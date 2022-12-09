"Мерседесы слабые. Не заводятся!": Лукашенко пришёл на саммит ЕАЭС пешком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что чуть не опоздал на встречу ЕАЭС из-за заглохшего мерседеса. При встрече с президентом Киргизии Лукашенко посетовал на немецкий автопром.
Александр Лукашенко пришёл пешком на встречу с коллегами по Евразийскому экономическому союзу из-за того, что у него не завёлся Мерседес.
«Я опоздал? Mersedes слабый, не заводится. Пешком пришел», — заявил Лукашенко.
В ответ президент Киргизии Садыр Жапаров заверил его в том, что пришёл он вовремя и проводил его на встречу с другими главами стран-участниц союза.
Саммит Евразийского экономического союза проходит 9 декабря в Бишкеке.
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