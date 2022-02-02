Нелепая попытка неадекватного мужчины украсть подгузники

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В продовольственном магазине неизвестный мужчина попытался украсть большую упаковку с подгузниками. Герой видео находился в неадекватном состоянии и попытался спрятать товар под своей одеждой. Однако его ждало разочарование.
Упаковка с подгузниками никак не хотела помещаться под складками одежды и в конечном итоге к вороватому клиенту подошел сотрудник.
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