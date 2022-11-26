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Грабителя сельского магазина отлупили веником

Грабителя сельского магазина отлупили веником

Автор:
26 ноября 2022 13:46
Сообщество : Криминал
Метки: Сафоново   веник   видео   вор   круглосуточный магазин   магазин   
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Пока одни магазины грабят, другие с честью пытаются защитить кассу подручными средствами.

Сложной выдалась смена у продавщиц круглосуточного магазина в деревне Сафоново Московской области. Грабитель решил, что сможет легко справиться с двумя женщинами, и пошёл в атаку, но боевой дух смелых продавщиц и наличие веника он не учёл.


К сожалению, веник плохо подходит для защиты и жулик, стерпев побои и оскорбления, забрал 20 000 рублей из кассы и сбежал. Но местная полиция вычислила его по горячим следам и оперативно задержала. Выдала ли администрация магазина премию боевым продавщицам, не известно.


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Метки: Сафоново   веник   видео   вор   круглосуточный магазин   магазин   
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2  комментария
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Kostick Полчаса назад
повезло дураку, что не платный туалет решил ограбить, насовали бы в репу ссаными тряпками, следы были бы не только горячими, но и с запахом.
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1k
Виктор Глущенко 47 минут назад
Но местная полиция вычислила его по горячим следам и оперативно задержала.

А веник в жопу воткнули ? Петушара , на тетку руку поднял .
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