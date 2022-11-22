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"Сбежал туда, где есть «Макдак», IKEA и PayPal": Бузова высмеяла эмигрировавших в Грузию

"Сбежал туда, где есть «Макдак», IKEA и PayPal": Бузова высмеяла эмигрировавших в Грузию

Автор:
22 ноября 2022 09:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Мусагалиев   Однажды в России   бузова   видео   грузия   политика   релокация   троллинг   шоу бизнес   эмигранты   
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В выпуске проекта «Однажды в России» Ольга Бузова в дуэте с Азаматом Мусагалиевым посмеялась над теми, кто резко улетел в Грузию после объявления о частичной мобилизации.

Ольга Бузова поучаствовала в проекте "Однажды в России", где в шуточной форме потроллила релокантов, променявших ее, красивую, на"Макдак" и Икею.


"Ты был идеальный, нереально брутальный,

Торс монументальный, мышцы и тату.

Ты был очень смелый, ловкий и умелый,
Как тигр и пантера в «Джунглях зовут».

 

Но в сложной ситуации ты выбрал релокацию,

Ах, вот зачем оказывается ты бегал по утрам.

Стал жертвой информации и под давлением санкций

Сбежал туда где есть «Макдак», IKEA и PayPal", - спела Бузова, а Азамат Мусагалиев, сыгравший в этой сценке того самого релоканта, ответил девушке:

"Тихо, тихо, тихо, я приеду, я приеду.

Я частично испугался и поехал в гости к деду.

Тихо, тихо, тихо, я сам немного в афиге.

Ты же тоже тусовалась с Галустяном в Африке?"


Напомним, что после объявления о частичной мобилизации, погранично-пропускные пункты в Грузию столкнулись с небывалым нашествием россиян, спешно желавших оказаться в другой стране. Время ожидания на КПП увеличилось до 4-6 суток, наши сограждане за копейки продавали авто и другое имущество, чтобы быстрее преодолеть вожделенную границу. Сейчас страсти поутихли, релоканты, как могут, обживаются в других странах, а оставшиеся в России артисты троллят уехавших.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Мусагалиев   Однажды в России   бузова   видео   грузия   политика   релокация   троллинг   шоу бизнес   эмигранты   
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14  комментариев
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4k
SR 39 минут назад
Какое счастье! У нас осталась Бузова! Вот оно, своё, родное! Возрадуйтесь, "патриоты"!
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4k
Frank Borman 19 минут назад
Самое главное - в Грузии нет мобилизации. Ну и Путина можно ругать, сколько влезет.
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32k
Fat Lynx Полчаса назад
я бы оленьку тоже набуй выслал...
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1k
ChePaev Полчаса назад
Единственная юмористическая передача -"Однажды в России" которую сегодня можно смотреть. КВН давно перешел в стадию детского юмора из песочницы, Камеди клаб -те совсем уже от гламура земли под ногами не чуят и шутки у них тупеют пропорционально с увеличением возраста их участников. А чуваки из "Однажды в России" продолжают жечь напалмом.
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−15
Oleg Полчаса назад
Они бегут туда, где нет Бузовой.
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50k
dima423 36 минут назад
Нормуль))
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737
Иванов Петров Сидоров 38 минут назад
Не только Макдак. Там еще жвачки много.
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2k
Оксид Бетона 51 минуту назад
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