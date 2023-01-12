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Без лишних слов: ЛуАЗ показав своё преимущество перед дорогими внедорожниками

Без лишних слов: ЛуАЗ показав своё преимущество перед дорогими внедорожниками

Автор:
12 января 2023 08:09
Сообщество : Юмор
Метки: ЛуАЗ   СССР   авто   видео   внедорожники   интересное   отечественный автопром   фото   
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Советские автомобили не знают, что такое препятствия! Старенький ЛуАЗ легко въехал на гору, когда иномарки стояли у подножья и не могли сдвинуться.

На видео попал старенький ЛуАЗик, который легко заехал в гору. В это время внизу стояло несколько внедорожников-иномарок, которые никак не могли подняться. Один и вовсе начал буксовать.

- Кто этот спортсмен?

- Да это Петрович, он тут каждый день картошку на рынок возит.

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Метки: ЛуАЗ   СССР   авто   видео   внедорожники   интересное   отечественный автопром   фото   
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13  комментариев
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16k
Delhana 36 минут назад
Да, волынька может, даже пару раз водил этот аппарат по дикой пьяни в диких местах.
Полный привод, возможность блокировки дифференциалов, отключаемый задний привод если по трассе. Хоть долго и тяжко гайки крутить, но предусмотрен регулируемый клиренс.
С другой стороны, по скорости, 80 ее край чтоб не ушатать, а так до 100 можно разогнать если все равно выбрасывать.
Родной движок у нее запорский, сам по себе совсем не гут, еще и на 76-80 бензе, на 92 меньше чем за 1000 км выгорает в труху. Движок в отличии от запора стоит спереди и на трассе не греется, а вот без скорости и обдува, по бездорожью - здрахуйте прелести воздушного охлаждения.
Умельцы закидываю туда движки от классики и девятин, но становятся они геморойно, а потом коробка летит, не держит мощу двигла.
Получается, что как-бы все на месте, но что не так...
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3k
Дмитрий Круглов 16 минут назад
А теперь посчитайте, сколько ЛуАЗов можно купить за деньги, которые стоит один Хаммер?
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5k
livaneth 37 минут назад
В одних странах умеют прокладывать дороги
В других изготовлять внедорожники
Там в очереди еще Нива короткая была и Уазик советский.
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9k
Павел 40 минут назад
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15k
куджо 41 минуту назад
военные х"йню не примут
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29k
Aqueronte 50 минут назад
А машины для обычных дорог когда мы будем выпускать чтоб иномарки также в сторонке курили?
А луаз 2022 года выпуска посмотреть можно?
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21k
babuby Час назад
...показав...
Бачили шо показав.
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1k
Тордион Час назад
Михалыч на тракторе еще быстрее заезжает тут.
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