"Сбежал туда, где есть «Макдак», IKEA и PayPal": Бузова высмеяла эмигрировавших в Грузию

В выпуске проекта «Однажды в России» Ольга Бузова в дуэте с Азаматом Мусагалиевым посмеялась над теми, кто резко улетел в Грузию после объявления о частичной мобилизации.
Ольга Бузова поучаствовала в проекте "Однажды в России", где в шуточной форме потроллила релокантов, променявших ее, красивую, на"Макдак" и Икею.
"Ты был идеальный, нереально брутальный,
Торс монументальный, мышцы и тату.
Ты был очень смелый, ловкий и умелый,
Как тигр и пантера в «Джунглях зовут».
Но в сложной ситуации ты выбрал релокацию,
Ах, вот зачем оказывается ты бегал по утрам.
Стал жертвой информации и под давлением санкций
Сбежал туда где есть «Макдак», IKEA и PayPal", - спела Бузова, а Азамат Мусагалиев, сыгравший в этой сценке того самого релоканта, ответил девушке:
"Тихо, тихо, тихо, я приеду, я приеду.
Я частично испугался и поехал в гости к деду.
Тихо, тихо, тихо, я сам немного в афиге.
Ты же тоже тусовалась с Галустяном в Африке?"
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Напомним, что после объявления о частичной мобилизации, погранично-пропускные пункты в Грузию столкнулись с небывалым нашествием россиян, спешно желавших оказаться в другой стране. Время ожидания на КПП увеличилось до 4-6 суток, наши сограждане за копейки продавали авто и другое имущество, чтобы быстрее преодолеть вожделенную границу. Сейчас страсти поутихли, релоканты, как могут, обживаются в других странах, а оставшиеся в России артисты троллят уехавших.
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АНТИФИШКИ
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