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Пора переезжать в Россию! Не тяни, зима уже близко

Пора переезжать в Россию! Не тяни, зима уже близко

Автор:
29 июля 2022 09:11
Метки: Россия   Юмор   видео   держава   родина   страна   троллинг   
1334
1
1
Забавный и красивый видеоролик, снятый для западных граждан. Хотя это видео и своего рода троллинг, но всё равно получилось очень круто!

Источник:

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Метки: Россия   Юмор   видео   держава   родина   страна   троллинг   
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12  комментариев
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4k
Нескучный сад Полчаса назад
Кстати, обычно, после очень жаркого лета, случается суровая зима... Так что да: the winter is coming!
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4k
Serj81 4 минуты назад
С начала это троллинг, потом это - да не, не, ну вы че??? Потом - ну можно съездить на пару дней в турпоездку, ну а потом чем черт не шутит
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6k
newegg 14 минут назад
Иванов собирается уехать из СССР в Америку. Беседа в ОВИРе:
- Ну скажите, зачем вам уезжать? Разве вам здесь плохо живется?
- Вы понимаете, у меня уважительная причина. У меня там живет дядя.
Он старый, больной и очень богатый человек. К тому же недавно он ослеп. А так как я его единственный родственник, то мой долг поехать и помочь ему.
- Так пусть ваш дядя приедет сюда. Мы вам выделим квартиру, прикрепим к спец магазину, будете прекрасно жить.
- Нет, вы меня, наверное, не расслышали. Мой дядя ослеп, а не [мат].
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181
Александр Шевченко 19 минут назад
Хороший пример как туризм, отличается от эмиграции. Могли бы продолжить и сделать съёмки посёлков и деревень 100 км от Москвы. Тип такого.
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−14
георгий флойдов Полчаса назад
голодные, замерзшые пиндосы и гейропейцы в очередях за гражданством рф
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−56
Thomsen 52 минуты назад
))
Неплохо. Новое промо "Наша Раша"?
Особенно остроумно получилось предупреждение о близкой зиме с предложением переехать в Россию, где зима полгода)
Но в целом троллинг удачный))
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6k
pilgrimnl 56 минут назад
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45k
Прораб Час назад
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