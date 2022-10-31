Оскорбленная хэллоуинскими тыквами женщина вновь пришла в магазин

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Покупательница магазина «Перекрёсток», которую оскорбил стенд с тыквами к Хэллоуину, опубликовала в сети новое видео. Женщина рассказала о своей маленькой победе и поблагодарила поддержавших её людей.
Женщина вновь пришла в тот магазин и показала место, где лежали тыквы. После скандала администрация магазина заменила хэллоуинскую инсталляцию на мандарины и апельсины.
Источник:
АНТИФИШКИ
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