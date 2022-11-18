«У тебя колени есть, так ты можешь бегать»: сенатор пришёл к раненому военному, потерявшему ноги

Сенатор Эдуард Исаков навестил военных в госпитале. Во время своего визита Исаков обратился к бойцу, потерявшему ноги, с советом. Видео с этим он опубликовал на своей странице.
Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Эдуард Исаков навестил в госпитале российских военных. Не забыл Исаков похвастаться этим в Telegram. Он опубликовал ролик с подписью "Вместе с ребятами следж-хоккейного клуба "Югра", навестил Отважных бойцов, проходящих лечение в госпитале."
Во время своего визита сенатор дал "ценный" совет военному, потерявшему ноги:
«У тебя колени есть, так ты вообще можешь бегать проще простого».
При этом Исаков отметил, что никакой проблемы в ампутации ног не видит.
По мнению сенатора от ХМАО, солдатам важно понять, что «жизнь не закончена, что возможности человека безграничны, что они смогут полноценно жить и развиваться».
Надо говорить, что на это заявление сказали его подписчики?
Источник:
АНТИФИШКИ
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то на сколько человек будет ограничен в возможностях когда теряет конечности во многом зависит от качества протеза
на деревянной ноге как у пирата ни кто не сможет бегать, даже передвигаться с трудом, а есть реально хорошие протезы ног, беговые и просто для ходьбы нормальной
понятное дело стоят они дорого и увы простой человек такое навряд ли потянет
грязный зловонный пут лерстан ...
скоро таких будет миллионы ...
- Да мне их полностью отрежут!
- Полностью?Не ссы! У тебя же есть х.уй, будешь на нем сказать!