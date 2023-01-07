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Водитель грузовика заглох на трассе и чуть не погиб при морозе в -36

Водитель грузовика заглох на трассе и чуть не погиб при морозе в -36

Автор:
07 января 2023 19:34
Сообщество : Автомир
Метки: ДПС   КамАЗ   Югра   водитель   грузовик   дорога   костер   мороз   спасение   трасса   
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КамАЗ не выдержал холодов и «помер» прямо на дороге. Ещё чуть-чуть и мужика бы уже не спасли.

У водителя большегруза случился на редкость неудачный рейс. На 53 километре трассы Нягань-Талинка его КамАЗ заглох. В одиночку он не смог его «реанимировать» и остался на дороге при минус 36 градусах «за бортом».

Чтобы не умереть от югорского холода, мужик развёл костёр и жег всё, что попадалось под руку. Во время этого занятия на него наткнулись инспекторы ДПС.

Так что история с хеппи эндом, хотя его могло и не быть. Просто мужик «родился в рубашке» и удача его не оставила.

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Метки: ДПС   КамАЗ   Югра   водитель   грузовик   дорога   костер   мороз   спасение   трасса   
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78  комментариев
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6k
sumrаknn 9 часов назад
Были бы мозги был бы минигит, а так - мозги не пострадают. Возить с собой самораскладывающуюся палатку-автомат и один из десятков бензообогревателей, ну или купить за пару тысяч автономную печку салона запорожца и прикрепить за 15 минут в свою кабину, ну или какуюнибудь современную печку? А, камазику лишних 10 кг возить трудно, так что ли? Или пока гром не грянет, русский водитель не перекрестится?
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1k
Сергей Викторович 44 минуты назад
А зачем жечь всё подряд? Не проще хороший спальник в запасе держать? Ну и автономка, конечно, лишней точно не будет. Только не от запорожца (её ещё поискать надо), бредовый вариант какой-то. Нормальную современную автономку.
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4k
Евгений Д 3 часа назад
Несказанно повезло водиле, на спасителей молится должен теперь
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1k
qwer 5 часов назад
Ага, а котелок дырявый со свечами взять не захотел....
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52k
Олег 5 часов назад
Без рации, без мобилы, без автономки, без перчаток... и судя по выше изложенному без мозга и на летней соляре
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354
Liberman Олег 4 часа назад
Соляру летнюю там поискать ещё надо... В январе то)))
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22k
Валерий 7 часов назад
КамАЗ сам по себе заглохнуть не может. Если не смог доехать до места, значит машина была не подготовлена. Ну, а если встал, потом уж - по правилам: сначала жжешь запаски, потом - детали интерьера (не все), потом - груз, потом - уже не важно. Бывало, что и прицепы (полуприцепы) сжигали, и тягачи. Только раньше на трассах какой-никакой график понятный был. Типа раз-в-три-дня, и если груз ко времени не доезжал до места, радировали.
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8k
Борис Карабанов 7 часов назад
Глухомань. Только волки и инспекторы ДПС рыщут.
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6k
Allmaster 7 часов назад
4500 стоит китайский аналог вебасто. Жрет 150 гр соляры в час. Дует в любой мороз - в машине ташкент. Третий год не нарадуюсь...
зы.
выхлоп направил на картер, теперь и заводится стало полегче, масло подогревается. А в морозы вообще этот пепелац не выключаю.
Это адекватна цена чтобы не сдохнуть на трассе...
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2k
Флоки 8 часов назад
водитель грузовика заглох...
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780
Михаил 8 часов назад
Только что вернулся с большой земли 5 января по этой дороге ехал, - 35 было. Фольксваген тигуан новый стоял кипел, перемерзло что то походу. Не закрыл морду. Но не останавливал никого помощи не просил. А так довольно оживленная дорога была. Насмерть не замерз бы точно. Это ведь не зимник куда нибудь в [мат].
