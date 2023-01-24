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Великий босоногий марафонец

Великий босоногий марафонец

Автор:
24 января 2023 13:22
Сообщество : RealFishki
Метки: Абебе Бикила   Победитель   Чемпион   бегун   босой   марафон   отличие   соревнование   
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Парня зло высмеяли. И даже хотели казнить. Но он не сдался.

Абебе Бикила вместе с ещё одним соотечественником и тёзкой Абебе Ваджиру попал на Олимпиаду 1960 года совершенно случайно. Два основных спортсмена не смогли поехать, и парней вызвали на замену в Рим.

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На старт они вышли босиком, несмотря на безудержный смех со стороны соперников и зрителей. Нет, дело было не в отсутствии спортивной обуви подходящего размера. Суть в том, что они действительно развивали босиком большую скорость.

На протяжении всего забега Бикила соперничал со спортсменом из Марокко по имени Ради Бен-Абдессалам. И буквально на последнем километре сумел обойти марокканца и вырвать победу.

Дома бегуна встретили со всеми почестями, как настоящего героя, и наградили императорской Золотой звездой. Но не прошло и двух месяцев после триумфа, как перед Бикилой забрезжила совершенно реальная перспектива смерти. Дело в том, что бегун принял участие в заговоре, который военные организовали с целью свержения действующего правителя.

Бикилу приговорили к смертной казни через повешение, но с учётом его прежних заслуг помиловали. Мужчина решил больше не лезть в политические разборки и занялся тем, что получалось у него лучше всего – бегом.

Через 4 года он принял участие в токийском марафоне. А ещё через несколько лет случилось событие, которое должно было поставить крест на спортивной карьере: Бикила попал в ДТП, в результате которого нижняя часть тела оказалась полностью парализована. Однако марафонец не впал в уныние и даже планировал принять участие в паралимпийских играх. Но судьба распорядилась иначе: в 1973 году чемпион умер от инсульта, спровоцированного аварией.

Знаменитый босоногий бегун ушёл из жизни молодым, едва разменяв пятый десяток. День похорон был объявлен траурным, а попрощаться с Бикилой  и проводить его в последний путь пришли тысячи его соотечественников.

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Метки: Абебе Бикила   Победитель   Чемпион   бегун   босой   марафон   отличие   соревнование   
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веселый просто Полчаса назад
Сука, а написать страну, за которую выступал, религия не позволяет. Или слово Эфиопия сложно пишется?
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56
Sebastian 50 минут назад
Любая обувь это лишний вес. На коротких и средних дистанциях это некритично. Но на марафоне её отсутствие даёт заметное преимущество. Минусом такого подхода является необходимость применения принципиально иной техники бега.
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12k
Ivan Час назад
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