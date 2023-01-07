Водитель грузовика заглох на трассе и чуть не погиб при морозе в -36

У водителя большегруза случился на редкость неудачный рейс. На 53 километре трассы Нягань-Талинка его КамАЗ заглох. В одиночку он не смог его «реанимировать» и остался на дороге при минус 36 градусах «за бортом».

Чтобы не умереть от югорского холода, мужик развёл костёр и жег всё, что попадалось под руку. Во время этого занятия на него наткнулись инспекторы ДПС.