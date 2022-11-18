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«У тебя колени есть, так ты можешь бегать»: сенатор пришёл к раненому военному, потерявшему ноги

«У тебя колени есть, так ты можешь бегать»: сенатор пришёл к раненому военному, потерявшему ноги

Автор:
18 ноября 2022 10:15
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   воин   высказывание   интересное   сенатор   фото   ханты-мансийск   
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Сенатор Эдуард Исаков навестил военных в госпитале. Во время своего визита Исаков обратился к бойцу, потерявшему ноги, с советом. Видео с этим он опубликовал на своей странице.

Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Эдуард Исаков навестил в госпитале российских военных. Не забыл Исаков похвастаться этим в Telegram. Он опубликовал ролик с подписью "Вместе с ребятами следж-хоккейного клуба "Югра", навестил Отважных бойцов, проходящих лечение в госпитале."

Во время своего визита сенатор дал "ценный" совет военному, потерявшему ноги:

«У тебя колени есть, так ты вообще можешь бегать проще простого».

При этом Исаков отметил, что никакой проблемы в ампутации ног не видит.

По мнению сенатора от ХМАО, солдатам важно понять, что «жизнь не закончена, что возможности человека безграничны, что они смогут полноценно жить и развиваться».


Надо говорить, что на это заявление сказали его подписчики?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   воин   высказывание   интересное   сенатор   фото   ханты-мансийск   
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13  комментариев
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6k
Copycat Час назад
ну теперь он обязан подарить ему реально качественные протезы, что бы вывозить за свои слова.
то на сколько человек будет ограничен в возможностях когда теряет конечности во многом зависит от качества протеза

на деревянной ноге как у пирата ни кто не сможет бегать, даже передвигаться с трудом, а есть реально хорошие протезы ног, беговые и просто для ходьбы нормальной

понятное дело стоят они дорого и увы простой человек такое навряд ли потянет
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20k
babuby Минуту назад
Вот вам и реальное отношение, вот вам и реальный пример того что в головах у чиновников.
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25k
Сергей Алексеевич 5 минут назад
А кто такие сенаторы в России? Разве у нас есть сенат? Или просто все названия должностей у чиновников закончились?
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1k
Lenusya 8 минут назад
Если губернатор не видит проблемы в ампутации ног, пусть себе ноги отрежет. Нормальные протезы и их обслуживание стоят очень больших денег, кто бойцу их оплатит? придётся научиться ходить заново, качество жизни в любом случае ухудшится
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−15
qtiques.com 8 минут назад
Истинный пут леровец ! на таких режим пуй ла первого держится !

грязный зловонный пут лерстан ...
скоро таких будет миллионы ...
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6k
Станислав 11 минут назад
Возможно, он имел ввиду, что если суставы целы, то при наличии качественных протезов можно и бегать. Только теперь пусть лично эти протезы ему и везет.
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26k
SerGProS 12 минут назад
Последователь Астахова?

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50k
dima423 15 минут назад
Ну очевидно что он имел ввиду протезы, если есть колени то легко сделать удобные протезы на которых можно даже бегать)
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51k
smakido Полчаса назад
Невольную проверку на человечность не прошел, зачем нужен такой сенатор Эдуард Исаков?!
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2k
Оксид Бетона Час назад
- Тебе ноги по колено отрежут, будешь на коленках бегать!
- Да мне их полностью отрежут!
- Полностью?Не ссы! У тебя же есть х.уй, будешь на нем сказать!
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0
daksm.com Оксид Бетона 13 секунд назад
вот ним и будет за фюру голосовать ...
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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