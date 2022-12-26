FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13233 поста • 1458 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Пёс спас своего пушистого друга от проезжающей машины⁠⁠

Пёс спас своего пушистого друга от проезжающей машины⁠⁠

Автор:
26 декабря 2022 10:04
Сообщество : Животные
Метки: видео   дружба   кот   котёнок   пёс   собака   спасение   
911
1
1
В Хабаровском крае живет парочка необычных друзей: пёс и котёнок. Животные постоянно проводят время вместе. Во время очередной совместной прогулки котёнок не захотел уходить с автомобильной дороги и рисковал попасть под машину. Тогда его друг решил действовать.
Пёс взял котёнка за шкирку и унёс подальше от дороги.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   дружба   кот   котёнок   пёс   собака   спасение   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Б.Касторский 56 минут назад
Ничего необычного, пёс завел себя кота. Интересно, если у пса есть хозяин, то кем хозяину приходится кот?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
28k
koleos72 14 минут назад
Без звука было бы лучше!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
smakido Полчаса назад
Собаки -лучшие!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

757351



Другие посты автора
Популярное в сообществах
15 занимательных фотографий необычных вещей
15 занимательных фотографий необычных вещей
30 жутковатых фото, после которых страшно даже подойти к воде
30 жутковатых фото, после которых страшно даже подойти к воде
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
Автовсячина
Лазаревское Сочи. Закат!
Лазаревское Сочи. Закат!
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Забор – любопытству не помеха

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#фотографии#картинки#Приколы#Россия#Жизнь#забавно#полиция
#интересно#история#СССР#подборка#Прикол#актеры#спасение#в мире#Разные
#люди#факты#кино#страна#мир#комментарии#Интересные#фильм#дорога
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить Пёс бросился спасать своего тонущего хозяина Пёс бросился спасать своего тонущего хозяина Как пёс ложится рядом со спящим котом и наоборот Как пёс ложится рядом со спящим котом и наоборот Забавный котёнок решил помериться силами с псом Забавный котёнок решил помериться силами с псом Нянька для маленьких котят Нянька для маленьких котят Два инвалида и модель: собака не захотела выполнять команду хозяина Два инвалида и модель: собака не захотела выполнять команду хозяина

На что жалуетесь?

Вернуться