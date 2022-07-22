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"Надавать по щщам - и обратно в могилы": депутата из Новосибирска проверят за твит о погибших солдатах

"Надавать по щщам - и обратно в могилы": депутата из Новосибирска проверят за твит о погибших солдатах

Автор:
22 июля 2022 12:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Новосибирск   СК РФ   Хельга Пирогова   видео   военнослужащие   депутат   политика   проверка   сво   
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Независимый депутат Хельга Пирогова позволила себе такое высказывание о погибших в спецоперации на Украине российских солдатах, которое может поставить крест не только на её политической карьере, но и сделает нерукопожатной.

В Новосибирске полыхает скандал. Депутат Горсовета Хельга Пирогова опубликовала в соцсетях сообщение, в котором высказалась относительно российских военнослужащих, выполняющих свой воинский долг на Украине. Похоже, слова Пирогова не выбирала.



Таким образом Пирогова отреагировала на статью "Медиазоны" *, которая рассказывала о помощи в похоронах матерям погибших воинов. После первой же негативной реакции в свой адрес Пирогова твит удалила, заявив, что её слова вырвали из контекста. Однако, интернет помнит всё: и саму статью, и комментарий депутата.


После публикации вице-спикер новосибирского Заксобрания Андрей Панферов опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» открытое письмо мэру города Анатолию Локтю, главе горсовета Дмитрию Асанцеву и депутатам, в котором назвал слова Пироговой кощунством. "В нашей стране имена погибших в бою всегда были окружены почетом и уважением. Здесь же — осквернение памяти, глумливая пляска на гробах", — написал Панферов.


Публикацией заинтересовался и Следственный Комитет РФ. Его глава Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении Пироговой. Также стало известно, что ночью 22 июля после благотворительного аукциона депутат была задержана.


На Пирогову собираются составить протокол по статье 20.3.3 (дискредитация Вооруженных сил РФ). Сама задержанная, как сообщают СМИ, воспользовалась ст. 51 Конституции РФ, которая позволяет не давать показания. Дата рассмотрения протокола об административном правонарушении пока еще не назначена. Впрочем, известно, что Пирогова находится на четвертом месяце беременности - возможно, адвокат депутата постарается использовать этот факт в пользу своей клиентки, хотя даже приняв его во внимание, понять мотивы высказывания депутата просто невозможно.


  • - *Медиазона – издание, признанное в России иноагентом

Источник:

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Метки: Ynews   Новосибирск   СК РФ   Хельга Пирогова   видео   военнослужащие   депутат   политика   проверка   сво   
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14  комментариев
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12k
сеньор Леонсио Час назад
Гнать таких, ссаными тряпками!
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8k
KarabasBarabas 59 секунд назад
Она же у кого-то насосала депутатство. Его бы тоже проверить...
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39k
Aleksandr 6 минут назад
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7k
Mowgley Z ⚔ 6 минут назад
Вообще-то это явное подстрекательство к осквернению могил и к вандализму.
Думаю, в УК РФ найдется соответствующая статья.
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757
kehlalex 7 минут назад
Как она вообще без мозгов в депутаты выбралась?
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21k
Слепой Пью 8 минут назад
Что за нерусское слово "нерукопожатный"?!? Думаю, гораздо правильнее будет "рукожопатый".
А дюпутатиха - с ука.
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3k
dangora 8 минут назад
Медиазона - тоже дно!
..родственники остались довольными похоронами.. Это просто невероятно - восхищается мать..
Как так написать то можно было?! Как про какой-нибудь праздник написали!
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26k
Ваня 18 минут назад
ничего и в тюрьме рожали...на посадку ее...
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2k
GROMOZEKA 23 минуты назад
«Пирогова твит удалила, заявив, что её слова вырвали из контекста»

Коль она так сочувствует украине, лишить гражданства и депортировать к источнику ее сочувствия
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2k
Старичок 53 минуты назад
6апихать полный рот не мытых [мат] и лишить депутатского мандата. а там и солнечный магадан должен светить на за горами.
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2k
Али 54 минуты назад
Отвратительно на душе от одной мысли о том, что не доживем мы до того момента, когда во властных структурах будет очень жесткий отбор по морально-этическому цензу. Ну вот как?! Как такие существа становятся депутатами?! Управленческие должности не должны занимать лица, которым дворы мести - самая подходящая профессия! А у нас летают все те, кому природой положено ползать! Что-то определенно должно меняться! И обязательно изменится, но, к сожалению, не на нашем веку!
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10k
Zемляк 55 минут назад
И эта тварь депутат?
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275
дмитрий Час назад
надавать ей по щам и в могилу!
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