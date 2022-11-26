Грабителя сельского магазина отлупили веником

К сожалению, веник плохо подходит для защиты и жулик, стерпев побои и оскорбления, забрал 20 000 рублей из кассы и сбежал. Но местная полиция вычислила его по горячим следам и оперативно задержала. Выдала ли администрация магазина премию боевым продавщицам, не известно.