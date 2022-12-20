Ни грамма жира и сомнения: история особенного человека, которая заставляет задуматься о том, что действительно важно

Мода на стройность породила множество диет для быстрого приведения себя в порядок. Но параллельно и не меньше проблем: вполне себе привлекательные люди, в основном девушки, изнуряют себя голодовками, рассматривая микроскопические отложения жира и впадая в депрессию. Порой несуществующие. А в отдельных случаях дело доходит и до анорексии.
А этот парень и рад бы набрать пару-тройку кило. Но жизнь не позволяет ему такой роскоши. При росте под 1,9 м парень весит всего 66 килограммов. Соответственно, выглядит как измученный узник. То есть это вес костей, внутренних органов, мышц. Всё. Жиру в этом комплексе места нет. От слова совсем.
Таких людей во всём мире наберётся от силы десяток. А ведь ничто не предвещало проблемы. Мальчик родился в Англии в 1989 году. Лет до пяти был как другие дети – симпатичным белокурым малышом с небесно-голубыми глазами. А по мере роста, когда детский организм должен прибавлять в весе, Том Стэнифорд стал худеть. К началу пубертатного периода от парнишки остался только скелет, обтянутый кожей. Плюс добавились проблемы со слухом и неожиданно обнаружился диабет. Хотя эта болезнь чаще всего диагностируется у людей с избыточным весом, а не с дефицитом массы тела.
В результате многочисленных анализов удалось установить, что организм подростка абсолютно не усваивает жир. И не накапливает его, что ни съешь. С такими проблемами впору отчаяться и опустить руки. Но Том сделал по-другому: пошёл и купил себе велосипед.
Действовал по наитию, чтобы отвлечься. Но железный конь спас парню жизнь и полностью изменил её. Сейчас Стэнифорд спортсмен-паралимпиец, чемпион по гонкам на кольцевом треке. И признаётся, что велик для него как часть организма. И лишить его возможности кататься всё равно что отнять руку или глаз.
Какая она, жизнь без жира? Том может рассказать об этом всё. Ведь он знает не понаслышке, что падать – очень больно, гораздо больнее, чем обычным людям. Жировая прослойка не амортизирует, и кости ломаются как сухие ветки.
А ещё без жира дико холодно. Поэтому одежда по принципу капусты, шерстяные носки даже летом и строгий контроль температурного режима. Только так. Более того, тяжело ходить и вообще двигаться. Ведь на стопах тоже нет жира, и это делает обычную ходьбу тем ещё квестом.
Если обычному человеку хватит и 30 минут на утренние сборы, чтобы отправиться на учёбу и работу, то Тому надо в буквальном смысле разогреваться пару часов. Нужен массаж, растягивание суставов, которые из-за отсутствия жира быстро теряют подвижность. Становишься ржавым Железным Дровосеком, если не двигаться.
Медиков заинтересовал беспрецедентный случай Тома. Они долгое время исследовали анализы парня. И в результате пришли к выводу, что нужно искать людей с аналогичными симптомами и изучать ДНК их и ближайших родственников, чтобы отыскать причину.
И она нашлась. В 2013 году Том обрёл официальный диагноз – MDP-синдром. Болезнь действительно оказалась генетической. Гены «сломались» в организме его отца ещё до того, как он зачал ребёнка. Так что предугадать или предупредить это было невозможно.
Несмотря на ограничения, такие люди в остальном живут обычной жизнью. Обладают высоким интеллектом (сам Том отучился в университете на факультете права, сейчас работает в сфере цифрового маркетинга). Самый возрастной пациент с MDP-синдром достиг 65-летия. Что по нашим временам вполне себе неплохой возраст и для людей с обычными генами, без мутаций.
Сейчас Тому 33 года, он живёт в Лондоне, работает, оказывает поддержку нескольким благотворительным фондам и старается побольше рассказывать о своей жизни, чтобы люди с аналогичным недугом понимали, что жизнь не заканчивается.
Уже 7 лет Том женат. С Элис они познакомились в Сети, на форуме велосипедистов. Парень сразу рассказал о своем диагнозе. И хотя на этапе знакомства и общения девушку смущали любопытные взгляды окружающих, потом она привыкла. Тем более что избранник окружил Элис вниманием, теплотой и заботой. И обращать внимания на других уже просто не хотелось.
Любовь для этой пары – вместе крутить педали. И ждать, что за поворотом обязательно будет что-то новое, яркое и увлекательное. И пример Тома наглядно демонстрирует, что отчаиваться не нужно, даже если организм сошёл с ума и живёт на собственной волне. Ведь жизнь – она не всегда такая, какой хочется её видеть. А чтобы стать счастливым, надо просто жить.
Источник:
- Попрощайся с гадким утёнком внутри себя: поразительные метаморфозы молодых людей, которые смогли измениться
- Достижения женщины, спасшей тысячи больных лепрой, присвоил коллега
- Чёрный и пока еще легальный: жёсткий юмор во всей своей красе
- На съёмках новогоднего шоу Николая Баскова вывели на сцену под руки
- Остаётся только смеяться. Пост о шизофрении
Интересно, а нельзя его накачать жиром? Взять после липосакция у какой-нибудь толстухи и подсадить ему под кожу.