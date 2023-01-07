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"А на полумесяце - слабо?": солист Little Big Прусикин прокатился на скейтборде в виде креста и разозлил россиян

"А на полумесяце - слабо?": солист Little Big Прусикин прокатился на скейтборде в виде креста и разозлил россиян

Автор:
07 января 2023 15:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Little Big   Прусикин   видео   крест   оскорбление верующих   покатался   реакция соцсетей   рождество   скетборд   шоу бизнес   
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Даже фанаты артиста, которые придерживаются атеистических взглядов, признали, что его поступок - перебор. А недоброжелатели и вовсе пожелали Прусикину наказания в виде котла в Аду.

Лидер группы Little Big, обосновавшийся в США, в праздник Светлого Рождества прокатился на скейтборде в виде креста. Видео своих покатушек Прусикин выложил в Сеть.


В итоге ролик разозлил даже тех, кто не причисляет себя к истинно верующим. Прусикину предложили прокатиться на скейте, напоминающем полумесяц и - непременно - в канун одного из мусульманских праздников. Кто-то из пользователей Сети заметил, что разочаровался в артисте: в конце концов у любой свободы есть границы.


Сам артист ролик не комментирует.

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Метки: Little Big   Прусикин   видео   крест   оскорбление верующих   покатался   реакция соцсетей   рождество   скетборд   шоу бизнес   
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112  комментариев
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47k
Прораб 4 часа назад
Этот уё.бок ради хайпа и говно на камеру жрать будет
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1k
grihon 10 минут назад
Бля, католический священник, католический крест. Обосрал католиков. Как-то пох. Они ещё хуже нами делают. Да и полупокеры поголовно
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4k
alex 36 минут назад
зачем пиарить этого 3.14дара?
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18k
Alush 48 минут назад
Говнюк, а я был еще на него подписан... Грешно желать такого, но хотелось бы этот скейт ему в зад затолкать. Всему есть границы.
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5k
saliamnn 49 минут назад
Это уже агония.Пути назад нет.Чужая страна,где ты не нужен.Вот и истерят над безвовратно потерянным.Что Брусникин,что Галкин...Хорошо.что на Евровидение не попал.Ваще зазнался бы.
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571
сергей ремизов Час назад
И что? Крест это современный символ веры. Раньше символ веры ,у апостолов ,была рыба, а более ранней ,сама вера. Гореть нам в аду ребятки.
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7k
soar Час назад
По-моему, это статья "за оскорбление..." в чистом виде. Этот товарищ на территорию России возвращаться уже не собирается?
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201
данила беринский Час назад
все так удивились. неужели раньше думали, что это нормальный, адекватный человек? как был дегенератом, так и остался.
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4k
alex Час назад
хватьит постит фуеплета
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22k
Валерий 2 часа назад
блин, да и хрен с ним! я его уже забыл, зачем про него вообще писать?
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6
Владимир Герасименко 2 часа назад
Бог накажет
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29
Михалыч 2 часа назад
Возможно инквизицию в Европе напрасно ругают, возможно нужно снова костры зажечь на площадях, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ САТАНИСТОВ.
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7k
Slowly 2 часа назад
Была цель обратить на себя внимание. Эпатаж. Цель достигнута. Ждите следующих биеннале. Самая интрига в том, что он надел протестантскую колоратку, а бомбит у всех остальных конфессий. А попирание религиозной атрибутики - ну, прусикину не привыкать. И в такой ситуации, в которой он оказался, по его мнению теперь все средства хороши. Агония на грани фола.
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12k
котегRUS 2 часа назад
они вообще, появились из неоткуда и исчезли в никуда.. куда им и место!
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4k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Да у них и раньше шоу было "заднеприводное".
Ссылка www.youtube.com
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2k
Dema 2 часа назад
У него и фамилия то как у пид@ра.
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4k
Олег Данилов 2 часа назад
Легкий косплей, американцам такое любо
Ссылка www.youtube.com
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2k
Дмитрий 2 часа назад
жаловался он на плохую и бедную жизнь... но почти 10 месяцев живет там, денег на ублюдский прикид и парикмахера хватает чтоб стричь и красить ублюдскую чёлку. значит не так все плохо.
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3k
вася васильев 2 часа назад
Пусть лучше на х.у.ю галопом прокатится. Хотя, для него это уже, видимо, рутина....
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2k
Konstantin 2 часа назад
прусикин определился, просто педераст, может моральный, но сути это не меняет.
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478
Хог 2 часа назад
как же хорошо, что в 2022 всю эту плесень стали выводить на чистую воду. А то это отребье могло бы годами не показывать своё омерзительное, русофобское нутро!
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