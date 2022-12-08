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"Уехали мальчики - остались мужчины": социальная реклама о покинувших Россию после объявления частичной мобилизации

"Уехали мальчики - остались мужчины": социальная реклама о покинувших Россию после объявления частичной мобилизации

Автор:
08 декабря 2022 07:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Сбежавшие   видео   политика   сво   социальная реклама   частичная мобилизация   эмигранты   
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В соцсетях набирает популярность ролик о "покорителях Верхнего Ларса".

После объявления о частичной мобилизации пропускные пункты на границах с Грузией и Казахстаном заполонили соотечественники, внезапно решившие сменить страну проживания. Отношение к ним в обществе до сих пор неоднозначное. Одни поддерживают эмигрантов, напоминая, что жизнь- одна, другие плюют в спину, считая врагами родины, предавшими её в сложный момент.


В РФ сняли социальную рекламу на тему "покорителей Верхнего Ларса". Вопрос: почему сейчас, ведь в продолжении мобилизации нет нужды?

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Метки: Сбежавшие   видео   политика   сво   социальная реклама   частичная мобилизация   эмигранты   
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17k
бат св Полчаса назад
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40k
Игорь 8 минут назад
1. Мобилизация была проведена из рук вон плохо. Вначале людей мобилизовали, потом Дума начала принимать законы о плюшках, которые положены мобилизованным. А должно было быть с точностью до наоборот. Это как возьми кредит, подпиши чистый лист, а договор мы туда потом впечатаем. (О снабжении на местах я промолчу, т.к. знаю только по слухам.)

2. Нужда в мобилизации может и есть, но мобилизованных надо обуть, одеть, вооружить, обучить. А где всё это взять, если на протяжении более чем 30лет шло сокращение армии и распродажа имущества? Я говорю только о законных распродажах.

3. Мне не понятен сбор денег на бронежилеты. Я так понимаю, на армейских складах броников нет, но где-то за деньги они есть, так почему их нельзя оттуда выкупить и передать в армию? И почему это надо делать на деньги населения?

4. В СМИ часто сравнивают СВО с 1941-1945г.г., а сравнивать надо с 1914-1916г.г. и власти надо сделать ВСЁ, чтобы следующим годом стал 1927-й, а не 1917-й. Да-да именно 1927 - год начала возрождения отечественной промышленности. Слишком много за 30лет было уничтожено. Я понимаю, международная кооперация, в Китае дешавле..., но всё что нужно хотябы для армии должно быть своим, а лучше уметь делать всё, включая весь ассортимент товаров народного потребления.
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6k
Vladimir 12 минут назад
Колесами по мандарину - хороший ход.
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57
Alexander 13 минут назад
Не обольщайтесь сильно. Будет и 2 и 3 волна мобилизации. Так как у меня все кого я знаю находятся в России то я не от кого убегать не собираюсь.Это так будет то лучше уж это будет на территории Украины чем на территории России.
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1k
K_II_T 17 минут назад
У меня во дворе часто снимают кино о богатой жизни
для сериалов-сказок о приехавших в Москву.
Но рад, что этот шедевр сняли в другом месте.

- Социалка, где положительные герои манипулируют.
- Включили успокаивающую музыку перед серьёзным разговором. Явно что-бы позлить.
- Загнали машину в пешеходную зону.

Жаль что не пошли до конца.
Антигерой должен был выйти из машины.
И раздавить все мандаринки ногами. Со злорадством.
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10k
Oleg 17 минут назад
м-да уж, тухленько для пропогандонов. это скорее кто-то тоже хочет успеть подсесть на паровоз гос бабла по оболваниванию.
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61k
Андрей 21 минуту назад
А вы действительно верите, что сбежавшие и рассказывающие о том что "это не их война" не придумали бы ещё 100500 отмазок в случае прямого нападения на Россию? Сказали бы что не собираются умирать за чинуш и их яхты, пусть нас завоюют, вот тогда заживём и ещё кучу других вариантов почему они сбежали.
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15k
Голос Вселенной Полчаса назад
У меня вопрос риторический не по сабжу. А что, нельзя было снять студентов-актеров? Думаю, было бы не так вычурно и наигранно... А так вышло, будто ролик из тиктока ..
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2k
Константин Полчаса назад
"ведь в продолжении мобилизации нет нужды?"
ну я бы булки не разжимал. Перед первой мобилизацией взрослые дяди из телевизора то-же самое говорили. Будет и вторая, а может, и дальше. Но, мужиков у нас поболее, чем мальчиков, прорвемся.
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36k
Антон Полчаса назад
Мобилизация объявлена, отменить ее нельзя, тогда это будет демобилизация, окончание боевых действий. Но хорошо что либерастня потянулась за кордон, в стране чище станет от этого прозападного дерьма!
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15k
Виталий Касандров 43 минуты назад
Учитывая что мобилизация закончилось, а 90% уехавших даже не получали повестки ибо не попадали под нее , то просто ролик" про уродов и Людей".
Вряд ли новоиспеченный "грузин" служил в армии а тем более воевал,- просто сыкло хатаскрайное.
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1k
bosayk Час назад
1) врет что на совсем
2) в Монголию жители одной из соседних с ней республик массово ломанулись, это наверно о них "папа" говорил и о их жестокости)
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17k
Наталья Час назад
Я думаю, что мобилизация здесь вообще не при чем.
Это ролик о том, кто уезжает, и кто остается.

Но, автор не мог, видимо, не бросить свои "пять копеек" в пользу "мальчиков".
Плюс исключительно за ролик.
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9k
Павел Час назад
"почему сейчас, ведь в продолжении мобилизации нет нужды?" и под конец вопрос с гнильцой от мальчиков
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