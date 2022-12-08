"Уехали мальчики - остались мужчины": социальная реклама о покинувших Россию после объявления частичной мобилизации

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В соцсетях набирает популярность ролик о "покорителях Верхнего Ларса".
После объявления о частичной мобилизации пропускные пункты на границах с Грузией и Казахстаном заполонили соотечественники, внезапно решившие сменить страну проживания. Отношение к ним в обществе до сих пор неоднозначное. Одни поддерживают эмигрантов, напоминая, что жизнь- одна, другие плюют в спину, считая врагами родины, предавшими её в сложный момент.
В РФ сняли социальную рекламу на тему "покорителей Верхнего Ларса". Вопрос: почему сейчас, ведь в продолжении мобилизации нет нужды?
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2. Нужда в мобилизации может и есть, но мобилизованных надо обуть, одеть, вооружить, обучить. А где всё это взять, если на протяжении более чем 30лет шло сокращение армии и распродажа имущества? Я говорю только о законных распродажах.
3. Мне не понятен сбор денег на бронежилеты. Я так понимаю, на армейских складах броников нет, но где-то за деньги они есть, так почему их нельзя оттуда выкупить и передать в армию? И почему это надо делать на деньги населения?
4. В СМИ часто сравнивают СВО с 1941-1945г.г., а сравнивать надо с 1914-1916г.г. и власти надо сделать ВСЁ, чтобы следующим годом стал 1927-й, а не 1917-й. Да-да именно 1927 - год начала возрождения отечественной промышленности. Слишком много за 30лет было уничтожено. Я понимаю, международная кооперация, в Китае дешавле..., но всё что нужно хотябы для армии должно быть своим, а лучше уметь делать всё, включая весь ассортимент товаров народного потребления.
для сериалов-сказок о приехавших в Москву.
Но рад, что этот шедевр сняли в другом месте.
- Социалка, где положительные герои манипулируют.
- Включили успокаивающую музыку перед серьёзным разговором. Явно что-бы позлить.
- Загнали машину в пешеходную зону.
Жаль что не пошли до конца.
Антигерой должен был выйти из машины.
И раздавить все мандаринки ногами. Со злорадством.
ну я бы булки не разжимал. Перед первой мобилизацией взрослые дяди из телевизора то-же самое говорили. Будет и вторая, а может, и дальше. Но, мужиков у нас поболее, чем мальчиков, прорвемся.
Вряд ли новоиспеченный "грузин" служил в армии а тем более воевал,- просто сыкло хатаскрайное.
2) в Монголию жители одной из соседних с ней республик массово ломанулись, это наверно о них "папа" говорил и о их жестокости)
Это ролик о том, кто уезжает, и кто остается.
Но, автор не мог, видимо, не бросить свои "пять копеек" в пользу "мальчиков".
Плюс исключительно за ролик.