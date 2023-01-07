"А на полумесяце - слабо?": солист Little Big Прусикин прокатился на скейтборде в виде креста и разозлил россиян

В итоге ролик разозлил даже тех, кто не причисляет себя к истинно верующим. Прусикину предложили прокатиться на скейте, напоминающем полумесяц и - непременно - в канун одного из мусульманских праздников. Кто-то из пользователей Сети заметил, что разочаровался в артисте: в конце концов у любой свободы есть границы.