Без лишних слов: ЛуАЗ показав своё преимущество перед дорогими внедорожниками

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Советские автомобили не знают, что такое препятствия! Старенький ЛуАЗ легко въехал на гору, когда иномарки стояли у подножья и не могли сдвинуться.
На видео попал старенький ЛуАЗик, который легко заехал в гору. В это время внизу стояло несколько внедорожников-иномарок, которые никак не могли подняться. Один и вовсе начал буксовать.
- Кто этот спортсмен?
- Да это Петрович, он тут каждый день картошку на рынок возит.
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Полный привод, возможность блокировки дифференциалов, отключаемый задний привод если по трассе. Хоть долго и тяжко гайки крутить, но предусмотрен регулируемый клиренс.
С другой стороны, по скорости, 80 ее край чтоб не ушатать, а так до 100 можно разогнать если все равно выбрасывать.
Родной движок у нее запорский, сам по себе совсем не гут, еще и на 76-80 бензе, на 92 меньше чем за 1000 км выгорает в труху. Движок в отличии от запора стоит спереди и на трассе не греется, а вот без скорости и обдува, по бездорожью - здрахуйте прелести воздушного охлаждения.
Умельцы закидываю туда движки от классики и девятин, но становятся они геморойно, а потом коробка летит, не держит мощу двигла.
Получается, что как-бы все на месте, но что не так...
В других изготовлять внедорожники
Там в очереди еще Нива короткая была и Уазик советский.
А луаз 2022 года выпуска посмотреть можно?
Бачили шо показав.