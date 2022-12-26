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Сообразительный мальчик спас свою бабушку

Сообразительный мальчик спас свою бабушку

Автор:
26 декабря 2022 08:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   бабушка   видео   интересно   люди   спасение   
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Камера наблюдения, установленная на территории частного дома в городе Ханчжоу, Китай, запечатлела момент спасения женщины. Героиня ролика играла со своим четырёхлетним внуком в бадминтон и тот случайно забросил воланчик на козырёк ворот. Женщина попыталась достать волан, но случайно опрокинула стремянку.

Бабушкин помощник

Мальчик не растерялся и помог своей молодой бабушке.

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Метки: Китай   бабушка   видео   интересно   люди   спасение   
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4  комментария
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23
Добрый Самаритянин Полчаса назад
А воланчик достали?
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1k
smile_vologda 7 минут назад
Я вот не понял, какой функционал у этой крыши ?
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6k
sumrаknn 9 минут назад
Спрыгнуть? Не, высоко, целых 60 сантиметров. дело доделывать не надоть - опасно очень.
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6k
workmen77 9 минут назад
Спортивная бабка, столько провисеть - это подготовка нужна.
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