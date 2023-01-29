«Я же не гей! Я натурал!»: в Москве нарушитель ДТП умолял инспектора не отправлять его в тюрьму

А полицейский изо всех сил старался не засмеяться.
Эта «драма» случилась на северо-востоке столицы. Парня остановили для проверки документов. По ходу беседы инспектор почувствовал характерный запах и предложил пройти медосвидетельствование, но молодой человек отказался.
Позже выяснилось, что его уже лишали прав за отказ дунуть в трубочку. И теперь нарушителю грозит уголовка по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющему судимость».
Вот тут-то и началась драма:
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Он и спрашивает:
А куда его понесли?
Поимеют его сейчас, с женщинами у нас тут туго, такой обычай понимаешь... Да ты пей, не парься...
Дальше пьет... Отрубился... Глаза открывает, а его толпа аборигенов тащит куда-то.
Он орет:
Мужики не надо! Я уже оклемался!
А те ему спокойно так в ответ:
Да успокойся ты, мы тебя обратно уже несем...
водку пьянствовал.
я - потомственный кузнец!
я к полякам в Улан-Батор не поеду наконец!! (с)
Жопой чувствует...