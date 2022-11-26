Грабителя сельского магазина отлупили веником

Пока одни магазины грабят, другие с честью пытаются защитить кассу подручными средствами.
Сложной выдалась смена у продавщиц круглосуточного магазина в деревне Сафоново Московской области. Грабитель решил, что сможет легко справиться с двумя женщинами, и пошёл в атаку, но боевой дух смелых продавщиц и наличие веника он не учёл.
К сожалению, веник плохо подходит для защиты и жулик, стерпев побои и оскорбления, забрал 20 000 рублей из кассы и сбежал. Но местная полиция вычислила его по горячим следам и оперативно задержала. Выдала ли администрация магазина премию боевым продавщицам, не известно.
Источник:
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А веник в жопу воткнули ? Петушара , на тетку руку поднял .