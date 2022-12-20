Ни грамма жира и сомнения: история особенного человека, которая заставляет задуматься о том, что действительно важно

Действовал по наитию, чтобы отвлечься. Но железный конь спас парню жизнь и полностью изменил её. Сейчас Стэнифорд спортсмен-паралимпиец, чемпион по гонкам на кольцевом треке. И признаётся, что велик для него как часть организма. И лишить его возможности кататься всё равно что отнять руку или глаз.

Какая она, жизнь без жира? Том может рассказать об этом всё. Ведь он знает не понаслышке, что падать – очень больно, гораздо больнее, чем обычным людям. Жировая прослойка не амортизирует, и кости ломаются как сухие ветки.

А ещё без жира дико холодно. Поэтому одежда по принципу капусты, шерстяные носки даже летом и строгий контроль температурного режима. Только так. Более того, тяжело ходить и вообще двигаться. Ведь на стопах тоже нет жира, и это делает обычную ходьбу тем ещё квестом.

Если обычному человеку хватит и 30 минут на утренние сборы, чтобы отправиться на учёбу и работу, то Тому надо в буквальном смысле разогреваться пару часов. Нужен массаж, растягивание суставов, которые из-за отсутствия жира быстро теряют подвижность. Становишься ржавым Железным Дровосеком, если не двигаться.