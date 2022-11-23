В Мексике местные жители побили туристку, которая станцевала на священной пирамиде

В древнем городе Чичен-Ица туристка забралась на священную пирамиду майа и устроила танец. Местные жители и другие туристы не стерпели такого поведения и набросились на женщину, когда она спустилась на землю.
В Мексике весёлая дама залезла на пирамиду майа, а потом за это поплатилась. Разъярённая толпа встретила её у подножья пирамиды. Люди щипали, толкали, дёргали за волосы, обливали водой и оскорбляли женщину, которая по их мнению, отнеслась без уважения к древнему памятнику культуры.
Пирамида является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Подниматься на неё запрещено — предусмотрен штраф до 100 тыс. песо (свыше 300 тыс. рублей), пишет The Sun.
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АНТИФИШКИ
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А местные что, до сих пор Кукулькану поклоняются? Не пойму.