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32k
ACU900 8 часов назад
Мне почему-то песенка вспомнилась...
Ссылка youtu.be
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394
Чешира 8 часов назад
Если работаешь в такой местности, то не грех автономную печку поставить. Работает при выключенном движке и потребляем минимум соляры. Может спасти жизнь в подобной ситуации.
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749
Бухтей 8 часов назад
Мне казалось, что автономный отопитель салона это штатная опция для любой машины на северах. С завода.
Может сломался? Ничто же не вечное.
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41k
Игорь 8 часов назад
К поездке в мороз надо готовиться самому и технику готовить. В баки должна быть залита "Арктика", а не ослиная моча из под Сургута. В кабине должен быть автономный отопитель, хотя бы на основе туристических газовых баллончиков, только зажигать его надо сразу как заглох, пока в кабине тепло.
Хотя КАМАЗ... там же, чтобы до движка добраться надо кабину откидывать. Вот почему мне не нравятся безкапотники.
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354
Liberman Alex 4 часа назад
Да это не зимник. Там раз в полчаса по-любому кто-то проезжает.
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19
MAX 8 часов назад
А потом штраф выписали
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−54
александр моисеев 9 часов назад
НА ВАХТЕ С МАГАДАНА ПО КОЛЫМСКОМУ ТРАКТУ 600 КМ ЕХАЛИ . МОРОЗ 58 .РАЗГРАБЛЕННЫЕ СКЕЛЕТЫ ВСЯКИХ МАШИН ПО ВСЕЙ ТРАССЕ . СЯМ-ТАМ БРОСАЛИ . ЖГЛИ ВСЁ ЧЁ ГОРЕЛО . ВОДИЛА ИСТОРИЮ РАССКАЗАЛ . В ЛОХМАТЫЕ ГОДА ПО ГУЛАГОМ ЗЕКОВ НА ПАРОМЕ ПРИВЕЗЛИ . ИМ ПРИШЛОСЬ С ПОРТА ДО МЕСТ ОТДАЛЁННЫХ ПЕШИМИ ШЛЁПАТЬ . НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ИЛИ СОТЕН НЕ ПОМНЮ С КОНВОИРАМИ И СОБАКАМИ . УЖЕ НОЧЬЮ В КАКОЕ-ТО УЩЕЛЬЕ ИЛИ ДОЛИНУ СПУСТИЛИСЬ . ЗАМЁРЗЛИ ВСЕ НАСМЕРТЬ ВКЛЮЧАЯ СОБАК . САМИ КОГДА ТАМ ПРОЕЗЖАЛИ КАМАЗИК КАТИЛСЯ В НИЗ И МОТОР ПАЧАЛ ПО ДРУГОМУ ЖАЛОБНО КАК-ТО РАБОТАТЬ . БЫЛО ОЧЕНЬ НЕ ПО СЕБЕ . ЕСЛИ МОТОРЧИК БЫ ТАМ ЗАГЛОХ НЕ ДОЛГО МЫ ЖГЛИ БЫ ЕГО . ПРОЕХАЛИ . ПОДНЯЛИСЬ . И КАМАЗИК ПОВЕСЕЛЕЛ . НА ВЕРХУ -58 А ТАМ В НИЗУ ДАЖЕ СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ СКОЛЬ БЫЛО
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−54
александр моисеев Бабай 8 часов назад
да-да.ты тож с нами ехал
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александр моисеев sumrаknn 7 часов назад
ишак не ездит арбу везёт
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александр моисеев 7 часов назад
с чебуреками
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7k
Михаил 9 часов назад
А написано, что водитель заглох.
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40k
Сергей 9 часов назад
Нормальная ситуация, не пустыня. Лес рядом с дорогой есть, колёс у камаза много, снимай и жги, если выжить хочешь..
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354
Liberman Игорь 4 часа назад
Даже там стабильно кто-то раз в полчаса проезжает. Бывал.видел.знаю.
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16k
Delhana 9 часов назад
Про подобную ситуацию был полнометражный советский фильм, этот водила почти повторил сюжет. Или скорее таких сюжетов в реале дохера было и еще будет.
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−54
александр моисеев 013 в Тентуре 8 часов назад
АГА ПОТЕШНО
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−54
александр моисеев Дмитрий 8 часов назад
я комментарий редко даю . за капс чернят . или не то пишу . сорри
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373
Артем Петухов Дмитрий 16 минут назад
Не чеченцы, а якуты :)) и таких случаев на той трассе по 5 штук за день. Это обычное дело, взаимопомощь на Севере
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63k
Татьяна Юсова 9 часов назад
Везет, когда сам везешь.
Сколько водителей в бураны на наших дорогах замерзает или угорает каждую зиму?
А этот не стал спать в кабине, двигался, костер жёг. Вот и выжил.
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