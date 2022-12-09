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"Мерседесы слабые. Не заводятся!": Лукашенко пришёл на саммит ЕАЭС пешком

"Мерседесы слабые. Не заводятся!": Лукашенко пришёл на саммит ЕАЭС пешком

Автор:
09 декабря 2022 12:54
Сообщество : Юмор
Метки: Мерсдесы   Саммит   авто   видео   еаэс   интересное   лукашенко   фото   
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что чуть не опоздал на встречу ЕАЭС из-за заглохшего мерседеса. При встрече с президентом Киргизии Лукашенко посетовал на немецкий автопром.

Александр Лукашенко пришёл пешком на встречу с коллегами по Евразийскому экономическому союзу из-за того, что у него не завёлся Мерседес.

«Я опоздал? Mersedes слабый, не заводится. Пешком пришел», — заявил Лукашенко.

В ответ президент Киргизии Садыр Жапаров заверил его в том, что пришёл он вовремя и проводил его на встречу с другими главами стран-участниц союза.

Саммит Евразийского экономического союза проходит 9 декабря в Бишкеке.

Источник:

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Метки: Мерсдесы   Саммит   авто   видео   еаэс   интересное   лукашенко   фото   
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8  комментариев
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9k
antonium Час назад
Ехал бы на тракторе "Беларусь". Они не глохнут и не ломаются.
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4k
Феликс Дзержинский 40 минут назад
Мог бы всех удивить и приехать на лыжах или коньках.
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871
Arti 49 минут назад
Ну он и пончик
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46k
Элек Мек 51 минуту назад
Чего на Белазе не приехал?
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60k
google.ru 56 минут назад
Я Так Сильно люблю Лукашенко , что тянет блевать от его вида..неудивительно что он не заводится. А еще я ненавижу оппозиционеров - подонки как вы можете не любит все БЕЛОРУССКОЕ?
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1k
ChePaev Час назад
"Мерседесы слабые, кривым стартером не заводятся, мало того, у них даже отверстия для него нет, не додумались тупые капиталисты!" - сказал Лукашенко
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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