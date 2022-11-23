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Сообщество Треники&Вареники 5795 постов • 2232 подписчика подписаться
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В Мексике местные жители побили туристку, которая станцевала на священной пирамиде

В Мексике местные жители побили туристку, которая станцевала на священной пирамиде

Автор:
23 ноября 2022 12:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   драка   интересное   майа   массовая драка   мексика   туристы   фото   
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В древнем городе Чичен-Ица туристка забралась на священную пирамиду майа и устроила танец. Местные жители и другие туристы не стерпели такого поведения и набросились на женщину, когда она спустилась на землю.

В Мексике весёлая дама залезла на пирамиду майа, а потом за это поплатилась. Разъярённая толпа встретила её у подножья пирамиды. Люди щипали, толкали, дёргали за волосы, обливали водой и оскорбляли женщину, которая по их мнению, отнеслась без уважения к древнему памятнику культуры.

Пирамида является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Подниматься на неё запрещено — предусмотрен штраф до 100 тыс. песо (свыше 300 тыс. рублей), пишет The Sun.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   драка   интересное   майа   массовая драка   мексика   туристы   фото   
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8  комментариев
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23k
СергейПименов 55 минут назад
Пишут в инете что американка. Никакого уважения к чужой культуре.
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8k
МихА 13 минут назад
ПОЗОР!
Ссылка youtu.be
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9k
Shtoppi Полчаса назад
Нужно было затащить ее наверх и вырвать из груди еще бьющееся сердце, чтобы умилостивить богов за ее выкрутасы.
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28k
Levyathan 38 минут назад
Ну,где же "побили", так, побрызгались, покидались.
А местные что, до сих пор Кукулькану поклоняются? Не пойму.
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5k
salim777 40 минут назад
Ну это как возле ВЕЧНОГО ОГНЯ кривляться. Мозгов нет, одни рефлексы. Пару хороших подзатыльников отлично помогают.
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35
Иван Днепров 45 минут назад
Туда только Хищникам можно и то в особый сезон охоты. Иногда можно и Чужим, но это не точно.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
316740



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