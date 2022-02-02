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Нелепая попытка неадекватного мужчины украсть подгузники

Нелепая попытка неадекватного мужчины украсть подгузники (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2022 09:17
Сообщество : Юмор
Метки: видео   вор   воровство   краснодар   магазин   подгузники   прикол   
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В продовольственном магазине неизвестный мужчина попытался украсть большую упаковку с подгузниками. Герой видео находился в неадекватном состоянии и попытался спрятать товар под своей одеждой. Однако его ждало разочарование.
Упаковка с подгузниками никак не хотела помещаться под складками одежды и в конечном итоге к вороватому клиенту подошел сотрудник.

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Метки: видео   вор   воровство   краснодар   магазин   подгузники   прикол   
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765
Hallo FreeSpace 53 минуты назад
печалька , если все прям так плохо ...
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4k
Дмитрий 23 минуты назад
Получилось!.....А не. Не получилось!
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13k
The Dude 44 минуты назад
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