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Школьник не дал бродячим собакам расправиться с котом

Школьник не дал бродячим собакам расправиться с котом

Автор:
28 декабря 2022 12:33
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   кто   пёс   собаки   спасение   
568
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В Кокшетау, Казахстан, подросток не смог спокойно смотреть на то, как четыре бродячих собаки пытаются разодрать кота. Школьник не испугался псов и отогнал их от жертвы.

Родители могут гордиться своим ребёнком

Кот с травмами и в тяжелом состоянии был доставлен волонтёрами в ветеринарную клинику. Сейчас его пытаются спасти.

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Метки: видео   животные   кто   пёс   собаки   спасение   
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10  комментариев
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42k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 43 минуты назад
парнишка молодец а котейку собакены успели потрепать.
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38
Торговец чёрным деревом 3 минуты назад
А потом он их сьел!
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41
cmacy 6 минут назад
Трусливые подонки предлагающие убивать бродячих собак, вас самих надо на кол, твари. Собаки ни в чем не виноваты что их выкинули на улицу. Кота очень жаль. Кстати может и котов бродячих предложите поубивать? И не надо тут про нападения на детей блеять. Собаки сами себя не выбросили на улицу
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259
Дмитрий Байков 14 минут назад
ненавижу этих паршивых бродячих собак

кота срочно к ветеринару

собак выследить и убить

полностью солидарен с теми, кто предлагает сажать на кол "подкормщиков" этих собак.
сегодня кот - завтра ребёнок.
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16k
Alex_Ato 18 минут назад
без ветеринара котейке край
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9k
Сол Гудман 19 минут назад
Тех, кто подкармливает бродячих псин, нужно на кол сажать. Сегодня эти шавки кошака задрали, а завтра на ваших детей накинуться. Только устранять нужно.
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1k
no_fate 22 минуты назад
Благодарите тупоголовых бабушек, которые подкармливают бездомных собак.
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173
ruslan d 48 минут назад
Смело
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0
Boroda 51 минуту назад
Парень молодец. Только нет на русскоязычных сайтах такого города Кокшетау, есть Кокчетав. Я соглашусь писать Кокшетау, когда казахи будут писать Москва вместо Маскеу, Оренбург вместо Орынбор и Челябинск вместо Селяби. Пока нет - город называется Кокчетав и никак иначе.
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51k
dima423 56 минут назад
Вспоминается что такое хорошо и что такое плохо)
...Этот вот кричит:
Не трожь
тех,
кто меньше ростом!-
Этот мальчик
так хорош,
загляденье просто!...

...Этот,
хоть и сам с вершок,
спорит
с грозной птицей.
Храбрый мальчик,
хорошо,
в жизни
пригодится....
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