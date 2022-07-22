"Надавать по щщам - и обратно в могилы": депутата из Новосибирска проверят за твит о погибших солдатах

После публикации вице-спикер новосибирского Заксобрания Андрей Панферов опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» открытое письмо мэру города Анатолию Локтю, главе горсовета Дмитрию Асанцеву и депутатам, в котором назвал слова Пироговой кощунством. "В нашей стране имена погибших в бою всегда были окружены почетом и уважением. Здесь же — осквернение памяти, глумливая пляска на гробах", — написал Панферов.

Публикацией заинтересовался и Следственный Комитет РФ. Его глава Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении Пироговой. Также стало известно, что ночью 22 июля после благотворительного аукциона депутат была задержана.