"Уехали мальчики - остались мужчины": социальная реклама о покинувших Россию после объявления частичной мобилизации

После объявления о частичной мобилизации пропускные пункты на границах с Грузией и Казахстаном заполонили соотечественники, внезапно решившие сменить страну проживания. Отношение к ним в обществе до сих пор неоднозначное. Одни поддерживают эмигрантов, напоминая, что жизнь- одна, другие плюют в спину, считая врагами родины, предавшими её в сложный момент.