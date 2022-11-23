В Мексике местные жители побили туристку, которая станцевала на священной пирамиде

В Мексике весёлая дама залезла на пирамиду майа, а потом за это поплатилась. Разъярённая толпа встретила её у подножья пирамиды. Люди щипали, толкали, дёргали за волосы, обливали водой и оскорбляли женщину, которая по их мнению, отнеслась без уважения к древнему памятнику культуры.