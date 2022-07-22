"Надавать по щщам - и обратно в могилы": депутата из Новосибирска проверят за твит о погибших солдатах

Независимый депутат Хельга Пирогова позволила себе такое высказывание о погибших в спецоперации на Украине российских солдатах, которое может поставить крест не только на её политической карьере, но и сделает нерукопожатной.
В Новосибирске полыхает скандал. Депутат Горсовета Хельга Пирогова опубликовала в соцсетях сообщение, в котором высказалась относительно российских военнослужащих, выполняющих свой воинский долг на Украине. Похоже, слова Пирогова не выбирала.
Таким образом Пирогова отреагировала на статью "Медиазоны" *, которая рассказывала о помощи в похоронах матерям погибших воинов. После первой же негативной реакции в свой адрес Пирогова твит удалила, заявив, что её слова вырвали из контекста. Однако, интернет помнит всё: и саму статью, и комментарий депутата.
После публикации вице-спикер новосибирского Заксобрания Андрей Панферов опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» открытое письмо мэру города Анатолию Локтю, главе горсовета Дмитрию Асанцеву и депутатам, в котором назвал слова Пироговой кощунством. "В нашей стране имена погибших в бою всегда были окружены почетом и уважением. Здесь же — осквернение памяти, глумливая пляска на гробах", — написал Панферов.
Публикацией заинтересовался и Следственный Комитет РФ. Его глава Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении Пироговой. Также стало известно, что ночью 22 июля после благотворительного аукциона депутат была задержана.
На Пирогову собираются составить протокол по статье 20.3.3 (дискредитация Вооруженных сил РФ). Сама задержанная, как сообщают СМИ, воспользовалась ст. 51 Конституции РФ, которая позволяет не давать показания. Дата рассмотрения протокола об административном правонарушении пока еще не назначена. Впрочем, известно, что Пирогова находится на четвертом месяце беременности - возможно, адвокат депутата постарается использовать этот факт в пользу своей клиентки, хотя даже приняв его во внимание, понять мотивы высказывания депутата просто невозможно.
- - *Медиазона – издание, признанное в России иноагентом
Источник:
АНТИФИШКИ
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Думаю, в УК РФ найдется соответствующая статья.
А дюпутатиха - с ука.
..родственники остались довольными похоронами.. Это просто невероятно - восхищается мать..
Как так написать то можно было?! Как про какой-нибудь праздник написали!
Коль она так сочувствует украине, лишить гражданства и депортировать к источнику ее сочувствия
Как существа становятся депутатами? Подбирают кандидатуры, рекомендуют, утверждают и выбирают такие же существа.