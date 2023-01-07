Водитель грузовика заглох на трассе и чуть не погиб при морозе в -36

КамАЗ не выдержал холодов и «помер» прямо на дороге. Ещё чуть-чуть и мужика бы уже не спасли.
У водителя большегруза случился на редкость неудачный рейс. На 53 километре трассы Нягань-Талинка его КамАЗ заглох. В одиночку он не смог его «реанимировать» и остался на дороге при минус 36 градусах «за бортом».
Чтобы не умереть от югорского холода, мужик развёл костёр и жег всё, что попадалось под руку. Во время этого занятия на него наткнулись инспекторы ДПС.
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Так что история с хеппи эндом, хотя его могло и не быть. Просто мужик «родился в рубашке» и удача его не оставила.
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Там машины готовят как в космическую экспедицию даже для поездки на 100 км.
Теперь поумнее будет.
зы.
выхлоп направил на картер, теперь и заводится стало полегче, масло подогревается. А в морозы вообще этот пепелац не выключаю.
Это адекватна цена чтобы не сдохнуть на трассе...
Может сломался? Ничто же не вечное.
Хотя КАМАЗ... там же, чтобы до движка добраться надо кабину откидывать. Вот почему мне не нравятся безкапотники.
Ну, а газовая плитка греет хорошо, но уж больно прожорлива. Обычная походная горелка на цанговых баллончиках жрет около 100 грамм газа в час. Типичные баллончики вмещают от 220 до 400 грамм. Словом - на несколько суток не напасешься, хотя греют отлично.
А вот свечки греют значительно хуже, позволяя только сидеть закутавшись "слегка в тепле". Зато толстенькая свеча (6 см диам стакана, 12 см высоты) горит 24 часа и трех свечей в сутки вполне хватает не дать замерзнуть в салона авто. И таких свечей зимой за городом возить надо не меньше десятка. А еще я пробовал делать свечу сам, на базе консервной банки из под тушенки (полоска упаковочного (ребристого) картона шириной с высоту банки свернуть рулоном, вставить в банку и залить банку парафином). Такая свеча горит жарко и долго. На ней готовить можно. Походный котелок на два литра закипал на этой свече минут за двадцать.
Впрочем - советов по выживанию в мороз на трассе есть масса. Только не видел я советов типа "переберите двигатель и езжайте дальше". Ну, а попшыкать всякими "быстрыми запусками" в двигатель и осмотреться - кабина не мешает.
Ну и поехали они дальше, но отмотав километров тридцать всё-таки решили меж собой, что мужик на велике зимой на Колыме это нифига не норма. Развернулись и поехали назад, искать бедолагу. Наши в итоге. Тот сидел на обочине и уже обсуждал со Снежной Королевой правописание слова "вечность".
PS. И да, капс без крайней необходимости здесь не приветствуется.
Сколько водителей в бураны на наших дорогах замерзает или угорает каждую зиму?
А этот не стал спать в кабине, двигался, костер жёг. Вот и выжил.