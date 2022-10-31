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Оскорбленная хэллоуинскими тыквами женщина вновь пришла в магазин

Оскорбленная хэллоуинскими тыквами женщина вновь пришла в магазин

Автор:
31 октября 2022 10:20
Метки: видео   конфликт   магазин   перекрёсток   скандал   хэллоуин   
229
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Покупательница магазина «Перекрёсток», которую оскорбил стенд с тыквами к Хэллоуину, опубликовала в сети новое видео. Женщина рассказала о своей маленькой победе и поблагодарила поддержавших её людей.
Женщина вновь пришла в тот магазин и показала место, где лежали тыквы. После скандала администрация магазина заменила хэллоуинскую инсталляцию на мандарины и апельсины.

Источник:

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Метки: видео   конфликт   магазин   перекрёсток   скандал   хэллоуин   
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15  комментариев
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1k
ChePaev 52 минуты назад
А меня вот например оскорбляют толпы религиозных фанатиков, как зомби шатающихся в крестном ходе кругами вокруг места проведения культа по религиозным праздникам. Мне куда писать и отправлять видео?
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7k
Енот Потаскун 6 минут назад
Вот вера учит смирению, но почему тогда так много обиженных верующих? Значит их вера слаба, следовательно они недостаточно верующие, следовательно они просто обиженные. Выходит они не попадают под определение "оскорбление верующих".
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8k
Shtoppi 12 минут назад
Очередной оскорбленный гор. сумасшедший празднует победу над неминуемым злом)))))))
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32k
russger 12 минут назад
Теперь эта ипанутая ещё сильнее будет верить в свою "правоту"
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25
Aleksey Полчаса назад
Странно все ругаются обычно на цены в магазине, а публикуют проблемы тыквами...
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48
Sata33 36 минут назад
Вот нафига убрали ?
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48
Sata33 VSh 53 секунды назад
он еще не начинался ))) с 31 на первое число он .
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24k
Matrosskin 53 минуты назад
Ну а чё. Верной дорогой. Скоро будем еретиков на костре жечь, похоже.
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373
дмитрий 57 минут назад
ура! в попе дыра!
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13k
FatZilla 57 минут назад
Да мало ли что кого оскорбляет. Если всем угождать, то вообще надо Вселенную уничтожить ибо всё в ней кого-то да оскорбляет.
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