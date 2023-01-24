Великий босоногий марафонец

Парня зло высмеяли. И даже хотели казнить. Но он не сдался.
Абебе Бикила вместе с ещё одним соотечественником и тёзкой Абебе Ваджиру попал на Олимпиаду 1960 года совершенно случайно. Два основных спортсмена не смогли поехать, и парней вызвали на замену в Рим.
На старт они вышли босиком, несмотря на безудержный смех со стороны соперников и зрителей. Нет, дело было не в отсутствии спортивной обуви подходящего размера. Суть в том, что они действительно развивали босиком большую скорость.
На протяжении всего забега Бикила соперничал со спортсменом из Марокко по имени Ради Бен-Абдессалам. И буквально на последнем километре сумел обойти марокканца и вырвать победу.
Дома бегуна встретили со всеми почестями, как настоящего героя, и наградили императорской Золотой звездой. Но не прошло и двух месяцев после триумфа, как перед Бикилой забрезжила совершенно реальная перспектива смерти. Дело в том, что бегун принял участие в заговоре, который военные организовали с целью свержения действующего правителя.
Бикилу приговорили к смертной казни через повешение, но с учётом его прежних заслуг помиловали. Мужчина решил больше не лезть в политические разборки и занялся тем, что получалось у него лучше всего – бегом.
Через 4 года он принял участие в токийском марафоне. А ещё через несколько лет случилось событие, которое должно было поставить крест на спортивной карьере: Бикила попал в ДТП, в результате которого нижняя часть тела оказалась полностью парализована. Однако марафонец не впал в уныние и даже планировал принять участие в паралимпийских играх. Но судьба распорядилась иначе: в 1973 году чемпион умер от инсульта, спровоцированного аварией.
Знаменитый босоногий бегун ушёл из жизни молодым, едва разменяв пятый десяток. День похорон был объявлен траурным, а попрощаться с Бикилой и проводить его в последний путь пришли тысячи его соотечественников.
Источник:
- Ни грамма жира и сомнения: история особенного человека, которая заставляет задуматься о том, что действительно важно
- Феномен советской армии: почему одно упоминание о банде Рокоссовского наводило на фашистов ужас?
- Самый титулованый скейтер России разломал доску с портретом солиста Little Big
- Однокнопочный вызов друзьям
- Китаец пробежал марафон за три с половиной часа с сигаретой в зубах