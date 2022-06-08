В Волгограде вор пробил себе выход из магазина

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Сотрудники магазина "Красное и Белое" заперли серийного воришку алкоголя до приезда полиции. Однако мужчина нашел выход.
Мужчина пробил себе путь на свободу при помощи бутылок с алкоголем и собственной силушки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Воровство вообще понять сложно, но воровать алкоголь? Насколько же надо быть конченным, что бы ради алкашки рисковать своей свободой?
Молодец! А то я думал занялся бездумным копированием моих слов.
Иди уже с миром, нытик) Соберешься что-нибудь связное сказать, возвращайся. А пока привет своему мужу передавай по традиции.
Смотри, я просто разжую, что бы даже ты понял:
Я пишу комментарий. Там нет ни слова в оправдание воровства. Но есть удивление на действия "героя" поста, готово ради алкоголя подставиться под тюрьму.
Следом ты начинаешь философствовать на тему как деградировало человечество и приписываешь мне, о чём я не писал. Я сделал замечание. А ты начал юлить как девочка в первую брачную ночь (что и позволило мне в который раз предположить, что не может у тебя не быть мужа с такими-то повадками).
На счёт нытья, а как ещё назвать твою манеру общения? Ты сел в лужу и оправдываешься, но как-то неловко и жеманно. И при этом пытаешься показать себя как высокоразвитого человека, что смотрится очень смешно. твоем нелепом исполнении.
Вот и получается, что я не опускался и не оскорблял, просто поделился закономерными наблюдениями.
Стало понятней?)