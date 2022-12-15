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Водитель автобуса чудом выжил после жëсткого столкновения с грузовиком

Водитель автобуса чудом выжил после жëсткого столкновения с грузовиком

Автор:
15 декабря 2022 14:30
Сообщество : Аварии
Метки: автобус   водитель   грузовик   дорога   дтп   кабина   норильск   шофер   
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Большегруз занесло на обледенелой трассе и он влетел прямо в кабину МАЗа.

В Норильске случилось новогоднее чудо: грузовик занесло на дороге и он «вписался» в проезжающий автобус. Мужчина успел в последнюю секунду увернуться от махины и отделался ушибами и испугом.

Водитель грузовика не пострадал.

А шофёра автобуса и впрямь второй день рождения.

Источник:

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Метки: автобус   водитель   грузовик   дорога   дтп   кабина   норильск   шофер   
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2  комментария
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463
Дуся Кулакова 46 минут назад
был бы пристегнут. все хана!
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23k
Влад 9 минут назад
Что я всегда и говорил, ремни убили больше народа чем спасли. У меня двое знакомых живы только потому что так же выпрыгивали из-за руля.
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August

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