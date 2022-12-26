Сообразительный мальчик спас свою бабушку

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Камера наблюдения, установленная на территории частного дома в городе Ханчжоу, Китай, запечатлела момент спасения женщины. Героиня ролика играла со своим четырёхлетним внуком в бадминтон и тот случайно забросил воланчик на козырёк ворот. Женщина попыталась достать волан, но случайно опрокинула стремянку.
Бабушкин помощник
Мальчик не растерялся и помог своей молодой бабушке.
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