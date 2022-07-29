Пора переезжать в Россию! Не тяни, зима уже близко

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Забавный и красивый видеоролик, снятый для западных граждан. Хотя это видео и своего рода троллинг, но всё равно получилось очень круто!
Источник:
АНТИФИШКИ
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- Ну скажите, зачем вам уезжать? Разве вам здесь плохо живется?
- Вы понимаете, у меня уважительная причина. У меня там живет дядя.
Он старый, больной и очень богатый человек. К тому же недавно он ослеп. А так как я его единственный родственник, то мой долг поехать и помочь ему.
- Так пусть ваш дядя приедет сюда. Мы вам выделим квартиру, прикрепим к спец магазину, будете прекрасно жить.
- Нет, вы меня, наверное, не расслышали. Мой дядя ослеп, а не [мат].
Неплохо. Новое промо "Наша Раша"?
Особенно остроумно получилось предупреждение о близкой зиме с предложением переехать в Россию, где зима полгода)
Но в целом троллинг удачный))
Впрочем, тебе не привыкать.