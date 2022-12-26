Пёс спас своего пушистого друга от проезжающей машины⁠⁠

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В Хабаровском крае живет парочка необычных друзей: пёс и котёнок. Животные постоянно проводят время вместе. Во время очередной совместной прогулки котёнок не захотел уходить с автомобильной дороги и рисковал попасть под машину. Тогда его друг решил действовать.
Пёс взял котёнка за шкирку и унёс подальше от дороги.
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