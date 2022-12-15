Водитель автобуса чудом выжил после жëсткого столкновения с грузовиком

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Большегруз занесло на обледенелой трассе и он влетел прямо в кабину МАЗа.
В Норильске случилось новогоднее чудо: грузовик занесло на дороге и он «вписался» в проезжающий автобус. Мужчина успел в последнюю секунду увернуться от махины и отделался ушибами и испугом.
Водитель грузовика не пострадал.
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А шофёра автобуса и впрямь второй день рождения.
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