"Сбежал туда, где есть «Макдак», IKEA и PayPal": Бузова высмеяла эмигрировавших в Грузию

Ольга Бузова поучаствовала в проекте "Однажды в России", где в шуточной форме потроллила релокантов, променявших ее, красивую, на"Макдак" и Икею.





"Ты был идеальный, нереально брутальный,

Торс монументальный, мышцы и тату.

Ты был очень смелый, ловкий и умелый,

Как тигр и пантера в «Джунглях зовут».

Но в сложной ситуации ты выбрал релокацию,

Ах, вот зачем оказывается ты бегал по утрам.

Стал жертвой информации и под давлением санкций

Сбежал туда где есть «Макдак», IKEA и PayPal", - спела Бузова, а Азамат Мусагалиев, сыгравший в этой сценке того самого релоканта, ответил девушке:

"Тихо, тихо, тихо, я приеду, я приеду.

Я частично испугался и поехал в гости к деду.

Тихо, тихо, тихо, я сам немного в афиге.

Ты же тоже тусовалась с Галустяном в Африке?"



