Школьник не дал бродячим собакам расправиться с котом

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В Кокшетау, Казахстан, подросток не смог спокойно смотреть на то, как четыре бродячих собаки пытаются разодрать кота. Школьник не испугался псов и отогнал их от жертвы.
Родители могут гордиться своим ребёнком
Кот с травмами и в тяжелом состоянии был доставлен волонтёрами в ветеринарную клинику. Сейчас его пытаются спасти.
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кота срочно к ветеринару
собак выследить и убить
полностью солидарен с теми, кто предлагает сажать на кол "подкормщиков" этих собак.
сегодня кот - завтра ребёнок.
...Этот вот кричит:
Не трожь
тех,
кто меньше ростом!-
Этот мальчик
так хорош,
загляденье просто!...
...Этот,
хоть и сам с вершок,
спорит
с грозной птицей.
Храбрый мальчик,
хорошо,
в жизни
пригодится....