Инспектор ГИБДД хотел остановить грузовик, но чудом остался жив

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На что рассчитывал инспектор, когда своим телом пытался остановить большегруз?
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АНТИФИШКИ
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Покушение на убийство, однако 105 ст УК РФ
Если водила начинает давить -заступ бросается в лобовуху или им пропарывает колесо!
-Поезд, стой, раз-два!
А вот статья 318 - это уголовка.
А с таким многотонным орудием могут ведь и 317 припаять