в тюрьму к извращенцам на перевоспитание. Будет мотивация синеботам.
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376
Димыч Полчаса назад
"Нарушение ДТП" ...Это - как? ПДД, может?
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68
Sergel Fman Полчаса назад
Ну конечно же не гей. Просто [мат]...
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21k
ЦСКА Полчаса назад
Вспомнился баян с Ромой и соплей.....
Ссылка www.youtube.com
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16k
Александр Н. 37 минут назад
Они совсем ох - уели в своей Москве. Уже и ДТП нарушать начали. Куда катимся...
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127k
Аааа 40 минут назад
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12k
a_komolow 42 минуты назад
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59k
Опиум для народа 44 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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945
комнатный сибиряк 49 минут назад
В камере будешь обьяснять всем что ты не гей
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6k
VL 50 минут назад
на одного мудака меньше на дороге стало.
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1k
ChePaev Час назад
но ведь я не агитатор!
я - потомственный кузнец!
я к полякам в Улан-Батор не поеду наконец!! (с)
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10k
Shtoppi Час назад
<<...в Москве нарушитель ДТП...>>
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759
KE2646 Час назад
«Я же не гей! Я натурал!»: в Москве нарушитель ДТП умолял инспектора не отправлять его в тюрьмуПосмотреть
«Я же не гей! Я натурал!»: в Москве нарушитель ДТП умолял инспектора не отправлять его в тюрьму
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4k
Frank Borman Час назад
Мда. А ведь если бы был артист - певец какой нибудь или актер, то он умолял бы отправить его в тюрьму. Давно уже мужского крепкого секса не было.
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9k
Barachek_Obachek Час назад
Один раз поймите меня - говорит уже в десятый раз. Пришла пора тебе ушлёпок уже и геем стать
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котегRUS Час назад
один раз - не сами знаете что..
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