FISHKINET
Косатки использовали интересную тактику для поимки спрятавшегося на льдине тюленя Косатки использовали интересную тактику для поимки спрятавшегося... Интервью с солдатом, спалившим БТР Интервью с солдатом, спалившим БТР СССР в 1988 году СССР в 1988 году Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Туда-сюда: пост об очередном переименовании Астаны Туда-сюда: пост об очередном переименовании Астаны Чарльз, теперь ты Карл! Первые дни правления Карла ознаменовались новой порцией стёба Чарльз, теперь ты Карл! Первые дни правления Карла ознаменовались... 18 таких огромных вещей, что не верится в их существование 18 таких огромных вещей, что не верится в их существование Самые сильные и опасные собаки Самые сильные и опасные собаки Маленькие истории из нашей жизни Маленькие истории из нашей жизни Интересные снимки актрис советского кино Интересные снимки актрис советского кино Карл III в перекошенном пиджаке, НАТОвец в экстремистских носках и Зеленский в женских кроссовках - модные тренды и провалы политиков Карл III в перекошенном пиджаке, НАТОвец в экстремистских носках и... Жизнь в СССР. Старые душевные фотографии Советского Союза Жизнь в СССР. Старые душевные фотографии Советского Союза Безумные вещи, которые можно увидеть только в Дубае! Безумные вещи, которые можно увидеть только в Дубае! "Запишите меня в иноагенты". Пугачёва решила поддержать мужа "Запишите меня в иноагенты". Пугачёва решила поддержать мужа В Помпеях нашли бордель Древнего Рима. Как была устроена любовь? В Помпеях нашли бордель Древнего Рима. Как была устроена любовь? Гифки дня Гифки дня Выплюньте это немедленно: неожиданные находки в обычной еде Выплюньте это немедленно: неожиданные находки в обычной еде И опять наш славный Питер! И опять наш славный Питер!
Главная > Видео 
Инспектор ГИБДД хотел остановить грузовик, но чудом остался жив

Инспектор ГИБДД хотел остановить грузовик, но чудом остался жив

Автор:
19 сентября 2022 08:06
Метки: ДПС   везение   видео   гибдд   грузовик   инспектор   
555
1
1
На что рассчитывал инспектор, когда своим телом пытался остановить большегруз?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: ДПС   везение   видео   гибдд   грузовик   инспектор   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Владимир 🚀 Час назад
Водила идиот
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−15
Thomsen 6 минут назад
Это не ГИБДД, а Ространснадзор. Они имеют право останавливать ТС без ментов. Но, конечно, не таким самоубийственным способом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
vasilykopkov 10 минут назад
Мне показалось или он гайца специально задавить хотел?
Покушение на убийство, однако 105 ст УК РФ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sergius SPb 15 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−59
ЛехаЧифирь 15 минут назад
Выдавать гаишникам не полосатую палочку, а заступ с черно-белым полосатым черенком..
Если водила начинает давить -заступ бросается в лобовуху или им пропарывает колесо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Олегbl4 17 минут назад
-Товарищ прапорщик, остановите поезд!
-Поезд, стой, раз-два!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
hhwost Час назад
ох уж эти гайцы. "нас не сбивают!" профессиональная деформация в голове такая, что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
livaneth Час назад
Статья 19.3 - это административка.
А вот статья 318 - это уголовка.
А с таким многотонным орудием могут ведь и 317 припаять
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Киры4 Час назад
Гаец - камикадзе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
3.14здец водила попал)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

728278



Другие посты автора
Популярное
Самые сильные и опасные собаки
Самые сильные и опасные собаки
14 вещей из СССР, которые до сих пор в ходу и могут составить конкуренцию современным аналогам
14 вещей из СССР, которые до сих пор в ходу и могут составить конкуренцию современным...
Набирающие популярность
15 человек, которым попались загадочные предметы
15 человек, которым попались загадочные предметы
Выбор обречённой, породивший самое эстетичное фото самоубийства прошлого столетия
Выбор обречённой, породивший самое эстетичное фото самоубийства прошлого столетия
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Стрит

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#фотографии#страна#подборка#Россия#фильм
#люди#Юмор#интересно#животные#картинки#знаменитости#звезды
#история#СССР#в мире#кино#Приколы#удивительно#роль
В США енот-экстремал прокатился на мусоровозе В США енот-экстремал прокатился на мусоровозе Унесённый ветром: мужчина оказался на дереве, когда ждал старта с пристёгнутым парапланом Унесённый ветром: мужчина оказался на дереве, когда ждал старта с пристёгнутым парапланом В подмосковных Люберцах огромное зеркало упало на ребёнка в холле многоквартирного дома В подмосковных Люберцах огромное зеркало упало на ребёнка в холле многоквартирного дома Инспекторы ДПС перевели утиное семейство через дорогу Инспекторы ДПС перевели утиное семейство через дорогу Сказочное везение мужчины Сказочное везение мужчины

На что жалуетесь?

Вернуться