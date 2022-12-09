"Мерседесы слабые. Не заводятся!": Лукашенко пришёл на саммит ЕАЭС пешком

Александр Лукашенко пришёл пешком на встречу с коллегами по Евразийскому экономическому союзу из-за того, что у него не завёлся Мерседес.

«Я опоздал? Mersedes слабый, не заводится. Пешком пришел», — заявил Лукашенко.

В ответ президент Киргизии Садыр Жапаров заверил его в том, что пришёл он вовремя и проводил его на встречу с другими главами стран-участниц союза.