Великий босоногий марафонец

На старт они вышли босиком, несмотря на безудержный смех со стороны соперников и зрителей. Нет, дело было не в отсутствии спортивной обуви подходящего размера. Суть в том, что они действительно развивали босиком большую скорость.

На протяжении всего забега Бикила соперничал со спортсменом из Марокко по имени Ради Бен-Абдессалам. И буквально на последнем километре сумел обойти марокканца и вырвать победу.