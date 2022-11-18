«У тебя колени есть, так ты можешь бегать»: сенатор пришёл к раненому военному, потерявшему ноги

Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Эдуард Исаков навестил в госпитале российских военных. Не забыл Исаков похвастаться этим в Telegram. Он опубликовал ролик с подписью "Вместе с ребятами следж-хоккейного клуба "Югра", навестил Отважных бойцов, проходящих лечение в госпитале."

Во время своего визита сенатор дал "ценный" совет военному, потерявшему ноги: