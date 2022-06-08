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В Волгограде вор пробил себе выход из магазина

В Волгограде вор пробил себе выход из магазина

Автор:
08 июня 2022 12:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Волгоград   в мире   видео   вор   кража   люди   магазин   шампанское   
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Сотрудники магазина "Красное и Белое" заперли серийного воришку алкоголя до приезда полиции. Однако мужчина нашел выход.
Мужчина пробил себе путь на свободу при помощи бутылок с алкоголем и собственной силушки.

Источник:

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Метки: Волгоград   в мире   видео   вор   кража   люди   магазин   шампанское   
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15  комментариев
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9k
Бритва Час назад
когда не получается толкать, надо тянуть.
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3k
Frank Borman 41 минуту назад
Отпечатки пальцев он оставил на косяке и на стекле. Так что поймают ворюгу сраного.
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91k
sapér Vodička 57 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Б.Касторский Час назад
Серийный и не сидит. Парадокс.
Воровство вообще понять сложно, но воровать алкоголь? Насколько же надо быть конченным, что бы ради алкашки рисковать своей свободой?
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